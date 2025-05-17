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Единый учебник по истории для 5–9 классов появится в российских школах с 1 сентября

Со слов ректора МГИМО, новое издание позволит ученикам лучше понимать исторический процесс

17 мая 2025, 11:07, ИА Амител

Учебник по истории / Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Учебник по истории / Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Единый учебник по истории для 5–9 классов введут в российских школах с 1 сентября, заявил РИА Новости ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

По его словам, новое издание позволит ученикам лучше понимать исторический процесс, поскольку в нем "представлено много материалов о роли личности в истории, рассказаны важнейшие исторические события".

Ранее Минпросвещения РФ определило даты летних каникул для школьников.  Учащиеся будут отдыхать с 26 мая по 31 августа.

образование история школы

Комментарии 3

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Гость

11:18:34 17-05-2025

С академиком в трениках согласовали ?

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Гость

15:15:56 17-05-2025

Гость (11:18:34 17-05-2025) С академиком в трениках согласовали ?...
Так эту поделку аж цельный Министр на согласование и одобрение возил!

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Кхм...

11:29:05 17-05-2025

Судя по обложке, в новой версии "истории" будут сплошь сказочные персонажи...
😆

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