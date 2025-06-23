Движение транспорта временно ограничат на участке алтайской трассы 23 июня

Проезд перекроют в связи с движением воинских колонн

23 июня 2025, 15:20, ИА Амител

Фото: Will Porada / unsplash.com

В Алтайском крае движение транспорта временно ограничат на участке региональной трассы. Проезд перекроют вечером 23 июня. Об этом сообщили в краевой Госавтоинспекции.

23 июня с 19:00 до 21:30 проезд для гражданского транспорта закроют по следующему маршруту:

Контошино – Р-256 "Чуйский тракт" – Налобиха.

Такие меры предприняли из-за движения воинских колонн.

Участников дорожного движения призывают с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке. Также автомобилистов предупреждают: маршрут и время сопровождения может изменить инициатор.

Напомним, в Барнауле с 16 июня перекрыли оживленный перекресток на проспекте Ленина. Это связано с техническим перевооружением участка магистральной тепловой сети.

Весь объем работ разделили на три этапа: