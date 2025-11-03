"Ее как лист уносит". В РПЦ заявили, что женщина не должна жить без мужа
Мужчин, которых воспитали в неполных семьях, священник назвал "дурными и страшными"
03 ноября 2025, 09:30, ИА Амител
В РПЦ заявили, что женщина – "помощник человека" и не может жить без мужа. Об этом сообщает Telegram-канал "Кровавая барыня".
Такое мнение высказал иерей Андрей Струцкий, настоятель храма в Дранде (Абхазия). С его слов, женщину, живущую без мужчины, уносит "как лист":
«Ну вот самое страшное, что мы, мужики, как бы с ума сходим, а женщины – они помощник человека. Нет мужика, и женщину ее как лист уносит куда-то, туда-сюда. Потому что она как бы дана быть частью мужчины, понимаете, она из него взята и к нему должна присоединиться, она сама по себе не может существовать, понимаете, вот в чем дело», – заявил священник.
При этом мужчин, которых воспитали в неполных семьях, он назвал "дурными и страшными". Также он высказался о христианстве в его нынешнем проявлении и отметил, что до причастия сейчас допускать никого нельзя:
«Поэтому христианство становится какое-то сейчас, понимаете, больное и страшное вообще. Ты думаешь, что делать? Так вот, по канону никого допускать до причастия нельзя».
Ранее стало известно, что в РПЦ планируют отговаривать женщин от аборта специальной молитвой. Ее будут возносить ежегодно в день поминовения Вифлеемских младенцев, 11 января. Помимо этого, священнослужители смогут проводить молебен и в другие дни "по поступающим просьбам или согласно установленному расписанию".
09:35:06 03-11-2025
Человек вообще-то социальное существо!
Да и для продолжения рода человеческого нужны и женщина и мужчина.
Так что церковь тут нового ни чего не открыла, а лишь повторила, то что когда-то говорили материалисты учёные, а теперь их заставили это забыть.
09:46:08 03-11-2025
- "Мужчин, которых воспитали в неполных семьях, священник назвал "дурными и страшными"------------ Попы, на погостах страшно смотреть на множество флагов. Кто их вернет и кто их заменит?
10:18:48 03-11-2025
Какие-то безумные предложения отдельных "деятелей" РПЦ. Вряд ли Иисус вместе с отцом их одобрил бы. Они были умными, понимали, что всё течёт, все меняется.И ум священников должен меняться в лучшую сторону. Некоторых знал, это же были умнейшими людьми, энциклопедических знаний, их слушать было интересно. И ни разу от них не слышал такой гнуси, как в последнее время слышу, особенно, в отношении женщин.Какое-то средневековье.
13:18:48 03-11-2025
Горожанин. (10:18:48 03-11-2025) Какие-то безумные предложения отдельных "деятелей" РПЦ. Вряд... - "И ни разу от них не слышал такой гнуси, как в последнее время слышу, особенно, в отношении женщин.Какое-то средневековье." Если бы власти это было как тебе в невмоготу, то попы бы сопели в тряпочку.
11:18:20 03-11-2025
у мужей то поинтересуйтесь.ют им надоть это житие с левым человеком - однофамилицей ?
12:28:18 03-11-2025
Множество одиноких матерей воспитали достойных детей, которые и живут по христиански. А иногда в полных семьях вырастают не понятно кто.
13:43:42 03-11-2025
а женщины – они помощник человека-после этого заявления уже можно привлекать по статье дискредитация по половому признаку,интересно только почему наши защитники законов до сих пор не возбудились
09:18:15 04-11-2025
Вот прочтёшь такое и задумаешься, что цензура - не всегда зло...