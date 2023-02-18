На Алтае водитель спас семью с маленьким ребёнком от мучительной гибели
В одном из дворов частного дома загорелась машина, хозяева тем временем спали
18 февраля 2023, 12:00, ИА Амител
Кадр из видео: соцсети
В Рубцовске водитель спас семью с маленьким ребёнком от пожара, сообщают в соцсетях.
Инцидент случился 18 февраля в 8 часов утра. Мужчина по имени Егор ехал по улице Полевой и заметил, как во дворе частного дома загорелась машина.
"Хозяева спали и буквально секунды отделяли от момента, когда огонь перекинется на дом. Успели. Потушили. [После этого] спаситель поехал на работу, правда, немного опоздал", – говорится в сообщении.
Ранее сотрудники Госавтоинспекции Бийска спасли людей из горящего дома.
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