Двухэтажный красивый ресторан из стекла построят в Барнауле рядом с новым ЖК

Проект на градсовете представил архитектор Алексей Квасов

04 ноября 2023, 06:15, ИА Амител

































Здание на улице Христенко в Барнауле

Двухэтажное здание с витражным остеклением построят в Барнауле на улице Христенко в районе 2038 рядом с новым ЖК "Лапландия". Проект представили на заседании градостроительного совета Барнаула 2 ноября.

Над концепцией работала "Архитектурная мастерская Алексея Квасова". Именно это архитектурное бюро занималось проектом межевания данного района Барнаула, в том числе ЖК "Лапландия".

Предполагается, что в будущем здании разместится заведение общепита. Скорее всего, ресторан. По словам Алексея Квасова, строение будет двухэтажным. Изначально участок, где расположен объект, был предназначен для общественного здания. В цветовой гамме данного микрорайона используется в основном черный и серый цвет, поэтому будут использовать панели под дерево.

Новый объект никак не отразится на транспортной ситуации на участке. Здание будет монолитным на металлокаркасе. Высота этажа более трех метров. В фасаде преобладает стекло, но будут вставки из дерева. Вечером подразумевается подсветка с помощью ионной ленты.

"Это позволяет сделать здание более современным", – отметил Алексей Квасов.

На одной из деревянных вставок появится рекламная вывеска. Пока неизвестно, какое заведение заработает в будущем здании. По словам архитектора, желательно, чтобы все помещения арендовала одна компания.

Член градсовета Евгений Носенко назвал объект красивым. Однако, по его мнению, на участке могло бы расположиться более высокое здание: трех- и даже четырехэтажное.

Алексей Квасов согласился с аргументацией, но пояснил, что изначально заказчик планировал сделать коммерческое здание невысоким. Кроме того, два этажа не помешают солнечной инсталляции для жителей соседнего жилого дома.

В итоге эксперты единогласно одобрили проект.