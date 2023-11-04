Двухэтажный красивый ресторан из стекла построят в Барнауле рядом с новым ЖК
Проект на градсовете представил архитектор Алексей Квасов
04 ноября 2023, 06:15, ИА Амител
Двухэтажное здание с витражным остеклением построят в Барнауле на улице Христенко в районе 2038 рядом с новым ЖК "Лапландия". Проект представили на заседании градостроительного совета Барнаула 2 ноября.
Над концепцией работала "Архитектурная мастерская Алексея Квасова". Именно это архитектурное бюро занималось проектом межевания данного района Барнаула, в том числе ЖК "Лапландия".
Предполагается, что в будущем здании разместится заведение общепита. Скорее всего, ресторан. По словам Алексея Квасова, строение будет двухэтажным. Изначально участок, где расположен объект, был предназначен для общественного здания. В цветовой гамме данного микрорайона используется в основном черный и серый цвет, поэтому будут использовать панели под дерево.
Новый объект никак не отразится на транспортной ситуации на участке. Здание будет монолитным на металлокаркасе. Высота этажа более трех метров. В фасаде преобладает стекло, но будут вставки из дерева. Вечером подразумевается подсветка с помощью ионной ленты.
"Это позволяет сделать здание более современным", – отметил Алексей Квасов.
На одной из деревянных вставок появится рекламная вывеска. Пока неизвестно, какое заведение заработает в будущем здании. По словам архитектора, желательно, чтобы все помещения арендовала одна компания.
Член градсовета Евгений Носенко назвал объект красивым. Однако, по его мнению, на участке могло бы расположиться более высокое здание: трех- и даже четырехэтажное.
Алексей Квасов согласился с аргументацией, но пояснил, что изначально заказчик планировал сделать коммерческое здание невысоким. Кроме того, два этажа не помешают солнечной инсталляции для жителей соседнего жилого дома.
В итоге эксперты единогласно одобрили проект.
06:36:15 04-11-2023
Местной лимите закредитованой только кабак двухэтажный и нужен был
11:18:13 04-11-2023
Гость (06:36:15 04-11-2023) Местной лимите закредитованой только кабак двухэтажный и нуж... Сказал диаанный эксперд
08:45:16 04-11-2023
Евгений Носенко - один из крупнейших мировых специалистов монументальной скульптуры позднего рококо и неоклассицизма. Гордимся, что он наш земляк.
11:10:34 04-11-2023
Не, ни в какой кабак на окраине ничем людей не заманишь. Если только местная аудитория из близлежащих домов. Но тогда это не рестораном называть, а шаурмячной)
11:48:08 04-11-2023
Все эти питейные заведения сосредоточить в одном месте на одной улице ближе к окраине что бы люди могли спокойно жить и отдыхать а не смотреть на шатающиеся пьяные хари
16:37:26 04-11-2023
Сделайте под джамбо-формат стеклопакетов, горизонтальных ригелей - бомба будет
01:09:05 05-11-2023
Весело будут спать...соседи
13:57:08 05-11-2023
Хотела похвалить господина Квасова и разочаровалась.Опять питейные ,Барнаул итак стал пеналом с коробочками. Нет ни одного красивого здания, а ещё хотят сравниться с Шанхаем. Далеко нашему городу с нашими архитекторами до красоты и современности
13:06:43 08-11-2023
Дана (13:57:08 05-11-2023) Хотела похвалить господина Квасова и разочаровалась.Опять пи... Господин Квасов ничего не решает. Он только делает красивую обертку для разного рода ...- скажем так- объектов застройки.
15:04:49 05-11-2023
Гость (06:36:15 04-11-2023) Местной лимите закредитованой только кабак двухэтажный и нуж... А ты уверен диванный эксперт. Не все как ты в кредитах.
15:34:18 05-11-2023
Ребят посадите там хоть рощицу что ли, там ведь только дома и машины газуют друг на дружке. Все первые этажи итак пивными заняты.
16:51:53 05-11-2023
это "красиво"??? Те же бетонностеклянные коробки 70х годов прошлого века только в более современном оформлении. Убожество...
13:04:00 08-11-2023
А где бассейн? Застройщик майку рвал на рекламных плакатах, что будет бассейн. Это вот черное чудо вместо бассейна?
13:09:52 08-11-2023
солнечная инсталляция - это сила!!