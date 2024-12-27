Единственный автобус остался на маршруте № 39 в Бийске
В диспетчерской заявили, что ситуация обострилась из-за нехватки водителей
27 декабря 2024, 14:30, ИА Амител
В Бийске 27 декабря на линию вышел только один автобус городского маршрута № 39. Об этом сообщает "Бийский рабочий".
"Автобус № 39 сегодня на линии один. И то первый рейс с Воронежской пойдет на 08:44, до этого трех рейсов не было вообще";
"А как люди на работу попадают, кто без машин? Вот читаю про городской транспорт и думаю, люди ведь опаздывают. Не по своей вине. У нас с инфраструктурой какой-то регресс", – пишут бийчане в социальных сетях.
Впоследствии информация подтвердилась: автобус № 39 27 декабря будет работать "в одиночку". Однако о том, когда и как разрешится ситуация, не может сказать никто.
В диспетчерской службе также заявили, что виной всему происходящему – нехватка водителей.
18:09:09 27-12-2024
А нам с остановки ГДК вообще не добраться теперь???
18:30:51 27-12-2024
В новогодние праздничные дни парковки на столичных улицах будут бесплатными. Об этом сообщает официальный Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина.
«С 30 декабря по 8 января парковка на улицах города — бесплатная (кроме парковок со шлагбаумом)», — говорится в сообщении канала.
Кроме того, в новогоднюю ночь — с 20:00 до 6:00 — проезд на метро, МЦК и наземном городском транспорте будет бесплатным.
09:03:16 28-12-2024
Кокой дурак придумал отпустить общественный транспорт на коммерческий откуп!!!, первым делом разворовали автоколонны, потом разворовали-списали автопарк, потом давай разного рода прохиндеи предлагать свои услуги в качестве перевозчиков и в итоге город остался без автобусов!!!! Слава Единой России и Думе города которые это допустили!....Да!Да! Вы господа ВЫ!!! кто Вам мешает наводить порядок!!!