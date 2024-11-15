Эхо прошлого. Как "призрак" кризиса 2008 года вновь будоражит алтайских застройщиков

Стройкомплекс столкнулся с проблемами после отмены ипотечных госпрограмм и роста ставок по жилищным кредитам

15 ноября 2024, 09:30, ИА Амител

Строительство жилья в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Строительную отрасль Алтайского края (как и всей страны) ожидает трудный период. Объемы вводимого жилья начнут неизбежно падать, а цены на квартиры останутся высокими. Об этом сообщили эксперты отрасли на круглом столе в ИД "Алтапресс", посвященном итогам года и перспективам развития строительной сферы. Однако, несмотря на все предполагаемые потрясения, застройщики уверены: они смогут преодолеть грядущий кризис, как это было 15 лет назад.

Давний "знакомый"

Падение спроса на жилье, объясняемого повышением ставок по ипотеке и отменой льготных программ, вынуждает девелоперов менять планы и отказываться от ряда проектов. Некоторые компании рассчитывали, что рынок поддержит новая льготная программа (или трансформированная старая, действовавшая до июля 2024 года). Однако пока у правительства нет таких планов, отметил председатель Союза строителей Александр Мишустин.

"Как заявил Марат Хуснуллин, никаких льготных ипотек до конца года ждать не стоит, надо выбирать лимиты, которые уже выделены (об этом вице-премьер сообщил в ходе открытого диалога "100 вопросов о будущем России" в Национальном центре "Россия". – Прим. ред.). Минстрой рассматривает вопросы о поддержке застройщиков в градостроительной деятельности: упрощение ситуации с выдачей разрешений на строительство, ГПЗУ. Это такие бюрократические вещи, которые позволят снизить нагрузку на застройщиков. Других поблажек не будет", – сказал эксперт.

Эта ситуация может привести к остановке строительства некоторых объектов. Так как сейчас возведение ЖК финансирует банк, а деньги покупателей лежат на эскроу-счетах, то им вернут вложенные средства. Однако их ценность будет уже иной.

"Вы же понимаете, когда деньги были положены два года назад, и что на них можно купить сейчас. Наверное, это совсем не то", – отметил Мишустин.

Он считает, что кризис 2024-2025 годов схож с тем, который был в 2008-2009-х*: в оба эти периода строительные компании были максимально закредитованы. 15 лет назад это привело к банкротству крупных региональных застройщиков – "Алтайкоксохимстрой", "Альфа-инвест". Сейчас, по мнению эксперта, такое маловероятно. Но чтобы и дальше существовать, девелоперы будут строить значительно меньше.

"Будет сокращение вывода на рынок новых объектов. Застройщики пересмотрят этот вопрос. Поэтому ждать спада цен не стоит. С учетом растущих цен на стройматериалы, дорожающей рабочей силы, высокой ключевой ставки увеличивается и себестоимость строительства. Произойдет сокращение предложения, за счет этого будет поддерживаться цена", – предполагает эксперт.

Уклоняясь от ударов

Девелоперы региона подтвердили прогноз на снижение строек. Но заявили: они намерены адаптироваться к меняющимся условиям рынка. Так, в "Жилищной инициативе", которая по итогам года рассчитывает сдать 120 тыс. квадратных метров жилья (из которых около 75% – в Новосибирске), планируют вводить собственные программы для покупателей.

"Мы готовим свои проекты и предложения по рассрочке, иные возможности. Ипотеку под 25% никто брать не будет, а запросы у людей есть. На федеральном уровне нужны целевые программы по льготной ипотеке. Но на прошлой неделе общался с представителями федерального парламента, они говорят, что идет второе чтение по бюджету страны на будущий год, и предложений по новым целевым программам пока не внесено", – сообщил советник генерального директора ГК "Жилищная инициатива" Алексей Линник.

К замедлению темпов строительства готовятся и в ГК "Союз". Гигант регионального рынка также рассматривает разные способы, чтобы минимизировать удары кризиса:

"Нас беспокоит ситуация с сокращением или отменой льготной ипотеки. Понимаем, что грядет спад производства и строительства. От этого мы не уйдем. Мы анализируем и готовим различные варианты, следим за ситуацией с точки зрения поддержки от правительства и Минстроя. Каких-то конкретных направлений пока не могу озвучить. Но, имея опыт 2008 года, с этой ситуацией мы, наверное, справимся".

Справиться намерена и компания "Селф". Главный инженер фирмы Александр Жокин заявил: застройщикам предстоит решать вопросы с нехваткой кадров, дорожающими стройматериалами и растущей себестоимостью.

"В течение трех лет придется гибко меняться под рынок, который сегодня есть. Нельзя сказать, что все будет утопично. Мы сможем пройти этот определенный этап в развитии страны и региона. Новыми проектами выйдем на новый уровень", – заявил он.

* Справка

Строительный кризис 2008-2009 годов был вызван общим состоянием мировой экономики. Считается, что процесс был запущен ипотечным кризисом в США 2006 года, а до российской экономики он дошел лишь два года спустя. Но и внутренние процессы оказали влияние на состояние рынка: резкий скачок курса доллара; снижение спроса на жилье; высокие ставки по кредитам (особенно коммерческим); нехватка оборотных средств компаний и их высокая закредитованность; несбалансированность спроса и предложения.

Также к причинам кризиса относят высокие цены на землю (они достигали 30-40% стоимости жилья), значительные инвестиционные затраты на технологическое подключение дома к инженерным коммуникациям и отсутствие государственного регулирования цен в сфере инвестиционно-строительной деятельности.