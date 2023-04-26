Как правило, сиротам приходится подолгу стоять в очереди за квартирами. Чтобы ускорить получение ими квадратных метров, будет введена единая система учёта жилья

26 апреля 2023, 15:56, Анастасия Бичакова

Фото: unsplash.com

Очередь детей-сирот за жильём в России ежегодно растёт. За прошедший год она увеличилась на 2,4 тыс. человек, заявили в Счётной палате. Однако квартир для этой категории населения не хватает, а ждать квадратных метров сиротам зачастую приходится годами. Власти пытаются решить эту проблему и ускорить процесс получения жилья.

Для этого в России хотят запустить систему учёта жилья сиротам. В неё будут вносить информацию о самих квартирах, а также о тех, кто в них нуждается. Что это за система и в каких регионах её уже тестируют – читайте на amic.ru.

1 Зачем нужна единая система учёта жилья сиротам? Единая система учёта нужна, чтобы собрать в одном месте данные о нуждающихся в жилье сиротах и доступные для них "источники предложения" по квартирам на первичном и вторичном рынках. Об этом сообщают "Известия". В ней можно будет "планировать распределение [жилья] и анализировать данные по их использованию", объяснил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. Единая система позволит ускорить поиск квартир для сирот, систематизировать механизмы учёта жилья, а также отслеживать сохранность помещений.

2 Как будет работать система учёта жилья сиротам? Пока не уточняется, как будет работать система учёта жилья сиротам. Но известно, что её интегрируют с государственными информационными сервисами.

3 В каких регионах уже тестируют систему учёта жилья сиротам? Систему учёта жилья сиротам уже тестируют в Воронежской, Калининградской, Липецкой, Нижегородской и Омской областях, а также Красноярском крае. Пока это пилотный проект. В этих регионах уже сформировали списки жилья, которое будут выдать сиротам. Всего они включают в себя 15,3 тыс. объектов.

4 А когда же система учёта жилья сиротам заработает по всей России? В 2024 году.

5 Как сейчас предоставляют квартиры сиротам? Есть два способа. Можно: получить квартиру по договору найма специализированного жилого помещения. Его заключают на пять лет. По истечении этого срока его можно переоформить в договор социального найма, а это уже даёт право на приватизацию жилья;

получить жилищный сертификат и купить квартиру. В таком случае также можно добавить свои накопления. Подробнее о сертификатах и их предоставлении сиротам можно прочитать в разборе amic.ru. Но в любом случае придётся отстоять очередь. Хоть за квартирой по договору специализированного найма, хоть за сертификатом на жильё.

6 Сколько всего сирот стоят в очереди на жильё? По данным на апрель 2023 года, 194,7 тыс. детей-сирот стоят в очереди на жильё в России.