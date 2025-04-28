По словам горожан, гору веток не убирают с ноября 2024 года

28 апреля 2025, 07:00, Антон Дегтярев

"Свалка" веток у дома на ул. Димитрова, 79 / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Жители дома на ул. Димитрова, 79, в Барнауле (находится рядом с ЦУМом) возмутились свалке из веток деревьев под окнами своего дома. По их словам, ветки упали после "ледяного" дождя в ноябре 2024 года и с тех пор мусор не убирают. Сейчас древесина лежит под окнами и сохнет, и горожане опасаются, что в жару сушняк может загореться. Об этом они рассказали amic.ru.

"Не потому что не захотели, а потому что не смогли"

По словам жителей дома, ситуация с мусором обострилась еще с прошлого года. Тогда весь двор засыпало ветками, которые никто не стал убирать. Поверх древесины другие люди стали кидать мусор, и поэтому теперь вокруг здания стало грязно, рассказал один из местных жителей.

"Еще осенью ветки тут появились. Ледяной дождь был, ветки обледенели, и все обломалось. Потом их подрезали, и сейчас все лежит здесь, никто ничего не убирает. Вроде хотели вывезти, но так пока этого и не сделали", – отметил он.

"Свалка" веток у дома на ул. Димитрова, 79/ Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Председатель совета дома Людмила Афанасьевна рассказала amic.ru, что когда ветки упали, их не успели убрать, потому что быстро выпал снег, которым занесло весь мусор. По ее словам, из-за этого древесина "пролежала всю зиму".

"Дождь был, все сломал. Жители и представители УК все выпилили. Пока нашли людей для работы, пока все сделали, выпал снег – занесло и ветки, пеньки. Не смогли вывезти ветки не потому что не захотели, а потому что не смогли это сделать. К тому же была проблема с УК. В январе 2025 года ликвидировали нашу УК "Центральная", дом взяла под управление УК "Основа". Сейчас выпиливаем старые сухие ветки, доносим их на кучу и вскоре будем все вывозить. Все на контроле", – отметила она.

"Свалка" веток у дома на ул. Димитрова, 79 / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

"Вывезем со временем"

Людмила Афанасьевна пояснила, что для вывоза веток нужна только одна машина, которую управляющей компании власти пока не дают, ведь "перед майскими праздниками все работают на город". Однако в конце апреля – начале мая машина должна появиться, и тогда ветки уберут, заверила она. Своими силами жители вывозить мусор не стали, так как это "стоит денег", а скидываться готовы не все.

В УК "Основа" также пообещали вывезти ветки, однако деталей журналисту amic.ru в компании не прояснили.

"Мы это все, естественно, вывезем со временем. Мы оперативно работаем с советом дома по очистке территории, договариваемся. А кто в доме злопыхатели – это вопрос", – отметили в УК.

При этом отвечать на вопрос о том, когда УК вывезет ветки, в компании отказались.