"Единая Россия": в 2023 году капремонт провели в 1384 школах страны

Работы уже полностью завершены почти на 1400 объектах

07 декабря 2023, 15:00, ИА Амител

Марина Понкрашева в одной из школ, где проходит капремонт / Фото: пресс-служба "Единой России"

Более половины регионов в 2023 году выполнили план по программе капремонта школ, которую "Единая Россия" реализует вместе с Минпросвещения, свыше чем на 90% или полностью. Предварительные итоги реализации масштабного проекта представили на федеральном штабе, который прошел на площадке партии с участием губернаторов, закрепленных за объектами депутатов, представителей Общественной палаты РФ. Об этом сообщает сайт ER.ru.

Капремонт

Капремонт завершен в 1384 школах. К концу года планируется сдать 1765. Из них в 1535 работы провели с использованием средств федерального бюджета, а 230 зданий отремонтировали только за счет средств регионов, отметил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Назову отличников. Это Вологодская, Магаданская, Мурманская, Саратовская, Сахалинская области, республики Адыгея, Ингушетия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Тыва, Чеченская Республика, Санкт-Петербург. Все запланированные на этот год ремонты в этих регионах завершены. Благодарю губернаторов и региональные команды за достойный результат", – отметил он.

Еще в 46 регионах готовность объектов более 90%.

"Нет сомнений, что до конца года работы будут завершены. Хотел бы поблагодарить Министерство просвещения, Минстрой, губернаторов, строителей и всех наших коллег в регионах, кто отвечает за эту важную программу", – сказал Андрей Турчак.

По его словам, риски по капремонту есть в 19 регионах, где готовность 35 объектов менее 60%. В отстающих регионах – Дагестан. Регион исправляет ситуацию, осталось завершить пять объектов. По три объекта – в Приморском и Алтайском краях, Удмуртии и Томской области.

"В Забайкальском и Ставропольском краях, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республиках по два объекта", – сообщил Андрей Турчак.

Министр просвещения Сергей Кравцов обратил внимание на опережающие темпы капремонта школ в Белгородской и Липецкой областях.

Он напомнил, что всего по программе капремонта с момента ее начала уже отремонтировано более 3 тысяч зданий.

"Программа идет успешно, показывает, что "Единая Россия" – партия дела. Поддержано решение продлить ее с 2025 года для детских садов, колледжей, учреждений детского отдыха", – сказал министр.

Строительство

Также на штабе обсудили ход президентской программы строительства новых школ. В 2023 году запланировано сдать 390 зданий.

"С 2019 года введены в эксплуатацию 1076 новых школ общей мощностью более 671 тысячи учебных мест. Конкретно в этом году введено 237 школ на 177 тысяч мест. Хороший показатель. Большинство объектов, есть уверенность, будут сданы в срок", – отметил секретарь Генсовета "Единой России".

Секретарь Генсовета призвал глав регионов и ответственных лиц везде, где есть риски, войти в плановые графики и своевременно сдать объекты.

Алтай

В Алтайском крае в этом году капитально ремонтируются 27 школ. На их модернизацию регион получил из федерального бюджета 1,2 млрд рублей, больше 500 млн рублей было выделено из краевого бюджета. Об этом рассказала координатор партийного проекта "Новая школа" в Алтайском крае Марина Понкрашева.

"Единая Россия" контролировала работу подрядчиков вместе с родительской общественностью и учителями, за каждой школой закреплен сенатор, депутат Госдумы, краевого Заксобрания и муниципального образования. Алтайский край продолжает участвовать в программе", – уточнила координатор.

По информации профильного министерства, уже заключены договоры на проведение капитального ремонта с двухлетним циклом в восьми школах, добавила Понкрашева. Объем субсидии из федерального бюджета в 2024-2025 годах, по предварительным данным, составит 845,7 млн рублей. До конца года также планируется подписание соглашения на включение в федеральную программу еще свыше 40 объектов на 2024-2026 годы.

Программа капремонта школ входит в народную программу партии и была инициирована президентом на Съезде "Единой России" в 2021 году. В ней участвует почти 7300 школ. Все этапы работ – от проекта до приемки – контролируют родительские штабы, которые "Единая Россия" и Минпросвещения сформировали в регионах. С этого года участие в программе принимают и новые регионы.