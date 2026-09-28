"Единая Россия" получила 349 мандатов в Госдуме по итогам выборов
У партии 140 мест по федеральному списку и 209 — по одномандатным округам
28 сентября 2026, 10:10, ИА Амител
"Единая Россия" получила 349 депутатских мандатов по итогам выборов в Государственную Думу девятого созыва, которые состоялись в России 18–20 сентября. Такие окончательные данные 25 сентября объявила председатель ЦИК России Элла Памфилова. А председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на совместном заседании Бюро Высшего совета и Генсовета партии отметил, что они добились поставленных целей.
Исторический результат
В партии назвали итоги выборов историческими. По сравнению с предыдущей кампанией число мандатов "Единой России" увеличилось на 25. Полученный результат обеспечивает фракции конституционное большинство в нижней палате парламента.
Дмитрий Медведев отметил, что результаты соответствуют задачам, которые партия ставила перед собой во время кампании. Он также связал полученные проценты с доверием избирателей и заявил, что партия продолжит выполнять взятые перед гражданами обязательства.
"Итоговые цифры показывают, что "Единая Россия" смогла достичь тех целей, которые ставила перед собой в этом электоральном цикле. Но самое главное — это доверие самих избирателей", — сказал политик.
По его словам, партия остается политической силой президента страны и сохраняет статус одной из ведущих сил российского общества.
Политик добавил, что кадровые решения по руководству фракции и комитетов Госдумы будут связаны с реализацией Народной программы на ближайшие пять лет. Партия намерена и дальше выполнять обязательства, данные гражданам.
Дмитрий Медведев также напомнил, что избирательная кампания проходила в условиях боевых действий и специальной военной операции.
Единая команда
Секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев поблагодарил региональные отделения за участие в кампании.
"Каждый внес лепту в результат, работал на все 100%. Все ощутили, что мы — единая команда, команда президента", — заявил Владимир Якушев.
И добавил, что в нынешних условиях для страны единороссы не могли работать иначе.
Председатель Высшего совета партии Борис Грызлов отметил, что голосование прошло в соответствии с законодательством. По его словам, более 270 тысяч россиян, находящихся за рубежом, приняли участие в выборах.
Основной задачей после выборов в партии называют выполнение обязательств перед избирателями и реализацию положений Народной программы.
Как ранее сообщал amic.ru, в Алтайском крае выборы в Законодательное собрание также завершились результатом в пользу "Единой России". По итогам голосования за партийные списки партия получила более 42% голосов и 17 мандатов. Еще 34 места она получила по одномандатным округам — кандидаты от ЕР победили во всех территориях. Таким образом, представители партии займут 51 из 68 мест в новом составе АКЗС.
10:14:50 28-09-2026
Ну партийный лидер у них, конечно... Лицо партии, тээксаать
10:25:12 28-09-2026
Гость (10:14:50 28-09-2026) Ну партийный лидер у них, конечно... Лицо партии, тээксаать... шутка на 5.
с конфискацией.
10:17:13 28-09-2026
«Этак они к концу смены за тонну перевалят!» (х/ф Добро пожаловать...)
11:13:30 28-09-2026
Цель свою они выполнили, можно забыть о народе до следующих выборов и снова нести чушь про светлое будущее.
11:24:06 28-09-2026
Большнство проголосовало
12:07:36 28-09-2026
Удивительное дело, самая антинародная партия систематически получает большинство голосов. И к чему было устраивать шоу «выборы», если вы давно все за всех решили?
16:56:58 28-09-2026
Гость (12:07:36 28-09-2026) Удивительное дело, самая антинародная партия систематически ... Вы не поверите, но "народ" именно за ЕР действительно большинством и голосует! Все за ПУ, все за ЕР.
Даже если приписки и вбросы за ЕР и были, то незначительные. Сделав из 35 процентов 42 сути никто не поменял.
Лес редел, но деревья упорно голосовали за топор.
17:27:06 28-09-2026
Гость (16:56:58 28-09-2026) Вы не поверите, но "народ" именно за ЕР действительно больши...
Именно так! Владельцы мелкого и среднего так называемого бизнеса, жители коттеджных поселков (не Бельмесево, конечно), барнаульская Рублёвка - за! А то вдруг отнимут и поделят! Пенсионеры, учителя голосовали не столько за ЕР, сколько сами понимаете за кого!
19:41:09 28-09-2026
Гость (17:27:06 28-09-2026) Именно так! Владельцы мелкого и среднего так называемого... За кого?
14:04:26 28-09-2026
"Единая Россия" получила 349 мандатов в Госдуме по итогам выборов
В очередной раз готовимся к тому, что ЕДРО большинством голосов будет принимать законы, которые будут продолжать ухудшать жизнь обычных людей, хотя ухудшать уже дальше некуда. Но ЕДРО обязательно что-нибудь придумает.
18:24:48 28-09-2026
Гость (14:04:26 28-09-2026) "Единая Россия" получила 349 мандатов в Госдуме по итогам вы... Лес редел, но деревья упорно голосовали за топор. (с)
19:47:23 28-09-2026
Надо менять закон о выборах. Когда его принимали было немало Личностей (в том числе беспартийных). Сейчас их практически нет. Надо голосовать только по партийным спискам - тогда Едро получило бы в 2 раза меньше голосов. И это бы ближе бы отражало реальную расстановку сил.