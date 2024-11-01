В бюджете заложили деньги на благоустройство территорий по инициативе "Единой России"

Программа обновления будет продолжена

01 ноября 2024, 17:30, ИА Амител

Благоустройство в России / Фото предоставлено пресс-службой партии "Единая Россия"

79 тысяч дворов и 37 тысяч общественных пространств по всей стране были благоустроены благодаря народной программе "Единой России" и в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". И обновление будет продолжено – средства заложены в бюджете на предстоящие три года при поддержке партии. Об этом заявил временно исполняющий обязанности секретаря Генсовета ЕР Владимир Якушев. Подробности передает сайт ER.ru.

Благоустройство будет продолжено

"На развитие комфортной городской среды в стране заложено 180 млрд рублей. "Единая Россия" настаивала на том, что, несмотря на все сложности, на этот проект мы должны найти деньги. Он дает мощный социальный эффект. Это программа для людей, она меняет облик наших городов, сел", – заявил Владимир Якушев во время посещения благоустроенных объектов этого года в Тамбове.

Якушев напомнил, что партия занимается проектом по благоустройству общественных пространств с 2016 года. Позже он был трансформирован в федеральную программу. В процессе принятия решений, где пройдет обновление, принимают участие местные жители, и это самое главное, добавил Якушев.

Десятки миллионов жителей

Не просто жители, а уже десятки миллионов человек голосовали за выбор территорий в своих населенных пунктах.

"Это очень важно, потому что когда решения принимают чиновники, затем что-то строят, что в итоге не нравится людям, получается не тот эффект. А когда люди сами выбирают и место, и принимают участие в разработке проекта, мы получаем хорошие проектные решения и реализуем их в жизни", – подчеркнул Владимир Якушев.

Как сообщил на недавнем брифинге в "Московском комсомольце" руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин, в 2021 году участие в голосовании приняли 9 млн человек, а в 2024-м – уже более 17 млн.

"Вместе с Минстроем мы задействуем в голосовании десятки тысяч волонтеров. Ежегодно обновляется порядка девяти тысяч объектов. При проведении работ на них обеспечиваем партийный контроль. За каждым объектом закреплен муниципальный депутат от "Единой России". Он проверяет, вовремя ли вышел на стройплощадку подрядчик, учитывается ли мнение жителей и дизайн, который они предлагают. И следит, насколько качественно выполнены работы. Примерно в 20% случаев мы находим недостатки, которые подрядчики устраняют", – подчеркнул Александр Сидякин.

А заместитель министра ЖКХ Алексей Ересько добавил, что контроль со стороны партии уже привел к повышению качества работ.

"Старт программы, который был дан по инициативе "Единой России" и по поручению президента, позволил масштабно проводить благоустройство разных общественных пространств. Сейчас в программе появляются, например, памятники, в том числе посвященные Победе в Великой Отечественной войне. Это говорит о том, что не только растет активность людей, но меняется их запрос", – заявил Ересько.

Программа "Формирование комфортной городской среды" действует с 2017 года. Ее инициировало правительство на базе партийного проекта "Городская среда". Выбор дворов и общественных мест делают при участии жителей. За эти годы в стране благоустроили уже более 79 тысяч дворов и 37 тысяч мест общего пользования.

В том числе и в Алтайском крае. Только в текущем году в регионе благоустраивают больше 130 общественных и дворовых территорий. Об этом рассказал председатель общественного совета партийного проекта "Городская среда" в Алтайском крае, депутат Барнаульской городской Думы Сергей Струченко.

"Общая стоимость работ составит почти 758 млн рублей, это средства федерального, краевого и местных бюджетов. Все больше точек притяжения людей появляется в наших городах и селах. Например, в Змеиногорске завершилось благоустройство территории возле памятника Ермаку, которая стала одним целым с обновленной набережной. Теперь это визитная карточка города. В Заринске на благоустроенной пешеходной зоне появилось двухметровое сердце с кардиограммой и надписью "Спасибо" – символ признательности медикам", – подчеркнул Струченко.

И добавил, что жители края ежегодно участвуют в отборе объектов для благоустройства и вместе с представителями "Единой России" следят за ходом и качеством работ. Благодаря активности людей за пять лет в регионе привели в порядок более 900 дворов. Алтайский край признали одним из лучших регионов России по благоустройству дворов.

Как ранее сообщал amic.ru, при голосовании за федеральный бюджет в Госдуме в первом чтении партия "Единая Россия" поддержала предложенный правительством документ. Тогда Владимир Якушев пояснил, что в бюджете прописано финансирование всех социальных обязательств. Нашли там отражения и пункты народной программы ЕР.