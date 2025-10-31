В РПЦ будут специальной молитвой вразумлять женщин, думающих об аборте
Читать этот молебен будут каждый год 11 января
31 октября 2025, 17:55, ИА Амител
В ближайшее время в Русской православной церкви будет утвержден особый молебен, предназначенный для наставления женщин, обдумывающих прерывание беременности. Соответствующее постановление о создании молитвы было принято Священным синодом РПЦ. Такой молебен должен помочь отвадить женщину от мыслей сделать аборт.
«Синодальной богослужебной комиссии в срок до 1 декабря сего года представить на рассмотрение Священного синода текст молебна о вразумлении имеющих намерение совершить убиение младенца во чреве», – говорится в журнале Синода.
Молитву будут возносить ежегодно в день поминовения Вифлеемских младенцев (11 января). Помимо этого, священнослужители смогут проводить молебен и в другие дни "по поступающим просьбам или согласно установленному расписанию по решению настоятелей и приходских советов".
21:17:57 31-10-2025
Присвоить звания заслуженных вразумлял!
21:26:53 31-10-2025
Вразумляйте лучше ваших вразумлят. (почти Цэ)
10:22:05 01-11-2025
Учитывая последние высказывания членов РПЦ и то, что существует молитва о прибавлении ума, можно легко вычислить к какому значению стремится молитвенное КПД
13:11:34 01-11-2025
Затурканные старушки прихожане к зачатию не приспособлены, а молодежь в эти сети поповские не поймаешь.