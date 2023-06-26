Костомаров опубликовал первое видео из больницы
Спортсмен тренируется на велотренажере с протезами на ногах
26 июня 2023, 20:55, ИА Амител
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров впервые опубликовал на своей странице в социальных сетях видео из больницы. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
"Ох уже не просто это все. Ни морально, ни физически, мягко говоря! Но едем дальше", – подписал он публикацию.
На кадрах спортсмен тренируется в протезах на велотренажере. Канал подчеркивает, что выписывать из больницы Костомарова пока не собираются – до стабилизации психического состояния. В мае сообщалось, что он не может выйти из глубокой депрессии.
Напомним, что фигуриста Романа Костомарова госпитализировали с тяжелой пневмонией 10 января. Спортсмена подключили к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Через некоторое время у олимпийского чемпиона развился сепсис – в результате он перенес несколько ампутаций и у него наблюдалась полиорганная недостаточность.
Позднее СМИ сообщали, что у него случился эмоциональный срыв, после чего ему потребовалась помощь психолога.
07:58:26 27-06-2023
Молодец, Роман, держитесь. Даже страшно представить, что Вы пережили