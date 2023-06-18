За прошедшую неделю в регионе от этих членистоногих пострадали почти 600 человек

18 июня 2023, 08:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Двое детей заболели клещевым энцефалитом в Алтайском крае, еще у семи человек подозрение на эту болезнь, один из них в тяжелом состоянии, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, за прошедшую неделю от присасывания этих членистоногих пострадали 588 жителей. Всего с начала эпидсезона (30 марта) в поликлиники обратились 5280 человек, включая 1481 ребенка до 14 лет. Из этого числа 1806 человек (из них 300 детей) – жители Барнаула.

"Среди пострадавших зарегистрировано 237 случаев заболевания сибирским клещевым тифом, в том числе у 25 детей до 14 лет; 35 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, в том числе у шестерых детей; 27 случаев с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом, в том числе у троих детей до 14 лет. Зарегистрированы два комиссионно подтвержденных случая заболевания клещевым энцефалитом у детей. На сегодняшний день в стационарах края находится семь больных с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом, один из них в тяжелом состоянии", – рассказали в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что сейчас в регионе наблюдается снижение активности клещей. Однако опасность пострадать от них сохранится в течение всего теплого времени года.