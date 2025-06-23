Движение транспорта временно ограничат на участке алтайской трассы 23 июня
Проезд перекроют в связи с движением воинских колонн
23 июня 2025, 15:20, ИА Амител
В Алтайском крае движение транспорта временно ограничат на участке региональной трассы. Проезд перекроют вечером 23 июня. Об этом сообщили в краевой Госавтоинспекции.
23 июня с 19:00 до 21:30 проезд для гражданского транспорта закроют по следующему маршруту:
- Контошино – Р-256 "Чуйский тракт" – Налобиха.
Такие меры предприняли из-за движения воинских колонн.
Участников дорожного движения призывают с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке. Также автомобилистов предупреждают: маршрут и время сопровождения может изменить инициатор.
Напомним, в Барнауле с 16 июня перекрыли оживленный перекресток на проспекте Ленина. Это связано с техническим перевооружением участка магистральной тепловой сети.
Весь объем работ разделили на три этапа:
- Перекресток пр. Ленина и ул. Молодежной с захватом пешеходной аллеи перекрыт с 16 по 30 июня (оранжевые границы на карте).
- Четная сторона пр. Ленина до ул. Молодежной, 9, была перекрыта с 20 по 22 июня (зеленые границы на карте).
- Нечетная сторона пр. Ленина, включая перекрытие крайней правой полосы ул. Молодежной, будет перекрыта с 27 по 29 июня (синие и фиолетовые границы на карте).
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