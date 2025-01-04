Месяц назад в Белоруссии запретили гречку от компании "Вега-инжиниринг", теперь же в реестр опасной продукции попала крупа от компании "Дары полей"

04 января 2025, 15:10, ИА Амител

Гречневая каша / Фото: unsplash.com/Natalia Gusakova

Гречневую крупу марки "Фермер", которую производит барнаульская компания "Дары полей", внесли в реестр опасной продукции в Белоруссии. С 11 января в стране вводится запрет на ввоз этой гречки, из обращения она изъята, сообщает РБК со ссылкой на реестр опасной продукции Республики Беларусь. Это уже второй подобный случай за месяц.

Белорусский Госкомитет по стандартизации запретил гречку от барнаульского производителя, так как развариваемость быстроразваривающихся ядрицы и продела у нее составила 29 минут вместо 25, которые считаются нормой. Государство выдало предписание производителю об устранении нарушений.

В компании "Дары полей" РИА Новости уже опровергли информацию о долгой развариваемости их гречки. В фирме отметили, что по результатам испытаний их продукт разваривался за 15 минут. Представитель фирмы Дмитрий Лобанов подчеркнул, что на каждую экспортную партию делаются анализы безопасности и фитосанитарный контроль. Он назвал показатель развариваемости в 29 минут нереальным.

ООО "Дары полей" уже направило официальное письмо представителю министерства сельского хозяйства РФ в Белоруссии Егору Дымперу, в котором попросило его посодействовать в "установлении справедливости". В письме специалисты компании также отметили, что ни из одной страны за все время работы не получали претензий по развариваемости гречки.

Также на предприятии почеркнули, что по абсолютно той же причине месяц назад в Белоруссии запретили гречку от другой барнаульской компании – "Вега-инжиниринг". Поэтому они считают оба запрета "попыткой убрать с рынка Республики Беларусь алтайских производителей".

"Если учитывать, что в декабре сразу две компании из Алтайского края по производству гречневой крупы получили абсолютно одинаковые рекламации по поводу развариваемости (даже время развариваемости было указано одинаковое), то мы предполагаем, что это попытка убрать с рынка Республики Беларусь алтайских производителей", – приводит РИА Новости цитату из письма.

Напомним, что в декабре 2024 года Госстандарт Белоруссии запретил ввоз и продажу в магазинах гречки от барнаульской компании "Вега-инжиниринг". Тогда также было установлено, что показатель "развариваемость быстроразваривающихся ядрицы и продела" составил 29 минут при норме 25 минут. Специалисты пришли к выводу, что производитель предоставил неверную информацию о наименовании продукта.

После этого "Вега-инжиниринг" выясняла обстоятельства запрета ввоза ее гречки в Белоруссию.