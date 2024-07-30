"Единая Россия" подвела итог законодательной работы по основным направлениям

Депутаты партии прорабатывали вопросы поддержки участников СВО и прогрессивной шкалы налогообложения

30 июля 2024, 15:10, ИА Амител

"Единая Россия" подвела итог законодательной работы / Фото: пресс-служба партии

Последовательная поддержка СВО, ее участников и их семей, а также реализация народной программы – эти вопросы были приоритетными для "Единой России" во время весенней сессии Госдумы. Итоги работы подвели на брифинге, передает сайт партии ER.ru.

Поддержка социально незащищенных граждан

"Все законодательные инициативы проводятся с тем, чтобы мы выполнили в срок обещания, зафиксированные в народной программе. Сфокусироваться на решении этой задачи нам поручил Дмитрий Медведев (председатель партии. – Прим. ред.). Расширение поддержки социально незащищенных категорий граждан, молодежи, семей с детьми – еще один партийный приоритет", – сообщил врио секретаря Генсовета Владимир Якушев.

"Единая Россия" по поручению президента реализовала одно из знаковых социальных решений – об индексации пенсий работающим пенсионерам. Оно коснется почти восьми миллионов человек. На это потребуется на следующий год примерно 96,5 млрд рублей, в 2026 году – 170 млрд рублей и в 2027 году – 260 млрд рублей.

"Уверен, наш закон послужит стимулом для возобновления трудовой деятельности многими неработающими пенсионерами", – сказал Владимир Якушев.

Новая система налогообложения

Еще одно ключевое изменение – переход к прогрессивному налогообложению. Дополнительные средства, которые получит бюджет вследствие налоговой реформы, пойдут на решение социальных проблем.

Прогрессивная налоговая шкала (увеличение налога в зависимости от суммы годового дохода) вводится по поручению президента и затронет всего 3% граждан. При этом появляются новые налоговые льготы для семей с двумя и более детьми, которые получают не более полутора прожиточных минимумов.

Увеличится налог на прибыль, одновременно с этим вводятся льготы для компаний, которые инвестируют средства в производства или закупают российское оборудование, сохраняются льготы по ставке для ИТ-компаний и другие.

Партия обеспечила принятие поправок в бюджет на реализацию послания президента. 66 млрд выделено на программу "Семейная ипотека", что позволит улучшить жилищные условия более 100 тысячам семей. 47 млрд рублей пойдет на выплату 450 тысяч рублей семьям с тремя и более детьми на погашение ипотеки. Еще 33 млрд – на доплаты за классное руководство и кураторство педагогическим работникам. Почти 10 млрд пойдет на создание спутниковой группировки и расширение доступа к высокоскоростному интернету.

Поддержка участников СВО

Более 30 законов приняли по инициативе "Единой России" для защиты прав участников СВО и членов их семей. В том числе появилась возможность продления срочных служебных контрактов для тех, кто ушел на фронт, запрет на увольнение вдов в течение года с момента гибели их мужа на фронте. Дополнительные гарантии для Героев России и кавалеров ордена Святого Георгия. Возможность получения двух пенсий – по потере кормильца и по инвалидности для детей, а также социальной пенсии и пенсии по потере кормильца для вдов бойцов.

Принят закон, который наделяет правом ветеранов СВО с инвалидностью на обеспечение автомобилями с ручным управлением. Установлен беззаявительный порядок ежемесячной денежной выплаты для ветеранов боевых действий. Также принято решение об упрощенной передаче бесхозного и конфискованного оружия на фронт.

И другое

Также в ходе весенней сессии по инициативе "Единой России" усовершенствован порядок назначения ежемесячного пособия в связи с рождением ребенка, закреплено право на повышенную фиксированную выплату страховой пенсии прадедушкам и прабабушкам, если они выступают опекунами детей до 18 лет.

До конца сессии Госдума рассмотрит поправки "Единой России" в Трудовой кодекс, которые предусматривают право на отпуск 30 календарных дней для работающих инвалидов, а также создание в регионах комиссий по борьбе с задолженностью по зарплате.

Как отметил руководитель фракции "Единой России" в Госдуме Владимир Васильев, фракция продолжила контроль за использованием бюджетных средств, которые направлены на реализацию народной программы.

"Такой подход к решению проблем людей – совместное с правительством, экспертами и заинтересованными лицами изучение проблемы, контроль, обратная связь – позволяет добиваться, что здания ремонтируются качественно, в срок и с существенной экономией", – отметил он.

Приоритетом в осеннюю сессию будет федеральный бюджет.