Здание много лет обнесено бетонным забором и скрыто от глаз горожан

20 июня 2023, 09:25, ИА Амител

Недострой на ул. Цеховой, 22, в 2010 году / Фото: Яндекс Карты

В Барнауле на торгах продали недостроенный многоквартирный дом, возводить который начали десяти лет назад. Он расположен на ул. Цеховой, 22. Объект уже неоднократно выставляли на торги, но желающих его купить не было.

Зато на аукционе в середине июня участие приняли две компании – "Глобал Эстейт Групп" и "Алтай Медика Групп". Правда, у обеих фирм один учредитель – бизнесмен Антон Переверзев. Победителем признали "Алтай Медика Групп", которая отдала за лот 9,87 млн рублей.

Известно, что двухэтажное здание построено из кирпича и готово на 95%. Его площадь составляет 363 квадратных метра. Участок, на котором возведён дом-долгострой, сейчас заброшен: на нем растут деревья и кустарники, скрывающие строение от глаз прохожих. Также территория обнесена высоким бетонным забором. Рядом – частный сектор и аварийные многоэтажки.

В документации к торгам указано, что собственником объекта является компания "Цеховая, 22". Руководителем фирмы значится Ирина Родионов, а учредители – Анастасия Бондаренко и Николай Кулисиди. У лота было обременения: это ипотека, запрет на регистрацию и ограничения прав на земельный участок.

Антон Переверзев известен в Барнауле тем, что скупает на торгах недвижимость. В 2021 году он приобрел ДК "Моторостроителей", в 2023-м – 18-летний недострой на ул. Попова, 131, и незавершенное здание апарт-гостиницы на ул. Шумакова, 21.