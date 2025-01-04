Гречку еще от одного барнаульского производителя запретили в Беларуси. Причина та же
Месяц назад в Белоруссии запретили гречку от компании "Вега-инжиниринг", теперь же в реестр опасной продукции попала крупа от компании "Дары полей"
04 января 2025, 15:10, ИА Амител
Гречневую крупу марки "Фермер", которую производит барнаульская компания "Дары полей", внесли в реестр опасной продукции в Белоруссии. С 11 января в стране вводится запрет на ввоз этой гречки, из обращения она изъята, сообщает РБК со ссылкой на реестр опасной продукции Республики Беларусь. Это уже второй подобный случай за месяц.
Белорусский Госкомитет по стандартизации запретил гречку от барнаульского производителя, так как развариваемость быстроразваривающихся ядрицы и продела у нее составила 29 минут вместо 25, которые считаются нормой. Государство выдало предписание производителю об устранении нарушений.
В компании "Дары полей" РИА Новости уже опровергли информацию о долгой развариваемости их гречки. В фирме отметили, что по результатам испытаний их продукт разваривался за 15 минут. Представитель фирмы Дмитрий Лобанов подчеркнул, что на каждую экспортную партию делаются анализы безопасности и фитосанитарный контроль. Он назвал показатель развариваемости в 29 минут нереальным.
ООО "Дары полей" уже направило официальное письмо представителю министерства сельского хозяйства РФ в Белоруссии Егору Дымперу, в котором попросило его посодействовать в "установлении справедливости". В письме специалисты компании также отметили, что ни из одной страны за все время работы не получали претензий по развариваемости гречки.
Также на предприятии почеркнули, что по абсолютно той же причине месяц назад в Белоруссии запретили гречку от другой барнаульской компании – "Вега-инжиниринг". Поэтому они считают оба запрета "попыткой убрать с рынка Республики Беларусь алтайских производителей".
"Если учитывать, что в декабре сразу две компании из Алтайского края по производству гречневой крупы получили абсолютно одинаковые рекламации по поводу развариваемости (даже время развариваемости было указано одинаковое), то мы предполагаем, что это попытка убрать с рынка Республики Беларусь алтайских производителей", – приводит РИА Новости цитату из письма.
Напомним, что в декабре 2024 года Госстандарт Белоруссии запретил ввоз и продажу в магазинах гречки от барнаульской компании "Вега-инжиниринг". Тогда также было установлено, что показатель "развариваемость быстроразваривающихся ядрицы и продела" составил 29 минут при норме 25 минут. Специалисты пришли к выводу, что производитель предоставил неверную информацию о наименовании продукта.
После этого "Вега-инжиниринг" выясняла обстоятельства запрета ввоза ее гречки в Белоруссию.
15:35:56 04-01-2025
Молодцы белорусы!
Мы только причетаем что стандарты на продукты питания нужны... А они просто не отменили Советские!
10:42:20 05-01-2025
Гость (15:35:56 04-01-2025) Молодцы белорусы! Мы только причетаем что стандарты на п... Насчет белорусов и стандартов. Заказывал у них альпинистские веревки, сами веревки хорошие, вопросов нет. Но однажды мне понадобился от них сертификат для использования в промальпе. Поставщик спрашивает, какой сертификат? Скидываю ему образец. Через пару часов он мне присылает свеженький, этим же днем выписанный сертификат. Не стал расспрашивать, как так быстро ему удалось собрать все документы, провести испытания, подписать акты.
15:39:48 04-01-2025
Я не спец. Но,разница в 4 минуты ОЧЕНЬ важна? Во всей России наша гречка ценится. А , я понял. У них атмосферное давление другое, вот и вода , соответственно , позже закипает. Ровно на 4 минуты. А ещё ДРУЗЬЯ называются. Обидно,Товарищи Алтайцы!
08:11:30 05-01-2025
Гость (15:39:48 04-01-2025) Я не спец. Но,разница в 4 минуты ОЧЕНЬ важна? Во всей России... Друзья это когда не гнобят несколько десятилетий подряд...! Не отпускают язвительные шутки в адрес руководителя!... Не обзывают его как только взбоендит в головах богатеев, которым он не дал приватизировать лакомые предприятия своей страны...! А когда самих этих богатеев жареный петух клюнул в одно пикантной место... То сразу тот кого обзывали и над кем шутили, сразу брат, и близкий родственник стал...!? Ну по крайней мере у нас теперь так стали о нём говорить...!!!
А ведь он всегда говорил и говорит о том что мы братские народы!... Не зависимо какая внешнеполитическая обстановка в мире.
Так кого при таком раскладе можно упрекать, а кого бы не следовало!?
15:51:11 04-01-2025
У белорусов своей нет что ли?
16:11:20 04-01-2025
Алтайская гречка, и на вкус не очень
17:38:35 04-01-2025
То есть производитель просто должен указать на упаковке время разваривания 29 минут и греча безопасна? Ну, для верности 25-30 мин можно поставить)))
20:09:18 04-01-2025
Может трамваи из Белоруссии запретить в Барнауле ?
21:08:25 04-01-2025
Гость (20:09:18 04-01-2025) Может трамваи из Белоруссии запретить в Барнауле ?... Вот это правильно, и пересесть на гужевые повозки👍👏👏👏👏😎
08:04:23 05-01-2025
Сергей (21:08:25 04-01-2025) Вот это правильно, и пересесть на гужевые повозки👍👏👏👏👏�...
На коров!
09:40:39 05-01-2025
Сергей (21:08:25 04-01-2025) Вот это правильно, и пересесть на гужевые повозки👍👏👏👏👏�... Зачем?
Союз выпускает трамваи, не хуже белорусских.
А может даже и лучше, союзовский может по любому маршруту ездить, тогда как белорусские по 7 и 1 и то уже проблемы были.
10:57:21 05-01-2025
Гость (09:40:39 05-01-2025) Зачем? Союз выпускает трамваи, не хуже белорусских. ... Ну если постараться то и по троллейбусному маршруту поедет ,это же Союз.
12:05:54 05-01-2025
Гость (09:40:39 05-01-2025) Зачем? Союз выпускает трамваи, не хуже белорусских. ... лично я уважаю белорусскую продукцию, сгущенку берешь и знаешь, что качество! а у нас - ту...отстойное, насчет трамваев - так может дело в путях- рельсах? по гречке - не скажу, варим без секундомера в руках! и вообще, стоит только ввести госты - так почти все наши производители потухнут, ибо делают отстой в основном за редким исключением!
13:46:26 05-01-2025
Я беру саму дешевую гречку в Магните, Мрии Ра и Ярче. Вся Алтайская. Разваривается за 15 минут. А вот Белорусский горох можно варить 2 часа. Он вообще не разваривается. Пора бы на это внимание обратить.