Движение транспорта перекроют на алтайской трассе 1 апреля

Ограничения связаны с движением воинских колонн

31 марта 2025, 13:20, ИА Амител

Знак "Стоп" / Фото: pxhere.com

В Алтайском крае перекроют участок трассы из-за движения воинских колонн. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

1 апреля проезд для гражданского транспорта закроют с 17:30 до 19:30 по следующему маршруту:

Косиха – Р-256 "Чуйский тракт" – Украинский".

Водителей призывают с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке. Маршрут и время сопровождения может изменить инициатор.

Напомним, 24 марта в Алтайском крае перекрыли автодорогу Н-0103 Алейск – Безголосово – а/д К-13 из-за подъема талых вод. Вариант альтернативного проезда до села Безголосово доступен по трассе К-13 Алейск – Краснодарское.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что движение транспорта восстановят по мере улучшения обстановки.