"Дышать трудно". Жители барнаульского дома возмущены вонью из подвала и бездействием УК
По словам жителей дома на ул. Некрасова, 12, УК уже получала предписания на устранение нарушений, однако почти ничего не сделала
14 мая 2025, 08:00, Антон Дегтярев
Жители дома на Некрасова, 12, в Барнауле возмущены состоянием подвала в многоэтажке. По их словам, подвал – источник постоянной вони. Роспотребнадзор уже поручал управляющей компании разобраться с проблемой. Однако УК только открыла "продувы" и засыпала помещение хлоркой. Такая ситуация местных жителей не устраивает: резкий запах хлора пропитал весь дом и подъезд постоянно находится на проветривании. Подробнее – в материале amic.ru.
"Натуральное причинение вреда здоровью"
Местный житель Александр (имя изменено. – Прим. ред.) рассказывает, что проблемы с подвалом начались давно. Еще в апреле 2024 года люди жаловались в УК "Базис" на текущие трубы, захламление и плесень в помещении. Однако это результатов не принесло. В январе 2025-го ситуация стала "критической". Запах из подвала стал невыносим. Здесь лежат трупы животных, повсюду крысиный помет и птичьи перья.
Реакции от УК на обращения жителей не было. Люди пожаловались в Роспотребнадзор и краевую Жилинспекцию. Там УК выдали несколько предписаний (три – от Жилинспекции и два – от Роспотребнадзора) на устранение в подвале неприятных запахов, экскрементов животных, на вынос хлама и так далее. Но сделано было мало, отмечают жители. Так, 30 января 2025 года в доме появились вентиляционные "продувы", которых до сих пор почему-то не было.
"Там было все запущено до такой степени, что просто небезопасно к чему-либо притрагиваться. Вместо вентиляционных "продувов" с сетками стояли решетки с зазорами либо вообще ничего не было. Фотографии мы в Жилинспекцию отправляли. Они рассматривали заявление, продлевали на два месяца наше обращение, чтобы из УК пришли и все сделали. 20 лет в подвал беспрепятственно проникали собаки, кошки, крысы, мыши, птицы, там флора и фауна процветала, плодилась, размножалась и так далее. В УК говорили, что это не их тема. То же самое твердили в "аварийке", – пояснил Александр.
С 29 апреля жители начали обращаться в управляющую компанию "на регулярной основе", так как "запах пошел в квартиры". В итоге накануне праздников, 7 мая, работники УК засыпали подвал хлором, и теперь весь подъезд дышит этим "ароматом". На майских праздниках дозвониться ни до УК, ни до аварийной службы жители не смогли. Люди боятся отравиться.
"Сейчас окна везде в доме открыты, дверь в подъезд тоже нараспашку, мы все это выдуваем. Огромные щели ведут из подвала в подъезд, поэтому запах попадает на лестничную площадку. И "Базис" об этом знал, но 7 мая они всё равно засыпали подвал хлором. Все праздничные дни мы пытались до всех дозвониться. Никто не помог – все ссылаются на УК "Базис". Аварийная говорит, что не их тема, два телефона их вообще не работают", – пояснил мужчина.
"Работы никакой нет"
По словам Александра, по сути, вынесенные предписания в итоге так и остались не выполненными и посыпанный хлор – точно не решение проблемы.
"У нас в "платежке" есть графа: обслуживание нежилых помещений. Эти помещения должны соответствовать всем нормативам. Ни в одних требованиях не написано, что надо игнорировать все законы и запускать подвал. Напротив, там сказано, что все должно быть чисто, подвал нужно проветривать и так далее. Мы за это платим деньги, а работы никакой нет, все игнорируется. Получается, они ничего толком не смотрели, не делали. И так 20 лет. Все мокрое, все бежит, и на это мокрое еще хлор бросают. Все разлагается и пары идут в квартиры. У людей раздражение, у них глаза слезились, дышать трудно", – рассказал он.
Также мужчина отметил, что у дома есть и другие проблемы – плохая проводка, разбитое крыльцо, завалившаяся лестница в подъезде, на которой уже стоят маячки, и так далее. И все это не заботит управляющую компанию, подчеркнул Александр. Поэтому если хотя бы проблема с подвалом не решится, местные жители готовы привлекать к ситуации с домом правоохранительные органы.
Amic.ru получить комментарий в УК "Базис" к моменту публикации материала не удалось.
08:17:09 14-05-2025
Ук базис, не удивительно. Они уничтожили не один дом в городе.
08:22:10 14-05-2025
О! УК БАЗИС. Помойка редкостная.
08:59:20 14-05-2025
Кошмар, жители обращайтесь в прокуратуру либо в следственный комитет!
09:10:57 14-05-2025
Прокуратура в городе есть или нет?
Пора давно всех УК проверить - деньги делают а работу свою нет.
09:25:00 14-05-2025
а откуда там трупы???
это что - кладбище домашних животных?
вот точно-точно это не жыльцы сами набросали?
надо найти всех собачников/кошатниц в раёне и отоварить.
09:54:47 14-05-2025
Musik (09:25:00 14-05-2025) а откуда там трупы???это что - кладбище домашних животны... Боюсь жЫльцов на раЁне мы не найдем))
10:03:03 14-05-2025
Учитель русского языка (09:54:47 14-05-2025) Боюсь жЫльцов на раЁне мы не найдем)) ... ну значед на новую квортиру заработаете быстро.
09:28:43 14-05-2025
Это надолго. Потому что замена канализационных стояков - это тот ещё квест. Попробуй, попади в санузел первого этажа: "У меня тут ремонт и ничего не течёт, это У ВАС в подвале!"
😁
09:29:51 14-05-2025
Да в следственный комитет надо обращаться, пусть проводят проверки! Или в МЧС! Или кто вообще контролирует все это безобразие! Базис угробили просто дом, и еще и деньги за это берут с жильцов!!! Куда смотрит полиция и прокуратура! Ужас! Как люди живут в такой антисанитарии, реально, опасно для здоровья просто. Управляйка наносит вред здоровью жильцов!
09:39:32 14-05-2025
А действительно почему не вызываете МЧС ?
10:02:46 14-05-2025
конечно приятного мало, но как говорят врачи: от старости таблетки нет.
так и здесь, его уже лет как десять нужно было снести, раздать жильцам квартиры, эквивалентные их площадям и закрыть этот вопрос.
10:08:24 14-05-2025
Гость (10:02:46 14-05-2025) конечно приятного мало, но как говорят врачи: от старости та... Дом 1970-го года судя по данным ГИС ЖКХ, в лучшем случае его снесут в следующем столетии 😁
10:23:47 14-05-2025
Гость (10:08:24 14-05-2025) Дом 1970-го года судя по данным ГИС ЖКХ, в лучшем случае его... это понятно
10:08:15 14-05-2025
Что это за беспредел? Где контролирующие органы???
10:15:33 14-05-2025
Жильцы вы запишитесь на приём к губернатору, вопрос вам быстро решат.
10:38:32 14-05-2025
Да они что там! Вообще с головой не дружат! Пары хлора очень ядовиты! А если кто страдает аллергией или астмой это просто смертельно! Срочно нужно обращатья, в прокуратуру!!!
10:42:00 14-05-2025
Проблема неработающей управляющей компании - это, к сожалению, не уникальная ситуация.
Это более глубокая проблема, чем кажется на первый взгляд. Мы платим за ремонт коридоров (который, к сожалению, так и не был выполнен за все пять лет жизни дома не в Некрасова 12), за уборку территории, которую жильцы неоднократно требовали (уборка была проведена, но кто именно её делал, остается вопросом: работники управляющей компании или сами жильцы? Я вернулась в город только после майских и не могу точно сказать), за ещё многие неведомые штуки, которые визуально отражаются только на счетах оплаты)
гении, что пишут про кладбище мертвых животных, реально гении. В нашем доме много бродячих, выброшенных котов. Мне их, искренне жаль, но в тоже время мне жаль людей, которым приходится сталкиваться с вытекающими от этого проблемами.
К сожалению, мы живем в мире, где большинству проще отмолчаться и не проявлять инициативу. А те смелые, кто пытается говорить и добиваться изменений, зачастую игнорируются или посылаются. Это создает ощущение безнаказанности и безответственности со стороны управляющих структур.
А вообще, если бы все люди действительно работали на своих местах и выполняли свои обязанности ответственно, возможно, мы уже жили бы в более прогрессивном и технологичном обществе, например, в стиле стимпанка :))
10:48:15 14-05-2025
Поскольку от управляйки нет никакого толку, значит нужно обращаться в прокуратуру. Пары хлора - это ж не цветочки.. Да и трупы животных такое себе "удовольствие"... Странно, почему до сих пор эта управляйка не привлечена к ответственности. Однозначно - в прокуратуру!
11:33:40 14-05-2025
Судя по всему контролирующие органы не имеют никакого воздействия на управляющие компании. У нас даже по поводу подвала нужно попасть на прямую линию с Президентом, чтобы вопрос решился!
13:46:59 14-05-2025
Александр (11:33:40 14-05-2025) Судя по всему контролирующие органы не имеют никакого воздей... Есть надзорные органы, они по идее выдают предписания.
13:14:36 14-05-2025
Ну это конечно ужас! Нужно лишать прав занимать пост УК если она не компетентная в таких вопросах если она бездействует и ничего не может! В центре города такой бардак! Это же центр лицо города тут должны быть лучшие УК ! Кто может повлиять на УК почему все бездействуют?????
13:15:18 14-05-2025
Интересно, новости наверняка читают представители власти и органы внутренних дел, можно от вас в комментариях услышать, данные действия управляющей компании вообще законны? Происходящее просто не укладывается в голове, 2025 год, людей душат хлором и травят смрадом за их же деньги.
13:52:16 14-05-2025
Какой кошмар творится. Жильцы звоните в следственный комитет вот телефоны из интернета (3852) 29-80-02, 29-80-26, 29-80-28
14:15:25 14-05-2025
Сколько можно нас травить этой вонью и бездействием?! Дом на Некрасова, 12 превратился в вонючую помойку, подвал забит мусором, тараканами и бог знает чем ещё! Мы живём как в свинарнике — запах поднимается до верхних этажей, дышать нечем, а управляющая компания «Базис» делает вид, что ничего не происходит. Высылают отписки, кормят обещаниями, но даже элементарную уборку не могут организовать! Где санитарные службы? Где администрация? Или пока кто-то не отравится — никто не пошевелится?
Это ведь не единичный случай — по всему городу гниют подвалы, течёт канализация, управляющие компании жиреют на наших платежах и плевать хотели на наше здоровье и безопасность! Вы нас за людей вообще считаете?! Пока мы живём в антисанитарии, где вы, чиновники и контролирующие органы? На курортах? В кабинете с кондиционером не пахнет тухлятиной, конечно.
Если город не способен решать такие элементарные проблемы — отдайте полномочия тем, кто может! Сколько можно терпеть это позорище?"**
16:30:22 14-05-2025
Такое впечатление, что эта управляйка безнаказанная, все с рук сходит!
Бьемся с ней уже не первый год, а им все ни почем(((