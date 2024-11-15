Госдума приняла социальные поправки "Единой России" в федеральный бюджет

Партия предложила увеличить расходы на социалку, молодежь, науку и другое

15 ноября 2024, 14:00, ИА Амител

"Единая Россия" / Фото: пресс-служба партии

Депутаты Государственной Думы приняли федеральный бюджет. В нем учли социально значимые поправки от "Единой России", направленные на ключевые для страны сферы развития и реализацию народной программы партии. Подробности сообщает сайт ER.ru.

"Социалка" и регионы

Так, по предложению партии в казне запланировали больше средств на социальную поддержку, поддержку молодежи и ряда категорий граждан, развитие регионов, агропромышленный комплекс, науку, детский отдых и спорт.

"На мероприятия народной программы партии мы дополнительно закладываем 161 млрд рублей. Эти деньги пойдут, в том числе, на комплексное развитие сельских территорий, продолжение программ льготного лизинга, мероприятия по мелиорации", – отметил врио секретаря Генсовета Владимир Якушев.

Один из важнейших направлений работы ЕР остается поддержка регионов. По словам Якушева, партия предложила выделить 60 млрд рублей, чтобы довести к 2030 году до нормативного состояния 85% федеральных трасс, дорог в крупнейших городах и до 60% – региональных дорог. Это было поручение главы государства.

СВО и молодежь

5 млрд рублей направят в помощь участникам СВО через фонд "Защитники Отечества", семьям на Дальнем Востоке при погашении ипотеки, а также на реабилитацию инвалидов. Кроме того, по предложению партии, увеличат объем поддержки молодежного предпринимательства, развитие молодежной политики в субъектах страны.

Дополнительные средства направят на научные проекты и профориентационные мероприятия. Партия предложила активнее поддерживать Всероссийскую олимпиаду студентов "Я – профессионал". И теперь более 1 млн студентов получат сертификаты, которые смогут потратить на образование, профессиональное оборудование и собственные проекты. Еще 7 млрд рублей получат проекты под руководством ведущих ученых.

Продолжится и программа развития русского языка, в рамках которой готовят преподавателей-предметников и отправляют их на работу в иностранные школы. Особое внимание уделят развитию славянских университетов: к 2030 году численность иностранных студентов в них должна составить не менее 500 тысяч человек.

Кроме того, благодаря поправкам "Единой России" в ближайшие три года в России создадут более 800 мест для отдыха и оздоровления детей, проведут капремонт в некоторых летних лагерях.

Технологический суверенитет

"Предложенные партией поправки направлены на достижение технологического суверенитета и кадровую поддержку молодежи. Например, чтобы помочь как можно большему количеству школьников определиться с будущей профессией, выделили дополнительные средства на программу "Билет в будущее". Теперь в ней смогут принять участие почти миллион детей", – рассказал врио секретаря Генсовета.Владимир Якушев подчеркнул, что на заседании программной комиссии "Единой России" под председательством Дмитрия Медведева решили выделить дополнительные средства на развитие спортивной инфраструктуры. Эти поправки позволят оснастить свыше тысячи спортплощадок и проводить капремонт спортивной инфраструктуры.

"Бюджет предусматривает финансирование всех поручений президента и всех направлений нашей народной программы", – заключил врио секретаря Генсовета партии.

Напомним, "Единая Россия" проработала предложения вместе с правительством. Положения партии обеспечены по выполнению народной программы партии в части строительства детсадов и школ, их капремонта, горячего питания для младшеклассников. Допсредства получит программа капремонта образовательных учреждений, которую "Единая Россия" реализует с Минпросвещения. Предусмотрены средства на ремонт и оснащение техникумов, строительство кампусов, подготовку инженерных кадров и вовлечение молодежи в науку – в соответствии с поручениями президента.

24 октября "Единая Россия" консолидировано проголосовала за проект федерального бюджета на 2025-2027 годы в первом чтении. Документ предусматривает выполнение всех социальных обязательств государства, обеспечение технологического суверенитета страны, расходов на безопасность, поддержку участников СВО и их семей.