Движение большегрузов временно ограничили на алтайской трассе

Запрет касается транспорта с массой более пяти тонн

24 апреля 2025, 16:30, ИА Амител

Дорожный знак "Стоп" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Шелаболихинском районе временно перекрыли проезд для грузовиков. Об этом сообщает региональный Минтранс.

На автомобильной дороге Вознесенский – Березовка – Макарово – Ивановка ограничили движение для транспорта с массой более пяти тонн.

"На участке с 27-го по 40-й километр произошло снижение несущей способности дорожной одежды из-за перенасыщения водой земляного полотна", – уточнили в ведомстве.

Напомним, запрет на движение для всех видов транспорта продолжает действовать на трассе Алейск – Безголосово. Ограничения ввели 24 марта из-за подъема талых вод. Альтернативный проезд до села Безголосово возможен через автодорогу К-13 Алейск – Краснодарское.

В Барнауле запрет на движение грузовых автомобилей будет действовать до 9 мая. Такие меры распространяются на автодороги общего пользования местного значения и связаны с весенней распутицей.