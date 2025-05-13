"Сплошное хамло". Барнаульцы пожаловались на водителей и грязь в автобусах № 109

По словам местного жителя, водители на этом маршруте "не останавливаются на остановках и гоняют как сумасшедшие"

13 мая 2025, 10:30, ИА Амител

Кадры из видео: "Инцидент Барнаул"

Житель Барнаула пожаловался на автобусы и водителей 109-го маршрута. Его слова приводит телеграм-канал "Инцидент Барнаул".

"Все салоны автобусов грязные! Водители – сплошное хамло", – посетовал он.

Также, по словам мужчины, шоферы на этих маршрутках "не останавливаются на остановках и гоняют как сумасшедшие".

Комментаторы по-разному отреагировали на жалобу: кто-то согласился с недовольством, а кто-то не нашел претензии убедительными.

"Не водитель ездит в салоне, а пассажиры, и из-за вас там грязно";

"109, там вообще убойный транспорт, где перевозчик его набрал. Видимо, по всей Сибири списанный хлам собирал";

"Купи машину";

"А что, водитель не должен салон убирать после каждого рейса или в конце смены? Все-таки это бизнес, частная лавочка. И должно быть в идеале".

Ранее в Барнауле водитель маршрутки № 80 нагрубил двум пассажиркам.