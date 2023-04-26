Единая система учёта жилья сиротам: когда она появится и как будут выдавать квартиры?
Как правило, сиротам приходится подолгу стоять в очереди за квартирами. Чтобы ускорить получение ими квадратных метров, будет введена единая система учёта жилья
26 апреля 2023, 15:56, Анастасия Бичакова
Очередь детей-сирот за жильём в России ежегодно растёт. За прошедший год она увеличилась на 2,4 тыс. человек, заявили в Счётной палате. Однако квартир для этой категории населения не хватает, а ждать квадратных метров сиротам зачастую приходится годами. Власти пытаются решить эту проблему и ускорить процесс получения жилья.
Для этого в России хотят запустить систему учёта жилья сиротам. В неё будут вносить информацию о самих квартирах, а также о тех, кто в них нуждается. Что это за система и в каких регионах её уже тестируют – читайте на amic.ru.
Зачем нужна единая система учёта жилья сиротам?
Единая система учёта нужна, чтобы собрать в одном месте данные о нуждающихся в жилье сиротах и доступные для них "источники предложения" по квартирам на первичном и вторичном рынках. Об этом сообщают "Известия".
В ней можно будет "планировать распределение [жилья] и анализировать данные по их использованию", объяснил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.
Единая система позволит ускорить поиск квартир для сирот, систематизировать механизмы учёта жилья, а также отслеживать сохранность помещений.
Как будет работать система учёта жилья сиротам?
В каких регионах уже тестируют систему учёта жилья сиротам?
Систему учёта жилья сиротам уже тестируют в Воронежской, Калининградской, Липецкой, Нижегородской и Омской областях, а также Красноярском крае. Пока это пилотный проект.
В этих регионах уже сформировали списки жилья, которое будут выдать сиротам. Всего они включают в себя 15,3 тыс. объектов.
А когда же система учёта жилья сиротам заработает по всей России?
Как сейчас предоставляют квартиры сиротам?
Есть два способа. Можно:
- получить квартиру по договору найма специализированного жилого помещения. Его заключают на пять лет. По истечении этого срока его можно переоформить в договор социального найма, а это уже даёт право на приватизацию жилья;
- получить жилищный сертификат и купить квартиру. В таком случае также можно добавить свои накопления. Подробнее о сертификатах и их предоставлении сиротам можно прочитать в разборе amic.ru.
Но в любом случае придётся отстоять очередь. Хоть за квартирой по договору специализированного найма, хоть за сертификатом на жильё.
21:10:50 26-04-2023
Почему те ,у кого родители есть, но лишены родительских прав - сироты? А вот если родители не бухают и воспитывают ребенка, и ребенок никогда не получит квартиру от государства. Берет ипотеку и покупает