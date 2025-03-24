Движение транспорта перекрыли на алтайской трассе из-за подъема талых вод

Ограничения снимут по мере улучшения обстановки

24 марта 2025, 11:45, ИА Амител

Знак "Стоп" / Фото: pxhere.com

В Алтайском крае временно перекрыли дорожное движение на региональной трассе. Это связано с подъемом талых вод до уровня моста через реку Алей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Ограничения действуют с 11:00 24 марта на региональной автодороге Н-0103 Алейск – Безголосово – а/д К-13.

Альтернативный проезд до села Безголосово возможен через автодорогу К-13 Алейск – Краснодарское.