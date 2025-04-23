До +24 и грозы. О погоде в Алтайском крае 23 апреля

В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди

23 апреля 2025, 06:00, ИА Амител

Фото: Christian Eisel / unsplash.com

Днем 23 апреля в отдельных районах Алтайского края ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы, рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

По краю температура составит +19...+24 градуса. Ветер подует южный, 7–12 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут +19...+21 градус. Обойдется преимущественно без осадков, лишь в конце дня пойдет кратковременный дождь, также возможна гроза. Ветер южный, 7–12 м/с.