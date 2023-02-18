На Алтае водитель спас семью с маленьким ребёнком от мучительной гибели

В одном из дворов частного дома загорелась машина, хозяева тем временем спали

18 февраля 2023, 12:00, ИА Амител

Кадр из видео: соцсети

В Рубцовске водитель спас семью с маленьким ребёнком от пожара, сообщают в соцсетях.

Инцидент случился 18 февраля в 8 часов утра. Мужчина по имени Егор ехал по улице Полевой и заметил, как во дворе частного дома загорелась машина.

"Хозяева спали и буквально секунды отделяли от момента, когда огонь перекинется на дом. Успели. Потушили. [После этого] спаситель поехал на работу, правда, немного опоздал", – говорится в сообщении.

Ранее сотрудники Госавтоинспекции Бийска спасли людей из горящего дома.