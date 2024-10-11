"Единая Россия" обеспечит поддержку народной программы в бюджете

В партии продолжат реализацию мер по сохранению кадров и строительству инфраструктуры на селе

11 октября 2024, 15:40, ИА Амител

Бюджет. Деньги / Фото: amic.ru

"Единая Россия" продолжает в приоритетном порядке обеспечивать финансирование программы "Комплексное развитие сельских территорий". В народной программе учтены все ключевые направления, включая здравоохранение, образование и культуру. Об этом со ссылкой на врио секретаря Генсовета партии Владимира Якушева сообщает сайт ER.ru.

"В прошлом году по инициативе "Единой России" финансирование госпрограммы по развитию села было увеличено на 26 миллиардов рублей. Дополнительные средства направили на вовлечение в оборот земель сельхозназначения, развитие экспорта сельхозпродукции, обеспечение села современной техникой и развитие технологий. Бюджетный процесс начался, идут рассмотрения документа в думских комитетах. Наша задача – максимально сохранить финансирование программы", – подчеркнул он.

Одно из ключевых направлений реализации программы – строительство и обновление социальных объектов. По словам Владимира Якушева, для развития села требуется, прежде всего, сделать комфортные условия для жизни и работы.

"Наша задача – создать на селе эти условия, нарастить потенциал сельских территорий и затормозить отток жителей в города. Поэтому по народной программе партии строятся и капитально ремонтируются больницы, дома культуры, школы. В соответствии с поручением президента особый акцент мы делаем именно на сельские школы. Из 4,6 тысячи российских школ 66% находятся в сельской местности", – рассказал Владимир Якушев.

В прошлом году в России построили и обновили 271 здание домов культуры. В текущем году будут сданы еще 346 объектов. Это медучреждения, в том числе модульные, библиотеки и многофункциональные культурные центры. С 2019 года полностью реализовано более 700 проектов победителей всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов, в том числе в сельской местности и исторических поселениях.

А в рамках программы догазификации голубое топливо доведено до границ почти 1,1 млн участков, полностью подключено 660 тысяч домов, подчеркнул Якушев.

Развивается и еще один механизм – инициативное бюджетирование, в рамках которого жители участвуют в распределении средств местных бюджетов для решения локальных вопросов. В 2023 году подано более 30 тысяч проектов по всей стране.

Еще одно важнейшее направление работы партии – поддержка кадров на селе. По инициативе ЕР в сельских школах создаются агроклассы. К 2030 году их будет уже более 18 тысяч.

"Особое внимание уделяем реализации программ "Земский доктор" и "Земский учитель". Они позволили привлечь на село 65 тысяч медиков и более 5 тысяч педагогов. Со следующего года по поручению Владимира Путина стартует программа "Земский работник культуры". С предложением запустить эту программу выступила наша партия", – отметил врио секретаря Генсовета.

Кроме того, по предложению партии расширена доступность лекарств на селе благодаря их продаже в медицинских учреждениях в селах, где нет аптек. Сейчас решается вопрос с обеспечением связью сельских населенных пунктов. Развивается сельский туризм – закон, регулирующий это направление туристической отрасли, инициировала "Единая Россия".

Владимир Якушев подчеркнул, что в прошлом году блок народной программы "Развитие села" выполнен на 90 %. В этом году в партии ожидают еще более высокого результата.

Добавим, что накануне Дня работника сельского хозяйства в Совете Федерации состоялся правительственный час с аграрным министром Оксаной Лут. Там представили две важные инициативы по поддержке сельхозпроизводителей.

"Инвестиционные кредиты, которые выдавались с 2015 года, возвращаются до сих пор. В регионах такую поддержку получали знаковые сельскохозяйственные проекты. В связи с ростом ключевой ставки и принятием нормативных изменений предложил министерству проанализировать этот блок поддержки, чтобы не допустить банкротства инвесторов. Также считаю важным сохранить поддержку малых форм хозяйствования АПК в регионах с низкой бюджетной обеспеченностью", – заключил Владимир Якушев.

Как ранее сообщали в партии, "Единая Россия" будет прорабатывать проект федерального закона совместно с российским кабинетом министров. В ЕР заявили об обеспечении положений народной программы в главном финансовом документе страны.