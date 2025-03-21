Движение по временной насыпи в алтайском селе Шелаболиха запретили из-за подъема воды

На месте организовано дежурство сотрудников полиции и пожарной части

21 марта 2025, 21:45, ИА Амител

Дорожный знак "Стоп" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Проезд по временной насыпи в Шелаболихе закрыли из-за ее повреждения в связи с быстрым подъемом воды в реке Шелаболиха. Об этом сообщила администрация района.

Движение ограничено с 15:40. Угрозы подтопления жилых домов и участков нет. Рабочие установили бетонные заграждения и запрещающие знаки. На месте организовано дежурство сотрудников полиции и пожарной части.

"На период повышения уровня воды сообщение между двумя частями села сохраняется через трассу Барнаул – Камень-на-Оби", – добавили в администрации.

Напомним, что 5 октября в Шелаболихе прорвало дамбу. Подтоплений жилых домов, приусадебных участков и пострадавших не было, однако вода смыла участок дороги и пешеходный мост. Причиной прорыва стало решение властей района спустить воду в прудах недалеко от Шелаболихи. Ущерб предварительно оценили в 1,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. Временную насыпь возвели на время проектирования дамбы.