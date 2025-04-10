Движение транспорта восстановили в Красногорском районе после затопления трассы

Ограничения вводили на трех участках автодороги из-за подъема уровня воды в реке Ише

10 апреля 2025, 10:25, ИА Амител

Дорога в Алтайском крае / Фотог: amic.ru

В Красногорском районе открыли движение транспорта по дороге Красногорское – Карагайка – Ивановка. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Алтайского края.

Напомним, 7 апреля проезжую часть затопило на нескольких участках дороги: в реке Ише поднялся уровень воды. В связи с этим движение по трассе временно запретили.

Для всех видов транспорта проезд по-прежнему ограничен по межмуниципальной дороге Алейск – Безголосово – а/д К-13 в Алейском районе.

Ранее в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за подъема воды в реках Чапша, Чумыш и Бурла. Опасность будет сохраняться до 12 апреля. Специалисты не исключают затопления прибрежных территорий сел Ельцовка, Хабары и Тогул.