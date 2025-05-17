Единый учебник по истории для 5–9 классов появится в российских школах с 1 сентября

Со слов ректора МГИМО, новое издание позволит ученикам лучше понимать исторический процесс

17 мая 2025, 11:07, ИА Амител

Учебник по истории / Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Единый учебник по истории для 5–9 классов введут в российских школах с 1 сентября, заявил РИА Новости ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

По его словам, новое издание позволит ученикам лучше понимать исторический процесс, поскольку в нем "представлено много материалов о роли личности в истории, рассказаны важнейшие исторические события".

Ранее Минпросвещения РФ определило даты летних каникул для школьников. Учащиеся будут отдыхать с 26 мая по 31 августа.