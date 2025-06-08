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Ефремов не согласился на гонорар 6 млн рублей, поэтому ему заплатят 13 млн

Актеру также предоставят личного водителя с охраной

08 июня 2025, 17:30, ИА Амител

Михаил Ефремов / Фото: кадр из фильма "Духless"
Михаил Ефремов / Фото: кадр из фильма "Духless"

Михаил Ефремов получит 13 миллионов рублей за свою первую роль после освобождения из колонии. Как сообщает Telegram-канал Mash, актер долго не соглашался на нее, требуя больше денег.

"Семь дней бесед и созвонов прошли тяжело – Ефремов настаивал, что надо гонорар побольше, так как роль главная и всеми ожидаемая", – говорится в публикации.

По данным канала, изначально речь шла о шести миллионах рублей и предоплате один миллион. В итоге актер согласился на 13 миллионов рублей за все съемки.

Картину начнут снимать в конце августа и закончат осенью. Ефремову пообещали личного водителя с охраной, а в райдере, как пишет канал, лишь диетическая еда и никакого алкоголя.

Ранее Ефремов заявил, что не будет восстанавливать водительские права.

Кино Знаменитости

Комментарии 41

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Гость

18:30:03 08-06-2025

Лишил человека жизни и только цену себе набил: вынь да положь убийце гонорар не в 6, а инда в 13 млн за съёмки в "ожидаемой всеми" картине!?

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Галина

17:20:23 09-06-2025

Гость (18:30:03 08-06-2025) Лишил человека жизни и только цену себе набил: вынь да полож... Он вернулся в свою среду, ведет себя без оглядки на прошлое, заплатил своим здоровьем.

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Александр

15:34:59 11-06-2025

Гость (18:30:03 08-06-2025) Лишил человека жизни и только цену себе набил: вынь да полож... Не нравится- не ешь. Ты один безгрешен?

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Гость

19:02:46 08-06-2025

Чувачёк, - убийца, а ему бабки платят.

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Мах

08:38:51 12-06-2025

Гость (19:02:46 08-06-2025) Чувачёк, - убийца, а ему бабки платят. ... А у нас сейчас платят тем кто убил может 20 человек. И что? Для нормального человека прикрытие боевыми действиями, богом не дано разрешение убивать за новые земли. Это уж точно.

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Гость

19:48:30 08-06-2025

Нужно быть конченым, чтобы пойти на этот фильм.

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Гость

16:45:37 10-06-2025

Гость (19:48:30 08-06-2025) Нужно быть конченым, чтобы пойти на этот фильм.... А Вас не смутило, что везде фигурирует сумма гонорара, а названия фильма нигде нет? Уже много раз писали, что это фейк. А все рады стараться дерьма лопату ему в след подкинуть

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Как всегда,

20:55:54 08-06-2025

В список "не смотреть"

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Гость

21:36:11 08-06-2025

Ппц

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Гость

21:38:24 08-06-2025

Объявлять бойкот фильму, если он выйдет. Получается, что на смерти зарабатывает не только он, но и производителя этого творения.

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С тобой

22:37:31 08-06-2025

Мне нравится Ефремов,как актер..!а ангелов на Земле нет!..каждый в чем то виноват!!!!.но подмечает только все за другими!

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Елена

22:49:38 08-06-2025

Тысячи людей совершают аварии и наезды с летальным исходом. Чего вы привязались к Ефремову, завидуете? Он отсидел срок, имеет право дальше жить. Не слышала, чтобы кто-то, наехавший на человека, после отсидки повесился. Живите свою жизнь и не лезте в чужую.

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Гость

14:56:08 10-06-2025

Елена (22:49:38 08-06-2025) Тысячи людей совершают аварии и наезды с летальным исходом. ... А он публичная личность, у него ответственности больше.
Лидер мнения для таких как ты.
И такие как он и вы считаете нормальным обдолбаться наркотой, залить бухло , убить человека. Отсидеть. И совесть чистая.
Ага конечно.

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Горожанин.

06:53:09 09-06-2025

Елена! А если бы он убил таким же образом,т.е. пьяным управлял автомобилем, ближайшего Вашего родственника? Так же Вы бы встали на его защиту?

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Гость

17:11:46 09-06-2025

Горожанин. (06:53:09 09-06-2025) Елена! А если бы он убил таким же образом,т.е. пьяным управл... А если бы вы или ваши родственники наехали на кого-то (никто не застрахован !) , - ушли бы в монастырь доживать и каяться ??? или повесились бы со стыда 🤔??? Праведники тут нашлись !

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Гость

07:24:27 10-06-2025

Гость (17:11:46 09-06-2025) А если бы вы или ваши родственники наехали на кого-то (никто... Быстро вы все забываете поэтому и живёте без бога в душе

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Гость

07:46:04 10-06-2025

Гость (07:24:27 10-06-2025) Быстро вы все забываете поэтому и живёте без бога в душе... Никто не даст нам избавленья:
Ни бог, ни царь, и не герой. (с)

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Алтай

08:26:41 09-06-2025

Отбыл наказание. Актер вернулся на свой хлеб - вот и все. Сколько он зарабатывает - не ваше дело.

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Анна

09:10:26 09-06-2025

Алтай (08:26:41 09-06-2025) Отбыл наказание. Актер вернулся на свой хлеб - вот и все. Ск... Не отбыл, придумал себе тяжкий недуг, который повлиял на решение по УДО. Половину отбыл и обратно в сладкую, жирную жизнь.

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ППШариков

09:36:08 09-06-2025

Наказание понес, дальше живет как хочет, таких освободившихся тысячи...

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Вячеслав.

09:40:08 09-06-2025

Ребята поймити правильно.все люди не идеал я согласен.но есть одно Но.во первых он публичный человек.это уже очемто говорит.во вторых мы все водим машины.да бывают аварии по глупости или по тупости .или незнание ПДД.А самое главное что он сел за руль пьяный и обдолбаный.а кто за него топит не дай бох с ваш близким это произошло.вы во весь голос кричали пожизнена.и здесь простое решение на до в корне пересматривать законы.а то получается если денег да хера то один закон.если нету то другой закон.вот в чем проблема.а не внем.ребята

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Гость

05:51:56 10-06-2025

Вячеслав. (09:40:08 09-06-2025) Ребята поймити правильно.все люди не идеал я согласен.но ест... Он по максимуму получил срок. Что вам еще надо?

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Гость

10:54:28 09-06-2025

Ну ясно же что поиздержался человек пока сидел. Расходы на суды, адвокатов и тд. Джентельмен удачи украл, выпил в тюрьму)))

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Марина

12:03:19 09-06-2025

Не суди, да не судим будешь...

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Елена

14:51:58 09-06-2025

Бог ему судья.... , Но главное ,вынес ли он урок и осознал случившееся. Как актер,он мне нравится, как человек - нет.

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Евгений.

16:51:23 09-06-2025

С тобой (22:37:31 08-06-2025) Мне нравится Ефремов,как актер..!а ангелов на Земле нет!..ка... Я не знаю кого убили в
ы, и за что, и при каких обстоятельствах. Но обнаглевший убийца-беспредельщик хочет вкусно кушать, и крепко спать. Пусть так. Только я за его творчество ни рубля не заплачу, я не знаю ОЖИДАЕМО ЭТО, или нет, мне это не важно.

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Гость

17:21:32 09-06-2025

Елена (22:49:38 08-06-2025) Тысячи людей совершают аварии и наезды с летальным исходом. ... Заступница! Ну, конечно, не своего же убили, чужого...

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Гость

18:22:12 09-06-2025

Съёмки начнутся в августе и закончатся осенью. Ну так-то это длительный период времени, 13 млн даже мало.

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Цветочек

19:23:45 09-06-2025

Ну, конечно, кроме Ефремова у нас больше и пригласить некого. Пришёл человек, отработал за 6 миллионов и ушёл довольный и удовлетворённый и без охраны. Так нет же дебилу режиссеру этого подавай. Не из своего же кармана платить.

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Гость

02:39:44 10-06-2025

Цветочек (19:23:45 09-06-2025) Ну, конечно, кроме Ефремова у нас больше и пригласить некого... Согласен с Вами полностью. Пусть режиссёр за этого фигляра из своего кармана платит.Опухшая морда не желает сниматься за шесть лямов. Пусть идёт лесом!

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Сердж

20:53:41 09-06-2025

Ефремов как никто другой прочувствовал на своей шкуре драматический образ убийцы. Другая знаменитость, Буйнов вроде, вообще ничего не заплатил пострадавшим. Поэтому считаю что свой долг перед семьёй погибшего Миша исполнил. Не вам, окаянным, Мишку сейчас пристыжать, как говорится, на икону нечего менять, коли своё рыло в пуху...

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Я

21:12:45 09-06-2025

А скольких НЕ наказывают, отмазывают?! Тоже со смертельным исходом аварии. Блатных полно

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Alioncik

21:44:12 09-06-2025

Гость (18:30:03 08-06-2025) Лишил человека жизни и только цену себе набил: вынь да полож... Что вы его травите, отсидел за всё, потерял здоровье(вы ему здоровье поправите за свои кровные что ли)..... актёр прекрасный.... И я думаю это урок на всю оставшуюся жизнь!!!!
За все свои грехи поплатился, теперь дайте ему спокойно жить и творить.......

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Гость

23:23:04 09-06-2025

Человек ответил за свой поступок, что пристали!

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Ника

01:44:43 10-06-2025

Ну а почему нет!? Как говорят :"People хавает!" Есть спрос, есть предложение! Какой поп таков и приход...как ещё дальше!? Чего заслужили, то и имеем!

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Игорь

02:36:48 10-06-2025

Ефременко вообще "опух". Сняться с августа до осени за шесть лямов ему мало видишь ли. Нахрен он кому нужен !

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Гость

10:01:55 10-06-2025

Гость (18:30:03 08-06-2025) Лишил человека жизни и только цену себе набил: вынь да полож... Шикарный актер, с нетерпением жду фильм

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Татьяна

12:07:00 10-06-2025

Почитала коменты. Боже, сколько в мире злых людей...,как много негатива.

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Бумеранг

12:40:17 10-06-2025

Бог всем вам судья! За каждое злое действие, за каждое злое слово- ответите.

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Гость

18:14:43 10-06-2025

Елена (22:49:38 08-06-2025) Тысячи людей совершают аварии и наезды с летальным исходом. ... Не отсидел: вышел по УДО. Сказался тяжело больным. Теперь главная роль в фильме...такой больной...как работать будет? Но это конечно выгоднее чем шить варежки в зоне🤣

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Ричард

02:50:39 11-06-2025

Вообще-то, есть такой НЕДО"актёр" Нагиев,ставка которого 5000000 (пять миллионов) ₽/съёмочная смена. За 20 съёмочных смен/дней ему платят 100000000 (сто миллионов) ₽ и при этом НИКТО НЕ возмущается!!!

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