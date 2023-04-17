В Барнауле отменили рейсы междугородних автобусов из-за метелей на трассах
Жителей края призывают с пониманием отнестись к затруднённой дорожной обстановке
17 апреля 2023, 14:20, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Барнауле в связи с ухудшением погодных и дорожных условий временно прекратили движение междугородних автобусов, сообщили на сайте барнаульского автовокзала.
Напомним, 17 апреля из-за гололёдных явлений, сильного бокового ветра, снега и метелей ограничили движение на двух участках трасс:
- с 10:40 временно прекращено движение для всех видов транспорта на федеральной автодороге А-322 Барнаул – Рубцовск – граница Республики Казахстан (от города Алейска до посёлка Веселоярск, с 132 км до 337 км);
- с 11:00 временно ограничено движение для грузового и пассажироперевозящего транспорта на автодороге регионального значения К-03 Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница НСО (от города Змеиногорска до города Рубцовска, с 0 км до 72 км).
Краевая ГИБДД призывает жителей края с пониманием отнестись к затруднённой дорожной обстановке.
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