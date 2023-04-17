Движение по трассе А-322 в Алтайском крае возобновлено

Ограничение действовало на участке от Алейска до границы с Республикой Казахстан

17 апреля 2023, 16:13, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Движение по участку федеральной автодороги А-322 открыто. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Напомним, что ограничение действовало на участке от Алейска до границы с Республикой Казахстан – от 123 до 337 км. В общей сложности из-за неблагоприятных погодных условий движение для всех видов транспорта было запрещено на 4 часа 20 минут.

В МЧС подчеркнули, что сейчас сложная обстановка сохраняется на всех трассах региона. Водителей просят по возможности отказаться от дальних поездок. Узнать актуальную информацию о проезде по федеральным трассам и сообщить о происшествиях можно по телефонам центра управления производством ФКУ Упрдор "Алтай": 8 (3852) 63-14-59, +7-962-815-98-69.

Напомним, что 17 апреля на Алтайский край обрушилась "февральская" непогода. Синоптики прогнозируют снег, метели, ветер до 22 м/с, а на дорогах – гололедицу и заносы. Две трассы пришлось перекрыть, а в Барнауле временно прекратили движение междугородних автобусов.