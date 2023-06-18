Двое детей заболели клещевым энцефалитом в Алтайском крае
За прошедшую неделю в регионе от этих членистоногих пострадали почти 600 человек
18 июня 2023, 08:00, ИА Амител
Двое детей заболели клещевым энцефалитом в Алтайском крае, еще у семи человек подозрение на эту болезнь, один из них в тяжелом состоянии, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
По данным ведомства, за прошедшую неделю от присасывания этих членистоногих пострадали 588 жителей. Всего с начала эпидсезона (30 марта) в поликлиники обратились 5280 человек, включая 1481 ребенка до 14 лет. Из этого числа 1806 человек (из них 300 детей) – жители Барнаула.
"Среди пострадавших зарегистрировано 237 случаев заболевания сибирским клещевым тифом, в том числе у 25 детей до 14 лет; 35 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, в том числе у шестерых детей; 27 случаев с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом, в том числе у троих детей до 14 лет. Зарегистрированы два комиссионно подтвержденных случая заболевания клещевым энцефалитом у детей. На сегодняшний день в стационарах края находится семь больных с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом, один из них в тяжелом состоянии", – рассказали в Роспотребнадзоре.
Отмечается, что сейчас в регионе наблюдается снижение активности клещей. Однако опасность пострадать от них сохранится в течение всего теплого времени года.
09:48:16 18-06-2023
Снова инфа ни о чём. Самое главное: где напли клещи, при каких обстоятельствах. Важно, чтобы другие люди не пострадали.
07:58:27 19-06-2023
Гость (09:48:16 18-06-2023) Снова инфа ни о чём. Самое главное: где напли клещи, при как... О боже. Да этих клещей полно везде. Какие вам нужны обстоятельства? На травке полежали\по травке прошлись. Клеща можно "поймать" даже не продираясь по кустам. А вот вопрос о прививках интереснее. Тут уже как-то собирали всем миром на реабилитацию ребенку после энцефалита. Непривитому ребенку, насколько помню.