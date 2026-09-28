"Единая Россия" получила 349 мандатов в Госдуме по итогам выборов

У партии 140 мест по федеральному списку и 209 — по одномандатным округам

28 сентября 2026, 10:10, ИА Амител

Заседание "Единой России" / Фото: пресс-служба партии

"Единая Россия" получила 349 депутатских мандатов по итогам выборов в Государственную Думу девятого созыва, которые состоялись в России 18–20 сентября. Такие окончательные данные 25 сентября объявила председатель ЦИК России Элла Памфилова. А председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на совместном заседании Бюро Высшего совета и Генсовета партии отметил, что они добились поставленных целей.

Дмитрий Медведев / Фото: пресс-служба партии

Исторический результат

В партии назвали итоги выборов историческими. По сравнению с предыдущей кампанией число мандатов "Единой России" увеличилось на 25. Полученный результат обеспечивает фракции конституционное большинство в нижней палате парламента.

Дмитрий Медведев отметил, что результаты соответствуют задачам, которые партия ставила перед собой во время кампании. Он также связал полученные проценты с доверием избирателей и заявил, что партия продолжит выполнять взятые перед гражданами обязательства.

"Итоговые цифры показывают, что "Единая Россия" смогла достичь тех целей, которые ставила перед собой в этом электоральном цикле. Но самое главное — это доверие самих избирателей", — сказал политик.

По его словам, партия остается политической силой президента страны и сохраняет статус одной из ведущих сил российского общества.

Политик добавил, что кадровые решения по руководству фракции и комитетов Госдумы будут связаны с реализацией Народной программы на ближайшие пять лет. Партия намерена и дальше выполнять обязательства, данные гражданам.

Дмитрий Медведев также напомнил, что избирательная кампания проходила в условиях боевых действий и специальной военной операции.

Единая команда

Секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев поблагодарил региональные отделения за участие в кампании.

"Каждый внес лепту в результат, работал на все 100%. Все ощутили, что мы — единая команда, команда президента", — заявил Владимир Якушев.

И добавил, что в нынешних условиях для страны единороссы не могли работать иначе.

Председатель Высшего совета партии Борис Грызлов отметил, что голосование прошло в соответствии с законодательством. По его словам, более 270 тысяч россиян, находящихся за рубежом, приняли участие в выборах.

Основной задачей после выборов в партии называют выполнение обязательств перед избирателями и реализацию положений Народной программы.

Как ранее сообщал amic.ru, в Алтайском крае выборы в Законодательное собрание также завершились результатом в пользу "Единой России". По итогам голосования за партийные списки партия получила более 42% голосов и 17 мандатов. Еще 34 места она получила по одномандатным округам — кандидаты от ЕР победили во всех территориях. Таким образом, представители партии займут 51 из 68 мест в новом составе АКЗС.