Ефремов не согласился на гонорар 6 млн рублей, поэтому ему заплатят 13 млн
Актеру также предоставят личного водителя с охраной
08 июня 2025, 17:30, ИА Амител
Михаил Ефремов получит 13 миллионов рублей за свою первую роль после освобождения из колонии. Как сообщает Telegram-канал Mash, актер долго не соглашался на нее, требуя больше денег.
"Семь дней бесед и созвонов прошли тяжело – Ефремов настаивал, что надо гонорар побольше, так как роль главная и всеми ожидаемая", – говорится в публикации.
По данным канала, изначально речь шла о шести миллионах рублей и предоплате один миллион. В итоге актер согласился на 13 миллионов рублей за все съемки.
Картину начнут снимать в конце августа и закончат осенью. Ефремову пообещали личного водителя с охраной, а в райдере, как пишет канал, лишь диетическая еда и никакого алкоголя.
Ранее Ефремов заявил, что не будет восстанавливать водительские права.
18:30:03 08-06-2025
Лишил человека жизни и только цену себе набил: вынь да положь убийце гонорар не в 6, а инда в 13 млн за съёмки в "ожидаемой всеми" картине!?
17:20:23 09-06-2025
Гость (18:30:03 08-06-2025) Лишил человека жизни и только цену себе набил: вынь да полож... Он вернулся в свою среду, ведет себя без оглядки на прошлое, заплатил своим здоровьем.
15:34:59 11-06-2025
Гость (18:30:03 08-06-2025) Лишил человека жизни и только цену себе набил: вынь да полож... Не нравится- не ешь. Ты один безгрешен?
19:02:46 08-06-2025
Чувачёк, - убийца, а ему бабки платят.
08:38:51 12-06-2025
Гость (19:02:46 08-06-2025) Чувачёк, - убийца, а ему бабки платят. ... А у нас сейчас платят тем кто убил может 20 человек. И что? Для нормального человека прикрытие боевыми действиями, богом не дано разрешение убивать за новые земли. Это уж точно.
19:48:30 08-06-2025
Нужно быть конченым, чтобы пойти на этот фильм.
16:45:37 10-06-2025
Гость (19:48:30 08-06-2025) Нужно быть конченым, чтобы пойти на этот фильм.... А Вас не смутило, что везде фигурирует сумма гонорара, а названия фильма нигде нет? Уже много раз писали, что это фейк. А все рады стараться дерьма лопату ему в след подкинуть
20:55:54 08-06-2025
В список "не смотреть"
21:36:11 08-06-2025
Ппц
21:38:24 08-06-2025
Объявлять бойкот фильму, если он выйдет. Получается, что на смерти зарабатывает не только он, но и производителя этого творения.
22:37:31 08-06-2025
Мне нравится Ефремов,как актер..!а ангелов на Земле нет!..каждый в чем то виноват!!!!.но подмечает только все за другими!
22:49:38 08-06-2025
Тысячи людей совершают аварии и наезды с летальным исходом. Чего вы привязались к Ефремову, завидуете? Он отсидел срок, имеет право дальше жить. Не слышала, чтобы кто-то, наехавший на человека, после отсидки повесился. Живите свою жизнь и не лезте в чужую.
14:56:08 10-06-2025
Елена (22:49:38 08-06-2025) Тысячи людей совершают аварии и наезды с летальным исходом. ... А он публичная личность, у него ответственности больше.
Лидер мнения для таких как ты.
И такие как он и вы считаете нормальным обдолбаться наркотой, залить бухло , убить человека. Отсидеть. И совесть чистая.
Ага конечно.
06:53:09 09-06-2025
Елена! А если бы он убил таким же образом,т.е. пьяным управлял автомобилем, ближайшего Вашего родственника? Так же Вы бы встали на его защиту?
17:11:46 09-06-2025
Горожанин. (06:53:09 09-06-2025) Елена! А если бы он убил таким же образом,т.е. пьяным управл... А если бы вы или ваши родственники наехали на кого-то (никто не застрахован !) , - ушли бы в монастырь доживать и каяться ??? или повесились бы со стыда 🤔??? Праведники тут нашлись !
07:24:27 10-06-2025
Гость (17:11:46 09-06-2025) А если бы вы или ваши родственники наехали на кого-то (никто... Быстро вы все забываете поэтому и живёте без бога в душе
07:46:04 10-06-2025
Гость (07:24:27 10-06-2025) Быстро вы все забываете поэтому и живёте без бога в душе... Никто не даст нам избавленья:
Ни бог, ни царь, и не герой. (с)
08:26:41 09-06-2025
Отбыл наказание. Актер вернулся на свой хлеб - вот и все. Сколько он зарабатывает - не ваше дело.
09:10:26 09-06-2025
Алтай (08:26:41 09-06-2025) Отбыл наказание. Актер вернулся на свой хлеб - вот и все. Ск... Не отбыл, придумал себе тяжкий недуг, который повлиял на решение по УДО. Половину отбыл и обратно в сладкую, жирную жизнь.
09:36:08 09-06-2025
Наказание понес, дальше живет как хочет, таких освободившихся тысячи...
09:40:08 09-06-2025
Ребята поймити правильно.все люди не идеал я согласен.но есть одно Но.во первых он публичный человек.это уже очемто говорит.во вторых мы все водим машины.да бывают аварии по глупости или по тупости .или незнание ПДД.А самое главное что он сел за руль пьяный и обдолбаный.а кто за него топит не дай бох с ваш близким это произошло.вы во весь голос кричали пожизнена.и здесь простое решение на до в корне пересматривать законы.а то получается если денег да хера то один закон.если нету то другой закон.вот в чем проблема.а не внем.ребята
05:51:56 10-06-2025
Вячеслав. (09:40:08 09-06-2025) Ребята поймити правильно.все люди не идеал я согласен.но ест... Он по максимуму получил срок. Что вам еще надо?
10:54:28 09-06-2025
Ну ясно же что поиздержался человек пока сидел. Расходы на суды, адвокатов и тд. Джентельмен удачи украл, выпил в тюрьму)))
12:03:19 09-06-2025
Не суди, да не судим будешь...
14:51:58 09-06-2025
Бог ему судья.... , Но главное ,вынес ли он урок и осознал случившееся. Как актер,он мне нравится, как человек - нет.
16:51:23 09-06-2025
С тобой (22:37:31 08-06-2025) Мне нравится Ефремов,как актер..!а ангелов на Земле нет!..ка... Я не знаю кого убили в
ы, и за что, и при каких обстоятельствах. Но обнаглевший убийца-беспредельщик хочет вкусно кушать, и крепко спать. Пусть так. Только я за его творчество ни рубля не заплачу, я не знаю ОЖИДАЕМО ЭТО, или нет, мне это не важно.
17:21:32 09-06-2025
Елена (22:49:38 08-06-2025) Тысячи людей совершают аварии и наезды с летальным исходом. ... Заступница! Ну, конечно, не своего же убили, чужого...
18:22:12 09-06-2025
Съёмки начнутся в августе и закончатся осенью. Ну так-то это длительный период времени, 13 млн даже мало.
19:23:45 09-06-2025
Ну, конечно, кроме Ефремова у нас больше и пригласить некого. Пришёл человек, отработал за 6 миллионов и ушёл довольный и удовлетворённый и без охраны. Так нет же дебилу режиссеру этого подавай. Не из своего же кармана платить.
02:39:44 10-06-2025
Цветочек (19:23:45 09-06-2025) Ну, конечно, кроме Ефремова у нас больше и пригласить некого... Согласен с Вами полностью. Пусть режиссёр за этого фигляра из своего кармана платит.Опухшая морда не желает сниматься за шесть лямов. Пусть идёт лесом!
20:53:41 09-06-2025
Ефремов как никто другой прочувствовал на своей шкуре драматический образ убийцы. Другая знаменитость, Буйнов вроде, вообще ничего не заплатил пострадавшим. Поэтому считаю что свой долг перед семьёй погибшего Миша исполнил. Не вам, окаянным, Мишку сейчас пристыжать, как говорится, на икону нечего менять, коли своё рыло в пуху...
21:12:45 09-06-2025
А скольких НЕ наказывают, отмазывают?! Тоже со смертельным исходом аварии. Блатных полно
21:44:12 09-06-2025
Гость (18:30:03 08-06-2025) Лишил человека жизни и только цену себе набил: вынь да полож... Что вы его травите, отсидел за всё, потерял здоровье(вы ему здоровье поправите за свои кровные что ли)..... актёр прекрасный.... И я думаю это урок на всю оставшуюся жизнь!!!!
За все свои грехи поплатился, теперь дайте ему спокойно жить и творить.......
23:23:04 09-06-2025
Человек ответил за свой поступок, что пристали!
01:44:43 10-06-2025
Ну а почему нет!? Как говорят :"People хавает!" Есть спрос, есть предложение! Какой поп таков и приход...как ещё дальше!? Чего заслужили, то и имеем!
02:36:48 10-06-2025
Ефременко вообще "опух". Сняться с августа до осени за шесть лямов ему мало видишь ли. Нахрен он кому нужен !
10:01:55 10-06-2025
Гость (18:30:03 08-06-2025) Лишил человека жизни и только цену себе набил: вынь да полож... Шикарный актер, с нетерпением жду фильм
12:07:00 10-06-2025
Почитала коменты. Боже, сколько в мире злых людей...,как много негатива.
12:40:17 10-06-2025
Бог всем вам судья! За каждое злое действие, за каждое злое слово- ответите.
18:14:43 10-06-2025
Елена (22:49:38 08-06-2025) Тысячи людей совершают аварии и наезды с летальным исходом. ... Не отсидел: вышел по УДО. Сказался тяжело больным. Теперь главная роль в фильме...такой больной...как работать будет? Но это конечно выгоднее чем шить варежки в зоне🤣
02:50:39 11-06-2025
Вообще-то, есть такой НЕДО"актёр" Нагиев,ставка которого 5000000 (пять миллионов) ₽/съёмочная смена. За 20 съёмочных смен/дней ему платят 100000000 (сто миллионов) ₽ и при этом НИКТО НЕ возмущается!!!