Недружная атмосфера. Почему жители молодого квартала в Барнауле конфликтуют со своей УК?
УК объясняет проблемы низкими тарифами, однако жители требуют от нее обосновать повышение цен
18 февраля 2025, 06:15, Антон Дегтярев
Жители квартала "Дружный" разочарованы работой управляющей компании "Коммунальная инициатива". Полгода люди не могли добиться ремонта лифта, да и в целом состояние домов, дорог, мусоропроводов, по словам собственников квартир, с каждым годом становится все хуже. А ведь еще несколько лет назад жильцы микрорайона не могли нарадоваться на свою УК. Почему восторженные отзывы барнаульцев сменились жалобами – читайте в материале amic.ru.
"Свинарник жуткий"
Управляющая компания "Коммунальная инициатива" обслуживает квартал "Дружный" более десяти лет. И если первое время местные жители восторгались порядком и красотой микрорайона, то за последние три-четыре года ситуация кардинально изменилась: косметический ремонт в домах не делался "со времен постройки", состояние детских площадок и внутридворовых дорог оставляет желать лучшего.
"Камни, пыль, песок – все это летит в окна, дышать нечем. Гарантийный срок дороги вышел. Директор управляющей компании говорит, что ямочный ремонт невозможен, а так как покрытие бетонное, то ямы по ГОСТу асфальтом ремонтировать нельзя, потому что якобы сцепки этих поверхностей не будет. Предлагает вступить в программу "Комфортная городская среда", самим собирать подписи, подавать документы. Но заниматься этим некому – мы все работаем", – рассказывает жительница дома на ул. Сергея Семенова, 17 (был сдан в 2011 году) Мария Коряковцева.
Придомовая территория завалена мусором, жалуются жители домов на ул. Попова, 154, Попова,150, Семенова, 19, 65 лет Победы, 49, 23 и др. В подъездах, по их словам, тоже грязь.
"Свинарник жуткий, уборщица приходит нерегулярно, снег убирается три раза за зиму. В первые годы было лучше, тариф был выше, но и обслуживание, правда, тоже. Сейчас тариф не поднимаем, потому что считаем, что в первые годы платили много", – говорит жительница дома на ул. Попова, 150, Екатерина Синица.
Еще десять лет назад квартал был образцовым, вспоминает жительница дома на ул. 65 лет Победы, 45, Эвелина Писклова. Управляющая компания ухаживала за газонами и детскими площадками, следила за состоянием подъездов. Теперь все изменилось. На любые просьбы управляющая компания отвечает: "Денег нет, повышайте тарифы", – говорит женщина.
Полгода без лифта
Накалила ситуацию и история со сломанным лифтом в доме на ул. Семенова, 17, который не работал полгода. Необходимо было заменить всего одну деталь – частотный преобразователь. Но за него с жителей потребовали около 120 тысяч рублей. Сначала люди отказались, удивившись, почему они должны платить за запчасти дополнительно, если платят за лифт ежемесячно.
Однако после долгого простоя лифта вынуждены были согласиться. В конце декабря 2024 года лифт починили, и стоимость ремонта включили в квитанцию – 5,19 рубля с квадратного метра в месяц в течение года. Оплачивать будут все пять подъездов дома.
"На лифтовой компании лежит текущее содержание и капитальный ремонт лифта. Люди платят за текущее содержание. А замена частотного преобразователя – это капитальный ремонт. Поэтому им предложили либо включить этот ремонт в квитанцию, либо взять деньги из фонда капремонта, что сложно и затянулось бы на полгода. Лифтовики пообещали после одобрения собственников сразу поставить запчасть и не ждать, пока все деньги соберут", – объяснил amic.ru ситуацию с лифтом директор УК "Коммунальная инициатива" Антон Гефнидер.
Не менять, а заставить работать
После жалоб барнаульцев Госжилинспекция провела внеплановую проверку в доме на Сергея Семенова, 1, и выявила ряд нарушений: частичное загрязнение лестничных площадок, ненадлежащее состояние мусоропроводов, в некоторых подъездах повреждения "штукатурного, побелочного и окрасочного слоев".
Компании вынесли предписание об устранении нарушений. Решается вопрос о привлечении ее к административной ответственности. Это штраф от 50 до 150 тысяч рублей (для физлиц) либо от 250 до 300 тысяч рублей (для юрлиц).
Проверяющие предлагали жильцам поменять управляющую компанию. Но люди опасаются, что новая будет работать еще хуже и надеются заставить действовать ту, что есть.
Директор же УК Антон Гефнидер считает, что просто не найти другую компанию, которая согласится работать по таким низким тарифам.
Именно низкий тариф на общедомовое обслуживание и считает корнем всех проблем директор УК "Коммунальная инициатива". Во многих домах люди платят около 10 рублей за квадратный метр и сумма не менялась уже 11 лет.
Кроме того, 30% жильцов, по словам Гефнидера, – неплательщики, поэтому УК недополучает даже положенных ей выплат. Гефнидер отмечает, что сегодня "актуальный" тариф в Барнауле – около 20 рублей за "квадрат". В квартале "Дружный" из 25 домов только у десяти тарифы "достаточные".
"В "Дружном" почти все дома с низкими тарифами. Отказ от повышения они аргументируют тем, что и так платят очень много. Говорят: "У меня за 60 "квадратов" шесть тысяч квитанция". Но из шести тысяч мы получаем 600 рублей. Свои "большие деньги" они платят не нам. У нас только текущее содержание", – отметил Гефнидер.
Гефнидер указывает, что из-за низких тарифов УК не может повысить зарплаты дворникам, уборщикам и другим рабочим, которые занимаются обслуживанием дома. В итоге работать некому.
"На Семенова, 17, у дворника зарплата 12 тысяч рублей. Что человек должен сделать за 12 тысяч рублей? Прийти на работу, посмотреть, развернуться и уйти. Должна быть зарплата хотя бы 30 тысяч, чтобы человеком можно было управлять. У уборщицы зарплата 7,2 тысячи рублей, и она должна помыть четыре подъезда, 40 этажей плюс каждый день первые этажи и лифты. Мы хотим сделать ей зарплату 15-20 тысяч рублей. Нельзя оставлять все на уровне десятилетней давности", – говорит Гефнидер.
На косметический ремонт дома тоже требуются деньги – порядка 800 тысяч рублей. Вот только дороги за счет повышения тарифа починить не получится. Здесь жителям придется или обращаться к застройщику, или заявляться в программу "Комфортная городская среда".
"Люди готовы платить больше"
Жители "Дружного" утверждают, что готовы к повышению тарифов, но требуют гарантию результата и полный отчет, куда уходят деньги.
"Люди готовы платить больше, если УК будут работать. А в это не верится. Ведь в новых домах (кварталах "Дружный-2", "Дружный-3") обслуживание такое же, хотя тарифы выше. Никакой покопеечной калькуляции – на что идут деньги – нам не предоставляют. Поэтому есть вероятность, что их просто положат по карманам", – говорит Екатерина Синица.
Большая проблема – в коммуникации, считает Мария Коряковцева. По ее словам, для общедомовых собраний УК выбирает дневное или раннее вечернее время, когда большинство жильцов находится на работе. В итоге ни о чем договориться не получается.
Гефнидер же утверждает, что жители просто не хотят идти на контакт, поэтому и игнорируют собрания. Директор УК заявляет, что к нему можно попасть на прием в любой день и обсудить все вопросы.
"Я в трех домах запустил голосование по теме модернизации видеонаблюдения и домофонии – на Попова, 150 и 158, а также Семенова, 1. С жителями Попова, 158, мы разговаривали, достигли взаимопонимания. С остальных домов ни один человек не пришел. Мы за нормальный человеческий диалог, за продуктивное общение и взаимодействие", – подчеркнул Гефнидер.
Гефнидер утверждает, что неоднократно предоставлял жителям расчеты, куда пойдут деньги, но не смог их убедить. По его мнению, люди не понимают и не желают знать, как работает УК, откуда берет деньги и куда тратит.
"Люди думают, что управляющая компания – это черт с рогами, который бесконечно берет очень много денег. Им объясняешь – а знать они не хотят. Они приходят и начинают говорить, что это им все всё должны, а они сами ничего никому не должны", – отметил он.
Напомним, в 2023 году на работу управляющей компании жаловались и жители "Квартала 2000". Они говорили, что "Жилищная коммунальная инициатива" не реагирует на запросы жильцов, не чистит подъезды от снега и плохо обслуживает дома. Директор этой УК Артем Гефнидер (брат Антона Гефнидера) также объяснял проблемы нехваткой кадров и низкими тарифами, которые жители не соглашаются повышать. Подробнее о ситуации можно прочитать здесь.
06:34:06 18-02-2025
Пора сделать все ЖК, государственными, не оч...те вернуться в СССР.
11:35:57 18-02-2025
Гость (06:34:06 18-02-2025) Пора сделать все ЖК, государственными, не оч...те вернуться ...
МУПы, которые сейчас ликвидируются, были можно сказать государственные, и что? "Ушли" с деньгами собственников, ничего не делая на домах несколько лет. Погрязли в долгах! В ТСЖ сплошные дворцовые интриги и перевороты!
07:21:19 18-02-2025
Денюжки конешна стырят к бабке не ходи... Неимоверные и непонятные поборы... Никаких капремонтов не должно быть. Построили дом КАЧЕСТВЕННО что бы этот дом прослужил 50 лет без ремонтов а после 50 лет снос и постройка другого дома... На всех этих непонятных сборах-поборах кто то наживается оч хорошо.
09:50:11 18-02-2025
Коль (07:21:19 18-02-2025) Денюжки конешна стырят к бабке не ходи... Неимоверные и непо... Правильно...как у китайцев-построили прожили 50 и снесли.не нужны никакие управляйки никакие ремонты..
11:37:34 18-02-2025
Коль (07:21:19 18-02-2025) Денюжки конешна стырят к бабке не ходи... Неимоверные и непо... интересно, сколько раз за свою жизнь Вы ремонтируете свою квартиру или дом?
08:02:17 18-02-2025
Братьям Фнидерам: не выгодно- закрывайте управляшку и оба на завод!
08:59:22 18-02-2025
в любой стране и городе человейник - то еще место.
но вот этот сибирский колорит и антураж...
еще весной и летом плюс-минус, но вот так конечно - тоскливенько
09:22:02 18-02-2025
Вот она прелесть человейников- много мусора, уборщице тяжело, но машинки дорогие многомиллионые ставить некуда....а как собирать собрание в человейниках свыше 500 квартир, где преимущественно однокомнатные и там квартиранты, а собственника вообще не найдете. Вот она учесть Локомотивов и Приречных. Учредители сих управляющих компаний Гатилов и другие....
11:40:01 18-02-2025
Гость (09:22:02 18-02-2025) Вот она прелесть человейников- много мусора, уборщице тяжело... Ну голосования сейчас есть и цифровые, через ГИС ЖКХ и мобильное приложение Госуслуги.дом. Любой собственник, в любое время, хоть даже на другой стороне Земли.
09:23:50 18-02-2025
все деньги идут на счет ук. а она уже потом рассчитывается с поставщиками ресурсов. Поэтому БОЛЬШИЕ деньги идут именно вам.
09:30:26 18-02-2025
Гость (09:23:50 18-02-2025) все деньги идут на счет ук. а она уже потом рассчитывается с... Квитанцию внимательно читайте, такие расчеты давно запрещены, только на прямую поставщикам.
09:56:01 18-02-2025
Гость (09:30:26 18-02-2025) Квитанцию внимательно читайте, такие расчеты давно запрещены... НАПРЯМУЮ ПОСТАВЩИКАМ БУДУТ ИДТИ, ЕСЛИ НА СОБРАНИИ ВЫ ПРИМИТЕ РЕШЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ "ПРЯМЫХ" ДОГОВОРОВ. А пока все идет в УК. Цифры 1,2,3 около услуг читайте.
10:06:03 18-02-2025
Гость (09:56:01 18-02-2025) Цифры 1,2,3... Хватит орать! эти цифры означают способ расчета (норматив, по среднему) слепошарые вообще квитанции не читают
10:51:10 18-02-2025
Гость (10:06:03 18-02-2025) Хватит орать! эти цифры означают способ расчета (норматив, ... вот и не ори. Все твои деньги идут на счет УК. А если не будешь платить, то в суд подаст УК, а не ресурсовик. Так как получателем денег является УК.
11:27:30 18-02-2025
Гость (10:51:10 18-02-2025) вот и не ори. Все твои деньги идут на счет УК. А если не буд... совсем с умом плохо? в чеке при оплате в банке кто получатель платежа написан?
11:38:48 18-02-2025
Гость (11:27:30 18-02-2025) совсем с умом плохо? в чеке при оплате в банке кто получател... на заборе тоже написано, заглядывал, нету....
11:43:07 18-02-2025
Гость (10:51:10 18-02-2025) вот и не ори. Все твои деньги идут на счет УК. А если не буд... Ни к чему шум! У всех по разному. Но сейчас большинство УК настаивают на прямых договорах (РСО-собственник), просто квитанция через "Город" единая приходит для удобства расчетов.
09:43:43 18-02-2025
потому что УК - заведомое зло. Нужно ТСЖ, энергоэкономное оборудование, самоуправление. а УК только как слуга и раб. у нас вот в доме так. Счастливы. за 100 метров (у нас 4хкомнтаная) коммуналка 10000 мес максимум в самый лютый мороз. при том что в доме 2 подъезда
11:01:53 18-02-2025
Эта ука создана была для того, что бы принимать без проблем дома. Когда все тут будет застроено и сдано - их сольют и все будет лежать на жильцах.
11:04:27 18-02-2025
На собрание по адресу Попова 150 Гефнидер даже не явился, ему было некогда, он новенького юриста отправил к нам на встречу. Мы объяснили чего хотим и какие разъяснения нам требуются по поводу видео наблюдения. Но как обычно в полном объёме это сделано не было.
11:32:26 18-02-2025
Прям смешно про частичное загрязнение на Семенова, 1 читать. Сплошняком грязища. А чего только стоит убогая дверь во входной группе, за которую жильцам пришлось заплатить немало денег?
Никто не откажется от повышения тарифа, если это будет обоснованно. В свинарнике жить - такое себе удовольствие. Но для этого и некоторые жильцы должны осознать, что гадить - не есть хорошо.
11:51:47 18-02-2025
А ни у кого не возникло мысли проверить движимое и недвижимое имущество директоров и их ближайших родственников? Если УК не прибыльная, тогда откуда к вас всё то, что имеете? Пока Не буду писать что именно.... И сколько это стоит..... Если начнётся возьми, ох и полетят все. А если начнётся тема поменять УК, то поверьте эту " Неприбыльную" Контору без драки не отдадут.....
11:56:52 18-02-2025
Бедные-несчастные Управляшки! И ведь поганой метлой не выгонишь!
12:17:28 18-02-2025
Если свою "хозяйскую" зарплату поубавить, глядишь дворнику с уборщицей найдется прибавка...
13:34:55 18-02-2025
Гость (09:23:50 18-02-2025) все деньги идут на счет ук. а она уже потом рассчитывается с... Не знаешь,не болтай что попало,язык без костей,голова без мозгов
15:37:42 18-02-2025
Гость (13:34:55 18-02-2025) Не знаешь,не болтай что попало,язык без костей,голова без мо... У Вас хорошая самокритика. Все денежные средства, оплаченные по квитанции идут на счет управляющей организации.При оплате через сист. город УК указывается как получатель платежа. В случае принятия решения о заключении "прямого" договора с ресурсовиками, выделяется отдельный лицевой счет (на отопление, холодное водоснабжение и т.д.).
16:30:04 18-02-2025
Гость (15:37:42 18-02-2025) У Вас хорошая самокритика. Все денежные средства, оплаченн... ЯРКИЙ ПРИМЕР "ПРЯМОГО" ДОГОВОРА" - договор с барнаулькой горэлектросетью. Не знаете- не спорьте!
19:38:56 18-02-2025
Гость (16:30:04 18-02-2025) ЯРКИЙ ПРИМЕР "ПРЯМОГО" ДОГОВОРА" - договор с барнаулькой гор... Тихо сам с собою я веду беседу?!
20:16:34 18-02-2025
Гость (16:30:04 18-02-2025) ЯРКИЙ ПРИМЕР "ПРЯМОГО" ДОГОВОРА" - договор с барнаулькой гор... Горэлектросеть приносит свою отдельную квитанцию. В онлайнбанке тоже отдельно оплачивается, по отдельному лицевому счету, дается отдельный чек. Газ отдельно, тоже другой лицевой счет. Остальное через УК по третьему лицевому счету. У нас так.
15:03:14 18-02-2025
Одна фамилия 2 жк превратили в свинарник два "управленца" хорошо только языком, заставить что то делать ну нужно очень постараться и не изменится ни чего от увеличения стоимости люди просто не хотят ни чего делать.
16:49:54 18-02-2025
65 лет победы 9 сломался лифт , дому нет 5 лет , лифт не работал 3 месяца, в итоге за счет жильцов починили. Самая худшая управляющая компания это Коммунальная инициатива!
17:18:13 18-02-2025
О как дизлайки клепают))) Видимо, всех сотрудников "малоимущей" УК подключили
17:20:15 18-02-2025
Интересно что примерно в тоже время когда вышел из строя частотный преобразователь на ул. Семенова, 17, загадочным образом вышел из строя частотный преобразователь на 65 лет победы 9 во втором подъезде. Стоимость покупки и замены тоже повесели на жильцов всего дома, проехав по ушам жильцом якобы именно на эту деталь гарантия закончилась, хотя весь дом еще на гарантии от застройщика. Саму деталь и результат экспертизы никто из жильцов естественно никто в глаза не видел. Да и странное совпадение в двух разных домах одна и таже деталь выходит из строя примерно в одно время
20:17:20 18-02-2025
Гость (16:30:04 18-02-2025) ЯРКИЙ ПРИМЕР "ПРЯМОГО" ДОГОВОРА" - договор с барнаулькой гор... Горэлектросеть приносит свою отдельную квитанцию. В онлайнбанке тоже отдельно оплачивается, по отдельному лицевому счету, дается отдельный чек. Газ отдельно, тоже другой лицевой счет. Остальное через УК по третьему лицевому счету. У нас так.
22:04:42 18-02-2025
Через квитанцию УК вода и тепло оплачивается напрямую поставщику услуги. Могу сказать при тарифе 20 рублей с квадратного метра в 5 этажках можно жить и двор убирать , и подъезды мыть , и на текущий ремонт будут деньги, но есть одно условие должно быть ТСЖ и управляющий грамотный, у нас было ТСЖ нам 10 рублей хватало, и ремонт помаленьку делали, за зиму 3 раза трактор чистил, пришло УК снег если один раз за зиму почистят поверхностно то хорошо, за то УК в первой пятерки по прибыли в Барнауле.
15:25:30 19-02-2025
Гость (09:23:50 18-02-2025) все деньги идут на счет ук. а она уже потом рассчитывается с... в квитанцию посмотрите внимательно - в ней расписано все
отопление - генерация
вода - водоканал и т.д.
13:34:49 20-02-2025
У нас 41 дом ,тоже ужас,в подъезде моют по середине раз в неделю,в две ,тех.лестницу не мыли ни разу.Пару лет назад меняли плитку на этаже, непонятно зачем,она лежала отлично,зато стены все никакие.Тамбур ,мусоропровод и общий балкон вообще не убирается от слова совсем.У меня мама живёт на Шумакова,дому 30 лет состояние подъезда на много лучше чем у нас ,который сдался в 2017 году.