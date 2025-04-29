Схему движения общественного транспорта изменят в центре Барнаула с 12 по 31 мая

За это время МУП "Горэлектротранс" проведет ремонт трамвайного переезда на площади Октября

29 апреля 2025, 12:50, ИА Амител

Ремонтируемый участок / Источник: пресс-центр мэрии Барнаула

С 12 по 31 мая в связи с ремонтом трамвайного переезда на площади Октября схему движения общественного транспорта изменят. Как сообщает пресс-центр мэрии Барнаула, об этом заявил председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин во время брифинга по синхронизации работ между ресурсоснабжающими организациями, дорожными службами и МУП "Горэлектротранс".

По его словам, переезд станет более комфортным как для городского электрического транспорта, так и автомобилей. "Горэлектротранс" уже закупил необходимые материалы и проводит подготовительные работы.

Схемы движения транспорта в Барнауле на время ремонта трамвайного переезда / Источник: пресс-центр мэрии Барнаула

Движение общественного транспорта организуют следующим образом:

автобусные маршруты № 1, 6, 10, 25, 35, 41, 53, 76, 144 будут проезжать участок проспект Ленина – проспект Строителей с разворотом на Строителей в районе Железнодорожной больницы, далее – по маршруту. В обратном направлении схема движения не изменится;

трамвай № 1: станция Докучаево – улица Попова – проспект Космонавтов – проспект Калинина – улица Северо-Западная – улица Антона Петрова – улица Советской Армии – проспект Коммунаров (Депо № 1);

трамвай № 4: станция Депо № 1 – улица Анатолия – проспект Красноармейский – площадь Свободы;

трамвай № 7: депо № 3 – улица Власихинская – улица Попова – улица Антона Петрова – улица Челюскинцев – улица Анатолия – проспект Красноармейский – Змеиногорский тракт – Кордон;

троллейбус № 1: стадион – улица Георгиева – улица 50 лет СССР – улица Сухэ-Батора – улица Малахова – проспект Космонавтов – проспект Ленина – проспект Строителей – площадь Победы;

троллейбус № 7: улица Взлетная – улица Попова – улица Балтийская – улица Малахова – улица Юрина – улица Матросова – проспект Ленина – проспект Строителей – площадь Победы – проспект Строителей – проспект Ленина – площадь Баварина. От площади Баварина – по существующему маршруту.

Отмечается, что для минимизации неудобств жителей Барнаула "Горэлектротранс" запустит специальный трамвай-сцепку, который будет ходить по маршруту гостиница "Барнаул" – остановка "Сити-Центр".

Напомним, что это не единственное перекрытие, которое ожидает барнаульцев в ближайшие месяцы. С 12 мая по 15 августа планируется ремонт водопровода по проспекту Социалистическому, 97, а также по улице Димитрова от проспекта Ленина до проспекта Социалистического. Работы на этом участке пройдут с 1 июня по 15 августа. В это время там будут перекрывать полосы проспектов Социалистического и Строителей.

Кроме того, из-за ремонтных работ на теплосетях временно ограничат движение на участке улицы Малахова. Первый этап запланирован на 26 мая – 1 июня. Перекрыта будет правая полоса нечетной стороны улицы Малахова. После – средняя, с 2 по 8 июня.