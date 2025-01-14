Двум барнаульским компаниям запретили ввоз гречки в Белоруссию
Несмотря на повторные тесты продукции, которые доказали ее качество, вагоны с крупой пока простаивают
14 января 2025, 13:40, ИА Амител
Сразу двум барнаульским компаниям запретили ввоз гречки в Белоруссию. Как сообщают "Вести Алтай", обоим поставщикам назвали одинаковую причину – якобы их крупа варится 29 минут, что на четыре минуты дольше нормы ГОСТа.
В организации "Дары полей" отметили, что все необходимые исследования их продукция проходила в алтайском филиале Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК. Кроме того, там крупу обязательно готовят для употребления. Причем проверяли продукт уже несколько раз, максимальное время приготовления составляло 23 минуты.
"Дары полей" приостановили отправку трех вагонов продукции в Белоруссию и ждут официальных итогов лабораторного исследования от торговых партнеров. Пока никакие документы производителю не предоставили.
Напомним, что в декабре компания "Вега-Инжиниринг" столкнулась с аналогичной проблемой. Из-за якобы превышенного времени варки ее гречку запретили к ввозу и реализации в Белоруссии.
Как сообщает "Банкфакс", алтайский филиал Центра оценки качества продукции агропромышленного комплекса выступил в защиту барнаульских компаний. Заведующая испытательной лабораторией учреждения Елена Кальная пояснила, что развариваемость гречневой крупы определяют методом, прописанным в другом профильном ГОСТе, – для Белоруссии и России он тоже един.
"При проведении исследований различных экспортных партий гречневой крупы от данных компаний в Белоруссию мы устанавливали время разваривания от 15 до 25 минут. Выше не было ни разу. При проведении 10 января 2025 года повторных исследований контрольного образца гречихи компании "Дары полей" специалисты филиала установили время разваривания 23 минуты", – заявила Кальная.
При этом и "Вега-Инжиниринг", и "Дары полей" поставляют гречневую крупу в государственный резерв. Поскольку Алтай является одним из лидеров РФ по производству гречки, то процент алтайской крупы в нем велик, а проверяют ее на каждом логистическом этапе.
13:54:08 14-01-2025
В Белоруссии газа мало, вот Батька варит на медленном огне. Надо дать больше газу и вагоны попрут составами.
14:11:31 14-01-2025
Так то можно и час варить , если так хочеться. А можно и за пятнадцать минут сварить . Все зависит от желания. Нам больше достанеться.
14:22:19 14-01-2025
Гречка у белорусов варится долго, потому что ее варят на белорусских плитках.Ну не нравится белорусам, отправьте гречку в Африку, там люди голодают и не считают минуты.
14:47:56 14-01-2025
Почему же она в магазинах дорожает?
15:07:39 14-01-2025
не хотят нашу гречку есть в Беларуси, потому что она невкусная. Белорусская гречка более вкусная, на Алтае нарушают технологию производства гречки. Правильно, что белорусы ее не покупают, может, хоть это научит наших фермеров не нарушать технологические процессы. Гречка на Алтае не вкусная!
20:48:43 14-01-2025
гость (15:07:39 14-01-2025) не хотят нашу гречку есть в Беларуси, потому что она невкусн... А так же мед не сладкий, трава не зеленая, вода не достаточно жидкая. АААА и погода гадкая, климат резко-континентальный. Ктож обидел то так, фермер какой,не?? Но самолеты летают и поезда есть, всегда можно уехать, знали об этом?