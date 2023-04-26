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Единая система учёта жилья сиротам: когда она появится и как будут выдавать квартиры?

Как правило, сиротам приходится подолгу стоять в очереди за квартирами. Чтобы ускорить получение ими квадратных метров, будет введена единая система учёта жилья

26 апреля 2023, 15:56, Анастасия Бичакова

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Очередь детей-сирот за жильём в России ежегодно растёт. За прошедший год она увеличилась на 2,4 тыс. человек, заявили в Счётной палате. Однако квартир для этой категории населения не хватает, а ждать квадратных метров сиротам зачастую приходится годами. Власти пытаются решить эту проблему и ускорить процесс получения жилья.

Для этого в России хотят запустить систему учёта жилья сиротам. В неё будут вносить информацию о самих квартирах, а также о тех, кто в них нуждается. Что это за система и в каких регионах её уже тестируют – читайте на amic.ru.

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Зачем нужна единая система учёта жилья сиротам?

Единая система учёта нужна, чтобы собрать в одном месте данные о нуждающихся в жилье сиротах и доступные для них "источники предложения" по квартирам на первичном и вторичном рынках. Об этом сообщают "Известия".

В ней можно будет "планировать распределение [жилья] и анализировать данные по их использованию", объяснил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

Единая система позволит ускорить поиск квартир для сирот, систематизировать механизмы учёта жилья, а также отслеживать сохранность помещений.

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Как будет работать система учёта жилья сиротам?

Пока не уточняется, как будет работать система учёта жилья сиротам. Но известно, что её интегрируют с государственными информационными сервисами.
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В каких регионах уже тестируют систему учёта жилья сиротам?

Систему учёта жилья сиротам уже тестируют в Воронежской, Калининградской, Липецкой, Нижегородской и Омской областях, а также Красноярском крае. Пока это пилотный проект.

В этих регионах уже сформировали списки жилья, которое будут выдать сиротам. Всего они включают в себя 15,3 тыс. объектов.

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А когда же система учёта жилья сиротам заработает по всей России?

В 2024 году.
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Как сейчас предоставляют квартиры сиротам?

Есть два способа. Можно:

  • получить квартиру по договору найма специализированного жилого помещения. Его заключают на пять лет. По истечении этого срока его можно переоформить в договор социального найма, а это уже даёт право на приватизацию жилья;
  • получить жилищный сертификат и купить квартиру. В таком случае также можно добавить свои накопления. Подробнее о сертификатах и их предоставлении сиротам можно прочитать в разборе amic.ru.

Но в любом случае придётся отстоять очередь. Хоть за квартирой по договору специализированного найма, хоть за сертификатом на жильё.

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Сколько всего сирот стоят в очереди на жильё?

По данным на апрель 2023 года, 194,7 тыс. детей-сирот стоят в очереди на жильё в России.
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Сколько сирот в Алтайском крае получат жильё в этом году?

В этом году примерно 600 сирот получат жильё в Алтайском крае. Напомним, что в 2022-м квартиры предоставили 800 сиротам. Подробнее об этом можно прочитать по ссылке.
недвижимость

Комментарии 1

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Гость

21:10:50 26-04-2023

Почему те ,у кого родители есть, но лишены родительских прав - сироты? А вот если родители не бухают и воспитывают ребенка, и ребенок никогда не получит квартиру от государства. Берет ипотеку и покупает

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