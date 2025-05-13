"Сплошное хамло". Барнаульцы пожаловались на водителей и грязь в автобусах № 109
По словам местного жителя, водители на этом маршруте "не останавливаются на остановках и гоняют как сумасшедшие"
13 мая 2025, 10:30, ИА Амител
Кадры из видео: "Инцидент Барнаул"
Житель Барнаула пожаловался на автобусы и водителей 109-го маршрута. Его слова приводит телеграм-канал "Инцидент Барнаул".
"Все салоны автобусов грязные! Водители – сплошное хамло", – посетовал он.
Также, по словам мужчины, шоферы на этих маршрутках "не останавливаются на остановках и гоняют как сумасшедшие".
Комментаторы по-разному отреагировали на жалобу: кто-то согласился с недовольством, а кто-то не нашел претензии убедительными.
- "Не водитель ездит в салоне, а пассажиры, и из-за вас там грязно";
- "109, там вообще убойный транспорт, где перевозчик его набрал. Видимо, по всей Сибири списанный хлам собирал";
- "Купи машину";
- "А что, водитель не должен салон убирать после каждого рейса или в конце смены? Все-таки это бизнес, частная лавочка. И должно быть в идеале".
Ранее в Барнауле водитель маршрутки № 80 нагрубил двум пассажиркам.
10:53:08 13-05-2025
Просто не ездийте на стодевятом и всё. Ездийте на стовосьмом и стодесятом.
11:00:30 13-05-2025
34 (10:53:08 13-05-2025) Просто не ездийте на стодевятом и всё. Ездийте на стовосьмом... На стопитсотам поехаем
11:08:51 13-05-2025
Гость (11:00:30 13-05-2025) На стопитсотам поехаем... )))))) А если не поехаем, то и пешком походюм
10:57:01 13-05-2025
А вообще водители общественного транспорта у нас - очень кулюторные. Смокинг, галстук-бабочка, "пожалте-спасибо"...
🤣
11:02:34 13-05-2025
20 апреля, автобусы 35 маршрута с 19.00 не останавливались на остановке Новосиликатный, 8 автобусов прошло пустыми и сошли с маршрута, наработались, им плевать на пассажиров
11:17:02 13-05-2025
Я однажды пожаловалась диспетчеру на грязь в маршрутке №59, на что мне ответили: водители работают 3 на 3 дня, затем моют машину и передают сменщику. Т.е. автобус три дня не моют! Насколько мне известно, влажная уборка должна производиться на каждой конечной остановке. И как я понимаю, водитель работает по трое суток с 6.00 до 21.00. Это допустимо?!!! А как же безопасность пассажиров? Вот он, бизнес.
11:53:06 13-05-2025
Ну давно же всем ясно, что практически все водители маршруток - это сброд, который нигде больше не пригодился, чего вы от них хотите? Там ни образования, ни культуры, ни знания ПДД зачастую. За спиной у большинства - 9 классов, либо лагеря. Чему удивляться?
12:14:23 13-05-2025
Сегодня утром в 53-м, сидушки мокрые, всю дорогу от Мединститута до Шумакова ехал в капюшоне ибо с потолка ручьем льёт. За такое бесплатно возить надо, а не регулярно цены на проезд повышать
12:36:44 13-05-2025
В 109м водитель не пробил мне билет по ветеранскому проездному, сказал не видит мой. Мужу банковскую карточку не принял на оплату (рядом лежал написанный номер телефона для переводов).
12:39:17 13-05-2025
Вот повезло мужику проехать в 109, а он еще не доволен!! Я вообще его редко вижу, не то чтобы проехать на нем!! Однажды на карте 109 был, ехал мимо остановки, а по факту нет. Минут 7 стояла до того, как он обозначился и минут 10 после . Автобус призрак!! А на счет водителей, проехать отставку это святое! Потом еще и орать, что не сообщили заранее. Скучно им, бесим мы их, не уважаем, не ценим. А зря.
15:19:50 13-05-2025
Да и другой транспорт у нас чуть получше.
10:45:05 18-05-2025
С ОТ в Барнауле полнейший БАРДАК. И никого это не волнует. А должно возбуждать соответствующие органы.