Движение транспорта перекрыли на алтайской трассе из-за подъема талых вод
Ограничения снимут по мере улучшения обстановки
24 марта 2025, 11:45, ИА Амител
Знак "Стоп" / Фото: pxhere.com
В Алтайском крае временно перекрыли дорожное движение на региональной трассе. Это связано с подъемом талых вод до уровня моста через реку Алей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.
Ограничения действуют с 11:00 24 марта на региональной автодороге Н-0103 Алейск – Безголосово – а/д К-13.
Альтернативный проезд до села Безголосово возможен через автодорогу К-13 Алейск – Краснодарское.
"Установлены соответствующие запрещающие дорожные знаки. Движение будет восстановлено по мере улучшения обстановки", – заключили в ведомстве.
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