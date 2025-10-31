НОВОСТИОбщество

В РПЦ будут специальной молитвой вразумлять женщин, думающих об аборте

Читать этот молебен будут каждый год 11 января

31 октября 2025, 17:55, ИА Амител

Служба в храме / Фото: из архива amic.ru
Служба в храме / Фото: из архива amic.ru

В ближайшее время в Русской православной церкви будет утвержден особый молебен, предназначенный для наставления женщин, обдумывающих прерывание беременности.  Соответствующее постановление о создании  молитвы было принято Священным синодом РПЦ. Такой молебен должен помочь отвадить женщину от мыслей сделать аборт.

«Синодальной богослужебной комиссии в срок до 1 декабря сего года представить на рассмотрение Священного синода текст молебна о вразумлении имеющих намерение совершить убиение младенца во чреве», – говорится в журнале Синода.

Молитву будут возносить ежегодно в день поминовения Вифлеемских младенцев (11 января). Помимо этого, священнослужители смогут проводить молебен и в другие дни "по поступающим просьбам или согласно установленному расписанию по решению настоятелей и приходских советов".

Ранее священники посоветовали всем жителям страны отдавать 10% доходов в храмы, чтобы показать свое неравнодушие.

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

21:17:57 31-10-2025

Присвоить звания заслуженных вразумлял!

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:26:53 31-10-2025

Вразумляйте лучше ваших вразумлят. (почти Цэ)

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:22:05 01-11-2025

Учитывая последние высказывания членов РПЦ и то, что существует молитва о прибавлении ума, можно легко вычислить к какому значению стремится молитвенное КПД

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:11:34 01-11-2025

Затурканные старушки прихожане к зачатию не приспособлены, а молодежь в эти сети поповские не поймаешь.

  -1 Нравится
Ответить
