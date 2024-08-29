"Единая Россия" и Минпросвещения оценили готовность школ к 1 сентября

Партия приняла участие в сборе детей в школу

29 августа 2024, 15:40, ИА Амител

Ремонт школы / Фото: пресс-служба "Единой России"

"Единая Россия" обеспечила школьными наборами 240 тысяч детей по всей стране, организовала депутатский и общественный контроль за работами по строительству и капремонту школ, который позволил сдать объекты в срок. Итоги партийной акции "Собери ребенка в школу", а также готовность зданий школ к началу учебного года обсудили на заседании Всероссийского штаба партии и Минпросвещения по президентским программам капремонта и строительства новых образовательных учреждений. Подробности сообщает сайт партии ER.ru.

Капремонт и строительство школ

Врио секретаря Генсовета Владимир Якушев отметил, что по программе капремонта школ, которую реализуют "Единая Россия" и Минпросвещения, к началу учебного года по всей стране с 2022 года сдадут почти 4,5 тысячи школ. Из них 406 – в этом году.

"Наши депутаты, сенаторы, члены штабов общественного контроля особое внимание уделили объектам "красной зоны". Это позволило принять ряд своевременных решений и подтянуть общие показатели. В течение сентября-декабря 2024 года капитальный ремонт завершится еще в 327 зданиях школ", – рассказал Владимир Якушев.

В числе регионов-лидеров по реализации программы: республики Калмыкия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Пензенская и Рязанская области.

"1-2 сентября вводятся 132 новые школы. Среди них – 1300-я школа с начала реализации нацпроекта "Образование". Таким образом, поручение будет выполнено на несколько месяцев раньше срока. До конца года ожидаем сдачу еще 154 школ", – рассказал Владимир Якушев.

В качестве примеров успешной работы в регионах по программе он отметил Санкт-Петербург, Республику Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноярский край, Волгоградскую, Пензенскую, Ростовскую, Саратовскую и Свердловскую области.

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что контроль "Единой России" за капремонтом школ позволил привести в порядок на 1000 объектов больше. И программа, которую партия реализует с Минпросвещения, идет с опережением сроков.

"Отдельно хочу отметить Томскую и Херсонскую области по срокам заключения контрактов. И обратить внимание на ряд регионов, где нужно еще подтянуться с точки зрения строительства школ и капитальных ремонтов: это Дагестан, Якутия, Тыва, Хакасия, Кабардино-Балкарская Республика, Забайкальский и Краснодарский края, Амурская, Архангельская, Иркутская, Курганская, Нижегородская, Новосибирская, Псковская и Ярославская области", – сказал он.

Помощь в подготовке к школе

Владимир Якушев добавил, что партия провела традиционную акцию "Собери ребенка в школу".

"Мы ежегодно оказываем адресную поддержку детям из многодетных, малообеспеченных семей в сборе к началу нового учебного года. В этом году помощь уже получили 240 тысяч детей. Из них 63 тысячи – в новых регионах", – рассказал он.

Депутаты "Единой России", партийные активисты помогли подготовить к началу нового учебного года 5,5 тыс. школ. А в партийной акции "Родительская приемка" приняли участие более 13 тысяч родителей. Вместе с муниципальными комиссиями они проверили готовность к учебному году шести тысяч школ.

Алтайский край

В 2024 году в Алтайском крае капитально ремонтируются 14 школ, в восьми работы завершатся в следующем году. На модернизацию выделены 1,3 млрд рублей

"Дети учатся в альтернативных помещениях, соответствующих СанПиН и требованиям безопасности. "Единая Россия" контролирует работу подрядчиков вместе с родительской общественностью и учителями. За каждой школой, как и прежде, закреплен сенатор, депутат Госдумы, депутаты краевого Заксобрания и муниципального образования", – рассказала координатор партийного проекта "Новая школа" в Алтайском крае, депутат Барнаульской городской Думы Марина Понкрашева.

Партийцы также помогают собраться в школу детям с ОВЗ и детям участников СВО в рамках ежегодной акции "Собери ребенка в школу". Кроме того, "Женское движение Единой России" и Комитет семей воинов Отечества в Алтайском крае в августе проводят акцию "Здравствуй, школа!" по оказанию помощи детям из подшефного Славяносербского района ЛНР. Неравнодушные люди приносят в местные отделения партии рюкзаки, канцелярские принадлежности, одежду, книги, игрушки. Луганские школьники получат их к началу учебного года, добавила Марина Понкрашева.