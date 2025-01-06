В Барнауле по ряду адресов до вечера не будет холодной воды
На улице Попова произошла авария на водопроводе
06 января 2025, 10:40, ИА Амител
Отключение воды / Фото: unsplash.com
В Барнауле на улице Попова, 220, произошло повреждение водопровода диаметром 300 мм. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".
На время ремонта холодной воды не будет по следующим адресам: ул. Попова, 220, 220д, 222, 214, 218, 220а, 220б, 167, 167а, д, в, г, и, 167в/3, 216, 216а, 216б (административные здания).
"Ориентировочное время устранения повреждения – 19:30", – сказали в водоканале.
Ранее сообщалось, что на улице Попова в районе СНТ "Дружба" из-за аварии на сетях водоснабжения произошло подтопление участка дороги.
Из-за аварийной ситуации временно изменены маршруты общественного транспорта. Движение трамваев восстановлено.
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