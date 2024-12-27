Единственный автобус остался на маршруте № 39 в Бийске

В диспетчерской заявили, что ситуация обострилась из-за нехватки водителей

27 декабря 2024, 14:30, ИА Амител

Автобус / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Бийске 27 декабря на линию вышел только один автобус городского маршрута № 39. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

"Автобус № 39 сегодня на линии один. И то первый рейс с Воронежской пойдет на 08:44, до этого трех рейсов не было вообще";

"А как люди на работу попадают, кто без машин? Вот читаю про городской транспорт и думаю, люди ведь опаздывают. Не по своей вине. У нас с инфраструктурой какой-то регресс", – пишут бийчане в социальных сетях.

Впоследствии информация подтвердилась: автобус № 39 27 декабря будет работать "в одиночку". Однако о том, когда и как разрешится ситуация, не может сказать никто.

В диспетчерской службе также заявили, что виной всему происходящему – нехватка водителей.