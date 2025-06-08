Ефремов не согласился на гонорар 6 млн рублей, поэтому ему заплатят 13 млн

Актеру также предоставят личного водителя с охраной

08 июня 2025, 17:30, ИА Амител

Михаил Ефремов / Фото: кадр из фильма "Духless"

Михаил Ефремов получит 13 миллионов рублей за свою первую роль после освобождения из колонии. Как сообщает Telegram-канал Mash, актер долго не соглашался на нее, требуя больше денег.

"Семь дней бесед и созвонов прошли тяжело – Ефремов настаивал, что надо гонорар побольше, так как роль главная и всеми ожидаемая", – говорится в публикации.

По данным канала, изначально речь шла о шести миллионах рублей и предоплате один миллион. В итоге актер согласился на 13 миллионов рублей за все съемки.

Картину начнут снимать в конце августа и закончат осенью. Ефремову пообещали личного водителя с охраной, а в райдере, как пишет канал, лишь диетическая еда и никакого алкоголя.

Ранее Ефремов заявил, что не будет восстанавливать водительские права.