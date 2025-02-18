УК объясняет проблемы низкими тарифами, однако жители требуют от нее обосновать повышение цен

18 февраля 2025, 06:15, Антон Дегтярев

Квартал "Дружный" / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

Жители квартала "Дружный" разочарованы работой управляющей компании "Коммунальная инициатива". Полгода люди не могли добиться ремонта лифта, да и в целом состояние домов, дорог, мусоропроводов, по словам собственников квартир, с каждым годом становится все хуже. А ведь еще несколько лет назад жильцы микрорайона не могли нарадоваться на свою УК. Почему восторженные отзывы барнаульцев сменились жалобами – читайте в материале amic.ru.

"Свинарник жуткий"

Управляющая компания "Коммунальная инициатива" обслуживает квартал "Дружный" более десяти лет. И если первое время местные жители восторгались порядком и красотой микрорайона, то за последние три-четыре года ситуация кардинально изменилась: косметический ремонт в домах не делался "со времен постройки", состояние детских площадок и внутридворовых дорог оставляет желать лучшего.

"Камни, пыль, песок – все это летит в окна, дышать нечем. Гарантийный срок дороги вышел. Директор управляющей компании говорит, что ямочный ремонт невозможен, а так как покрытие бетонное, то ямы по ГОСТу асфальтом ремонтировать нельзя, потому что якобы сцепки этих поверхностей не будет. Предлагает вступить в программу "Комфортная городская среда", самим собирать подписи, подавать документы. Но заниматься этим некому – мы все работаем", – рассказывает жительница дома на ул. Сергея Семенова, 17 (был сдан в 2011 году) Мария Коряковцева.

ЖК "Дружный" / Фото: amic.ru

Придомовая территория завалена мусором, жалуются жители домов на ул. Попова, 154, Попова,150, Семенова, 19, 65 лет Победы, 49, 23 и др. В подъездах, по их словам, тоже грязь.

"Свинарник жуткий, уборщица приходит нерегулярно, снег убирается три раза за зиму. В первые годы было лучше, тариф был выше, но и обслуживание, правда, тоже. Сейчас тариф не поднимаем, потому что считаем, что в первые годы платили много", – говорит жительница дома на ул. Попова, 150, Екатерина Синица.

Еще десять лет назад квартал был образцовым, вспоминает жительница дома на ул. 65 лет Победы, 45, Эвелина Писклова. Управляющая компания ухаживала за газонами и детскими площадками, следила за состоянием подъездов. Теперь все изменилось. На любые просьбы управляющая компания отвечает: "Денег нет, повышайте тарифы", – говорит женщина.



Квартал "Дружный" / Фото: amic.ru

Полгода без лифта

Накалила ситуацию и история со сломанным лифтом в доме на ул. Семенова, 17, который не работал полгода. Необходимо было заменить всего одну деталь – частотный преобразователь. Но за него с жителей потребовали около 120 тысяч рублей. Сначала люди отказались, удивившись, почему они должны платить за запчасти дополнительно, если платят за лифт ежемесячно.

Однако после долгого простоя лифта вынуждены были согласиться. В конце декабря 2024 года лифт починили, и стоимость ремонта включили в квитанцию – 5,19 рубля с квадратного метра в месяц в течение года. Оплачивать будут все пять подъездов дома.

"На лифтовой компании лежит текущее содержание и капитальный ремонт лифта. Люди платят за текущее содержание. А замена частотного преобразователя – это капитальный ремонт. Поэтому им предложили либо включить этот ремонт в квитанцию, либо взять деньги из фонда капремонта, что сложно и затянулось бы на полгода. Лифтовики пообещали после одобрения собственников сразу поставить запчасть и не ждать, пока все деньги соберут", – объяснил amic.ru ситуацию с лифтом директор УК "Коммунальная инициатива" Антон Гефнидер.

Груды снега не детской площадке в квартале "Дружный" / Фото предоставлено жителями

Не менять, а заставить работать

После жалоб барнаульцев Госжилинспекция провела внеплановую проверку в доме на Сергея Семенова, 1, и выявила ряд нарушений: частичное загрязнение лестничных площадок, ненадлежащее состояние мусоропроводов, в некоторых подъездах повреждения "штукатурного, побелочного и окрасочного слоев".

Компании вынесли предписание об устранении нарушений. Решается вопрос о привлечении ее к административной ответственности. Это штраф от 50 до 150 тысяч рублей (для физлиц) либо от 250 до 300 тысяч рублей (для юрлиц).

Проверяющие предлагали жильцам поменять управляющую компанию. Но люди опасаются, что новая будет работать еще хуже и надеются заставить действовать ту, что есть.

Директор же УК Антон Гефнидер считает, что просто не найти другую компанию, которая согласится работать по таким низким тарифам.

Ответ Жилинспекции жителям/ Фото: предоставили жители

Именно низкий тариф на общедомовое обслуживание и считает корнем всех проблем директор УК "Коммунальная инициатива". Во многих домах люди платят около 10 рублей за квадратный метр и сумма не менялась уже 11 лет.

Кроме того, 30% жильцов, по словам Гефнидера, – неплательщики, поэтому УК недополучает даже положенных ей выплат. Гефнидер отмечает, что сегодня "актуальный" тариф в Барнауле – около 20 рублей за "квадрат". В квартале "Дружный" из 25 домов только у десяти тарифы "достаточные".

"В "Дружном" почти все дома с низкими тарифами. Отказ от повышения они аргументируют тем, что и так платят очень много. Говорят: "У меня за 60 "квадратов" шесть тысяч квитанция". Но из шести тысяч мы получаем 600 рублей. Свои "большие деньги" они платят не нам. У нас только текущее содержание", – отметил Гефнидер.

Отчет по дому на ул. Сергея Семенова, 17 / Фото: amic.ru

Гефнидер указывает, что из-за низких тарифов УК не может повысить зарплаты дворникам, уборщикам и другим рабочим, которые занимаются обслуживанием дома. В итоге работать некому.

"На Семенова, 17, у дворника зарплата 12 тысяч рублей. Что человек должен сделать за 12 тысяч рублей? Прийти на работу, посмотреть, развернуться и уйти. Должна быть зарплата хотя бы 30 тысяч, чтобы человеком можно было управлять. У уборщицы зарплата 7,2 тысячи рублей, и она должна помыть четыре подъезда, 40 этажей плюс каждый день первые этажи и лифты. Мы хотим сделать ей зарплату 15-20 тысяч рублей. Нельзя оставлять все на уровне десятилетней давности", – говорит Гефнидер.

На косметический ремонт дома тоже требуются деньги – порядка 800 тысяч рублей. Вот только дороги за счет повышения тарифа починить не получится. Здесь жителям придется или обращаться к застройщику, или заявляться в программу "Комфортная городская среда".

Отчёты по зарплатам на ул. Сергея Семенова, 19 и Песчаная, 181/ Фото: amic.ru

"Люди готовы платить больше"

Жители "Дружного" утверждают, что готовы к повышению тарифов, но требуют гарантию результата и полный отчет, куда уходят деньги.

"Люди готовы платить больше, если УК будут работать. А в это не верится. Ведь в новых домах (кварталах "Дружный-2", "Дружный-3") обслуживание такое же, хотя тарифы выше. Никакой покопеечной калькуляции – на что идут деньги – нам не предоставляют. Поэтому есть вероятность, что их просто положат по карманам", – говорит Екатерина Синица.

Квартал "Дружный" / Фото: amic.ru

Большая проблема – в коммуникации, считает Мария Коряковцева. По ее словам, для общедомовых собраний УК выбирает дневное или раннее вечернее время, когда большинство жильцов находится на работе. В итоге ни о чем договориться не получается.

Гефнидер же утверждает, что жители просто не хотят идти на контакт, поэтому и игнорируют собрания. Директор УК заявляет, что к нему можно попасть на прием в любой день и обсудить все вопросы.

"Я в трех домах запустил голосование по теме модернизации видеонаблюдения и домофонии – на Попова, 150 и 158, а также Семенова, 1. С жителями Попова, 158, мы разговаривали, достигли взаимопонимания. С остальных домов ни один человек не пришел. Мы за нормальный человеческий диалог, за продуктивное общение и взаимодействие", – подчеркнул Гефнидер.

Кабинет УК "Коммунальная инициатива" / Фото: amic.ru

Гефнидер утверждает, что неоднократно предоставлял жителям расчеты, куда пойдут деньги, но не смог их убедить. По его мнению, люди не понимают и не желают знать, как работает УК, откуда берет деньги и куда тратит.

"Люди думают, что управляющая компания – это черт с рогами, который бесконечно берет очень много денег. Им объясняешь – а знать они не хотят. Они приходят и начинают говорить, что это им все всё должны, а они сами ничего никому не должны", – отметил он.

Напомним, в 2023 году на работу управляющей компании жаловались и жители "Квартала 2000". Они говорили, что "Жилищная коммунальная инициатива" не реагирует на запросы жильцов, не чистит подъезды от снега и плохо обслуживает дома. Директор этой УК Артем Гефнидер (брат Антона Гефнидера) также объяснял проблемы нехваткой кадров и низкими тарифами, которые жители не соглашаются повышать. Подробнее о ситуации можно прочитать здесь.