Двухуровневую "трёшку" с входом в Нарнию продают за 9,7 млн рублей

Квартиру с входом в "сказочный мир" предлагают приобрести барнаульцам

30 мая 2023, 07:01, Анастасия Бичакова

Фото: "Циан"

В Барнауле двухуровневую "трёшку" площадью 96,1 кв. м продают на пятнадцатиэтажном доме на ул. Попова, 153а. Её стоимость составляет 100 тыс. за "жилой квадрат", а всего – 9,7 млн рублей, говорится в объявлении на "Циане".

Квартира занимает часть 14-го и 15-го этажей. В ней есть полупустая гостиная, слегка похожая на больничную палату, – со стенами нежно-зелёного цвета, неяркой мягкой мебелью и стеклянным столом, который буквально сливается с интерьером. Здесь нет никакой техники и ни одной картины. Обошлось без декора (если, конечно, не учитывать шторы).





































Фото: "Циан"

В просторной детской стоит сине-рыжий спальный гарнитур, дополненный шкафом. На двухэтажной кровати одиноко лежат матрасы, а на столе, отдельно от тумбы, один-одинёшенек стоит ящик с ручкой, на четырёх ножках.

В спальне сделано "зонирование", здесь чередуются разные обои с вензелями. На стене висит телевизор. Окна зашторены.

Под лестницей сделана небольшая кладовка, похожая на вход в Нарнию. Главное – чтобы в нём не было Белой Колдуньи и она не наслала на Барнаул вечную зиму (кстати, о том, ожидаются ли в Алтайском крае заморозки в ближайшие дни, можно прочитать в нашем материале).

В "трёшке" есть лоджия.

В районе, где предлагают недвижимость, развита инфраструктура. В шаговой доступности – магазины, аптеки, остановки общественного транспорта, школы и детские сады.