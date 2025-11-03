"Ее как лист уносит". В РПЦ заявили, что женщина не должна жить без мужа

Мужчин, которых воспитали в неполных семьях, священник назвал "дурными и страшными"

03 ноября 2025, 09:30, ИА Амител

Крест на куполе храма / Фото: amic.ru

В РПЦ заявили, что женщина – "помощник человека" и не может жить без мужа. Об этом сообщает Telegram-канал "Кровавая барыня".

Такое мнение высказал иерей Андрей Струцкий, настоятель храма в Дранде (Абхазия). С его слов, женщину, живущую без мужчины, уносит "как лист":

«Ну вот самое страшное, что мы, мужики, как бы с ума сходим, а женщины – они помощник человека. Нет мужика, и женщину ее как лист уносит куда-то, туда-сюда. Потому что она как бы дана быть частью мужчины, понимаете, она из него взята и к нему должна присоединиться, она сама по себе не может существовать, понимаете, вот в чем дело», – заявил священник.

При этом мужчин, которых воспитали в неполных семьях, он назвал "дурными и страшными". Также он высказался о христианстве в его нынешнем проявлении и отметил, что до причастия сейчас допускать никого нельзя:

«Поэтому христианство становится какое-то сейчас, понимаете, больное и страшное вообще. Ты думаешь, что делать? Так вот, по канону никого допускать до причастия нельзя».

Ранее стало известно, что в РПЦ планируют отговаривать женщин от аборта специальной молитвой. Ее будут возносить ежегодно в день поминовения Вифлеемских младенцев, 11 января. Помимо этого, священнослужители смогут проводить молебен и в другие дни "по поступающим просьбам или согласно установленному расписанию".