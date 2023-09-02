Дырявую крышу неаварийного дома в Барнауле подлатают досками и накроют от протеканий

Ранее ситуацией с домом заинтересовался глава российского Следкома Александр Бастрыкин

02 сентября 2023, 07:00, ИА Амител

Потолок в доме на ул. Чкалова, 1а / Фото: amic.ru

Разрушающуюся крышу дома на ул. Чкалова, 1а, в Барнауле подремонтирует управляющая компания "Трест", к которой относится здание. Там поменяют доски и накроют потолок специальным материалом, чтобы дом не затапливало после дождей. Работы начались 1 сентября и закончатся 4 сентября. Об этом сообщили amic.ru в УК "Трест", к которой относится здание.

В конце августа жители дома на ул. Чкалова, 1а, пожаловались amic.ru на состояние их здания. Крыша дырявая и протекает, а потолок гниет и проваливается. Люди боятся, что он рано или поздно просто рухнет им на головы. Дом также кренится в сторону, у него большой износ. Однако аварийным объект не признан.

Проблемы обострились в середине августа, когда потолок из-за дождей несколько дней сильно протекал. 18 августа в доме поставили распорку, чтобы спасти потолок от обрушения.

По словам жителей дома, днем 1 сентября начались новые работы в здании. Жительница Евгения рассказала, что рабочие привезли к дому доски. Однако, отметила девушка, эти доски были мокрыми, с рейками и с гвоздями.

В управляющей компании "Трест" amic.ru пояснили, что работы на чердаке действительно начались 1 сентября. Однако масштабным этот ремонт никак нельзя назвать.

"Да, начались работы на чердаке. Там делают подпорки, дорабатывают то, что нужно доработать. Там есть чердачное пространство. На нем поменяют доски, конструкции укрепят, все накроют специальным укрывным материалом, чтобы со стороны улиц не было подтоплений. Так мы намерены устранить проблемную ситуацию, которая возникла в августе", – сообщил представитель УК "Трест".

По поводу качества досок работник компании отметил, что это "абсолютно нормальные доски", которые лежали на складе.

Работы должны завершиться в понедельник. Однако проблемной ситуации они не исправят и призваны лишь "подлатать крышу", чтобы вода не текла в квартиры людей.

Напомним, что после публикации amic.ru историей с домом на улице Чкалова, 1а, заинтересовался и председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он поставил на контроль ход проверки и поручил руководителю СУ СК России по Алтайскому краю Игорю Колесниченко предоставить доклад о её предварительных и окончательных результатах, а также о мерах к восстановлению жилищных прав граждан.