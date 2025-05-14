По словам жителей дома на ул. Некрасова, 12, УК уже получала предписания на устранение нарушений, однако почти ничего не сделала

14 мая 2025, 08:00, Антон Дегтярев

Подвал на ул. Некрасова, 12, в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Жители дома на Некрасова, 12, в Барнауле возмущены состоянием подвала в многоэтажке. По их словам, подвал – источник постоянной вони. Роспотребнадзор уже поручал управляющей компании разобраться с проблемой. Однако УК только открыла "продувы" и засыпала помещение хлоркой. Такая ситуация местных жителей не устраивает: резкий запах хлора пропитал весь дом и подъезд постоянно находится на проветривании. Подробнее – в материале amic.ru.

"Натуральное причинение вреда здоровью"

Местный житель Александр (имя изменено. – Прим. ред.) рассказывает, что проблемы с подвалом начались давно. Еще в апреле 2024 года люди жаловались в УК "Базис" на текущие трубы, захламление и плесень в помещении. Однако это результатов не принесло. В январе 2025-го ситуация стала "критической". Запах из подвала стал невыносим. Здесь лежат трупы животных, повсюду крысиный помет и птичьи перья.

Подвал на ул. Некрасова, 12 / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Реакции от УК на обращения жителей не было. Люди пожаловались в Роспотребнадзор и краевую Жилинспекцию. Там УК выдали несколько предписаний (три – от Жилинспекции и два – от Роспотребнадзора) на устранение в подвале неприятных запахов, экскрементов животных, на вынос хлама и так далее. Но сделано было мало, отмечают жители. Так, 30 января 2025 года в доме появились вентиляционные "продувы", которых до сих пор почему-то не было.

"Там было все запущено до такой степени, что просто небезопасно к чему-либо притрагиваться. Вместо вентиляционных "продувов" с сетками стояли решетки с зазорами либо вообще ничего не было. Фотографии мы в Жилинспекцию отправляли. Они рассматривали заявление, продлевали на два месяца наше обращение, чтобы из УК пришли и все сделали. 20 лет в подвал беспрепятственно проникали собаки, кошки, крысы, мыши, птицы, там флора и фауна процветала, плодилась, размножалась и так далее. В УК говорили, что это не их тема. То же самое твердили в "аварийке", – пояснил Александр.

С 29 апреля жители начали обращаться в управляющую компанию "на регулярной основе", так как "запах пошел в квартиры". В итоге накануне праздников, 7 мая, работники УК засыпали подвал хлором, и теперь весь подъезд дышит этим "ароматом". На майских праздниках дозвониться ни до УК, ни до аварийной службы жители не смогли. Люди боятся отравиться.

"Сейчас окна везде в доме открыты, дверь в подъезд тоже нараспашку, мы все это выдуваем. Огромные щели ведут из подвала в подъезд, поэтому запах попадает на лестничную площадку. И "Базис" об этом знал, но 7 мая они всё равно засыпали подвал хлором. Все праздничные дни мы пытались до всех дозвониться. Никто не помог – все ссылаются на УК "Базис". Аварийная говорит, что не их тема, два телефона их вообще не работают", – пояснил мужчина.

Подвал и дом на ул. Некрасова, 12 / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

"Работы никакой нет"

По словам Александра, по сути, вынесенные предписания в итоге так и остались не выполненными и посыпанный хлор – точно не решение проблемы.

"У нас в "платежке" есть графа: обслуживание нежилых помещений. Эти помещения должны соответствовать всем нормативам. Ни в одних требованиях не написано, что надо игнорировать все законы и запускать подвал. Напротив, там сказано, что все должно быть чисто, подвал нужно проветривать и так далее. Мы за это платим деньги, а работы никакой нет, все игнорируется. Получается, они ничего толком не смотрели, не делали. И так 20 лет. Все мокрое, все бежит, и на это мокрое еще хлор бросают. Все разлагается и пары идут в квартиры. У людей раздражение, у них глаза слезились, дышать трудно", – рассказал он.

Также мужчина отметил, что у дома есть и другие проблемы – плохая проводка, разбитое крыльцо, завалившаяся лестница в подъезде, на которой уже стоят маячки, и так далее. И все это не заботит управляющую компанию, подчеркнул Александр. Поэтому если хотя бы проблема с подвалом не решится, местные жители готовы привлекать к ситуации с домом правоохранительные органы.

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