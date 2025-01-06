Движение транспорта по улице Попова восстановлено

Автобусы, трамваи и автомобили ходят по привычным маршрутам

06 января 2025, 12:00, ИА Амител

Зима в Барнауле / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Движение транспорта на улице Попова восстановлено, сообщили в мэрии. Оно было ограничено в связи с аварией на улице Попова в районе СНТ "Дружба".

Ранее из-за аварии произошло подтопление участка дороги, в связи с чем были временно изменены маршруты общественного транспорта. На месте дежурил экипаж ГАИ, работала техника.

Специалисты водоканала сообщали, что на улице Попова, 220, произошло повреждение водопровода диаметром 300 мм.

На время ремонта холодной воды не будет по следующим адресам: ул. Попова, 220, 220д, 222, 214, 218, 220а, 220б, 167, 167а, д, в, г, и, 167в/3, 216, 216а, 216б (административные здания).