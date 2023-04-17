Снегопад неожиданно накрыл Барнаул. Фотографии побелевшего в апреле города

Снежная погода 17, 18 и 19 апреля будет дарить барнаульцам ощущение, что сейчас середина ноября

17 апреля 2023, 15:38, ИА Амител





























































































Снегопад в Барнауле 17 апреля / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Зима в Барнауле продолжается: 17 апреля с самого утра пошёл снег. После обеда всё вокруг стало белым и чистым. Жители города отмечают, что по ощущениям сейчас середина ноября.

Напомним, на 17 апреля и в ночь на 18-е в регионе объявлено штормовое предупреждение, которое, скорее всего, продлят и на день вторника. Ожидается снег, местами сильный, и порывистый ветер.

В Барнауле, как отмечает краевой Гидрометцентр, снежная погода будет 17, 18 и 19 апреля. Температура ожидается около 0 градусов.