До +24 и грозы. О погоде в Алтайском крае 23 апреля
В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди
23 апреля 2025, 06:00, ИА Амител
Фото: Christian Eisel / unsplash.com
Днем 23 апреля в отдельных районах Алтайского края ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы, рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.
По краю температура составит +19...+24 градуса. Ветер подует южный, 7–12 м/с, местами порывы до 18 м/с.
В Барнауле столбики термометров покажут +19...+21 градус. Обойдется преимущественно без осадков, лишь в конце дня пойдет кратковременный дождь, также возможна гроза. Ветер южный, 7–12 м/с.
"В Алтайском крае в период с 22 по 25 апреля 2025 года местами в юго-западных районах сохранится высокая пожароопасность (четвертого класса)", – напомнили синоптики.
08:05:31 23-04-2025
потепление и гроза в алтайском крае и барнауле
08:13:56 23-04-2025
дима егоров (08:05:31 23-04-2025) потепление и гроза в алтайском крае и барнауле... Дружище, ты как всегда в точку!