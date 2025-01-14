Несмотря на повторные тесты продукции, которые доказали ее качество, вагоны с крупой пока простаивают

14 января 2025, 13:40, ИА Амител

Гречка / Фото: unsplash.com / Sonia

Сразу двум барнаульским компаниям запретили ввоз гречки в Белоруссию. Как сообщают "Вести Алтай", обоим поставщикам назвали одинаковую причину – якобы их крупа варится 29 минут, что на четыре минуты дольше нормы ГОСТа.

В организации "Дары полей" отметили, что все необходимые исследования их продукция проходила в алтайском филиале Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК. Кроме того, там крупу обязательно готовят для употребления. Причем проверяли продукт уже несколько раз, максимальное время приготовления составляло 23 минуты.

"Дары полей" приостановили отправку трех вагонов продукции в Белоруссию и ждут официальных итогов лабораторного исследования от торговых партнеров. Пока никакие документы производителю не предоставили.

Напомним, что в декабре компания "Вега-Инжиниринг" столкнулась с аналогичной проблемой. Из-за якобы превышенного времени варки ее гречку запретили к ввозу и реализации в Белоруссии.

Как сообщает "Банкфакс", алтайский филиал Центра оценки качества продукции агропромышленного комплекса выступил в защиту барнаульских компаний. Заведующая испытательной лабораторией учреждения Елена Кальная пояснила, что развариваемость гречневой крупы определяют методом, прописанным в другом профильном ГОСТе, – для Белоруссии и России он тоже един.

"При проведении исследований различных экспортных партий гречневой крупы от данных компаний в Белоруссию мы устанавливали время разваривания от 15 до 25 минут. Выше не было ни разу. При проведении 10 января 2025 года повторных исследований контрольного образца гречихи компании "Дары полей" специалисты филиала установили время разваривания 23 минуты", – заявила Кальная.

При этом и "Вега-Инжиниринг", и "Дары полей" поставляют гречневую крупу в государственный резерв. Поскольку Алтай является одним из лидеров РФ по производству гречки, то процент алтайской крупы в нем велик, а проверяют ее на каждом логистическом этапе.