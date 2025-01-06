В Барнауле по ряду адресов до вечера не будет холодной воды

На улице Попова произошла авария на водопроводе

06 января 2025, 10:40, ИА Амител

Отключение воды / Фото: unsplash.com

В Барнауле на улице Попова, 220, произошло повреждение водопровода диаметром 300 мм. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".

На время ремонта холодной воды не будет по следующим адресам: ул. Попова, 220, 220д, 222, 214, 218, 220а, 220б, 167, 167а, д, в, г, и, 167в/3, 216, 216а, 216б (административные здания).

"Ориентировочное время устранения повреждения – 19:30", – сказали в водоканале.

Ранее сообщалось, что на улице Попова в районе СНТ "Дружба" из-за аварии на сетях водоснабжения произошло подтопление участка дороги.

Из-за аварийной ситуации временно изменены маршруты общественного транспорта. Движение трамваев восстановлено.