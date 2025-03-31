Движение транспорта перекроют на алтайской трассе 1 апреля
Ограничения связаны с движением воинских колонн
31 марта 2025, 13:20, ИА Амител
В Алтайском крае перекроют участок трассы из-за движения воинских колонн. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
1 апреля проезд для гражданского транспорта закроют с 17:30 до 19:30 по следующему маршруту:
- Косиха – Р-256 "Чуйский тракт" – Украинский".
Водителей призывают с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке. Маршрут и время сопровождения может изменить инициатор.
Напомним, 24 марта в Алтайском крае перекрыли автодорогу Н-0103 Алейск – Безголосово – а/д К-13 из-за подъема талых вод. Вариант альтернативного проезда до села Безголосово доступен по трассе К-13 Алейск – Краснодарское.
В Госавтоинспекции подчеркнули, что движение транспорта восстановят по мере улучшения обстановки.
13:31:13 31-03-2025
по лесам по полям на такой мощнецкой технике слабо чтоль?а не будет дорог тогда как?
15:14:19 31-03-2025
..... (13:31:13 31-03-2025) по лесам по полям на такой мощнецкой технике слабо чтоль?а н... тогда перекрывать не надо будет