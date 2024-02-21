"Спутник" народной программы "Единой России" поможет следить за капремонтом школ

Алтайский край вошел в число регионов-лидеров по выполнению этой программы

21 февраля 2024, 15:40, ИА Амител

Ремонт школ в Алтайском крае / Фото: пресс-служба "Единой России"

В 2,4 тыс. школ России провели ремонт – эти и другие итоги реализации президентских программ капремонта образовательных учреждений и строительства новых школ и детских садов обсудили на федеральном штабе секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак и министр просвещения Сергей Кравцов. В мае партия запустит информационный портал "Спутник народной программы". Подробности сообщает сайт ER.ru.

"Ремонт завершен в 2422 зданиях школ. Из них в 1520 – за счет федеральных средств, в 902 – из средств региональных бюджетов", – отметил Андрей Турчак.

Он назвал регионы, где в прошлом году обновили самое большое количество школ. В их числе и Алтайский край, а также республики Дагестан, Башкирия, Чечня, Якутия, Забайкальский край, Северная Осетия, Московская область, Чувашия, Кабардино-Балкария, Ставропольский край, Брянская, Курская области и Татарстан.

Кстати, в мае "Единая Россия" запустит информационный портал "Спутник народной программы". Там будут данные обо всех школах, где проводят капитальный ремонт. Портал позволит транслировать обратную связь от жителей и быстро реагировать на возникающие сложности.

Старт программы на Съезде "Единой России" в 2021 году дал президент. В ней участвует почти 7,3 тыс. школ. И за это время капитальный ремонт провели более чем на четырех тысячах объектов.

"В этом году ремонт запланирован в 1047 школах. Из них 530 – с завершением работ в 2025 году. На 15 февраля по 360 объектам все конкурсные процедуры завершены, контракты заключены. По 400 объектам конкурсы объявлены или уже находятся на стадии завершения. И 236 объектов в 41 регионе, где конкурсы планируется объявить до конца месяца", – сообщил Турчак.

И призвал регионы, где пока нет заключенных контрактов, не затягивать. Речь о 22 школах в Приморском крае, Амурской, Запорожской и Херсонской областях.

Назвал секретарь Генсовета партии и данные по строящимся школам. С 2019 года возвели уже 1344 учреждения на 793 тысячи мест. Только в прошлом году открыли 430 новых школ на 250 тысяч мест. В лидерах по этому направлению Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Дагестан и Чеченская Республика.

Министр Сергей Кравцов добавил, что до конца текущего года по программе возведут и сдадут в эксплуатацию еще 1,3 тысячи новых зданий.

Говоря о строительстве детсадов, Сергей Кравцов сообщил, что за несколько лет действия программы построили 1676 дошкольных учреждений, что позволило ликвидировать дефицит мест в детских садах в регионах.

"В 2024-м, который объявлен Годом семьи, нам предстоит ввести в эксплуатацию 363 школы. И завершить масштабную программу по строительству новых школ, чтобы сконцентрироваться на расширении программы по капитальному ремонту. Мы надеемся, что в нее войдут детские сады и колледжи", – отметил министр.

В Алтайском крае в этом и следующем году по федеральной программе "Модернизация школьных систем образования" отремонтируют 14 школ, сообщила координатор партийного проекта "Единой России" "Новая школа" в крае Марина Понкрашева.

"Это школы в Первомайском, Зональном, Мамонтовском, Романовском, Павловском, Завьяловском, Целинном, Угловском и Баевском районах, Заринске, Алейске и Камне-на-Оби. По информации профильного министерства, уже заключены договоры на проведение капитального ремонта с двухлетним циклом в восьми школах. Объем субсидии из федерального бюджета в 2024-2025 годах, по предварительным данным, составит 845,7 млн рублей", – добавила Понкрашева.

Работу подрядчиков контролирует и партия, и родители, и учителя. За каждой школой закреплен сенатор, депутат Госдумы, краевого Заксобрания и муниципального образования.