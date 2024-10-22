Жители Шелаболихи недовольны графиком работы автобусов после прорыва дамбы

Власти района намерены начать ремонт пешеходного моста уже на этой неделе

22 октября 2024, 12:20, ИА Амител

Последствия прорыва дамбы в Шелаболихе / Фото: правительство Алтайского края

Жители села Шелаболиха, где в начале октября рухнула дамба, недовольны графиком работы и маршрутом автобуса, который возит сельчан в объезд разрушенной дороги. Об этом пишет "Толк".

Люди рассказали, что первый платный автобус отправляется в 07:30, а муниципальный – через 10 минут. С такими же небольшими интервалами транспорт ходит и вечером, а в середине дня есть возможность доехать только на коммерческом.

Расписание не подходит тем, кто работает с раннего утра. В итоге некоторые вынуждены пользоваться такси, проезд на котором стоит 200-250 рублей.

В районной администрации тем временем обещают уже на этой неделе начать восстановление металлического пешеходного моста, который также смыло потоком воды. Завершить работы должны после ледостава на реке Шелаболихе.

"Мост, который снесло водой при прорыве дамбы, лежит в пойме реки в низине, берега вокруг подтоплены. Переправа – тяжелая металлоконструкция. Пока почва пропитана влагой, ни тракторы, ни тягачи подойти туда не смогут – они увязнут в грязи. На этой неделе рабочие начнут вырезать конструкции моста вручную. Планируется, что при постепенном снижении температуры и вымерзании влаги станет возможна установка свай. А с наступлением холодов – укладка несущей конструкции и настила", – рассказали в администрации Шелаболихинского района.

При этом, как пишет издание, изначально люди сами решили укрепить застрявшую между берегов переправу, но власти повесили запретительную табличку и пригрозили штрафом в размере 300 рублей. Между тем, как заверили в администрации района, "информация о каких-либо штрафах является ложной".

Напомним, дамбу прорвало 5 октября. Подтоплений жилых домов, приусадебных участков и пострадавших не было, однако вода смыла участок дороги и пешеходный мост. Причиной прорыва стало решение властей района спустить воду в прудах недалеко от Шелаболихи. Ущерб предварительно оценили в 1,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.