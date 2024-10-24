Небоскребы на Речном, "свечки" в центре. Где в Барнауле построят новые ЖК?
Несмотря на высокие ипотечные ставки, застройщики начинают реализацию новых проектов
24 октября 2024, 10:35, ИА Амител
Шесть разрешений на строительство получили барнаульские девелоперы за последние два месяца. Все объекты в этом году или ранее презентовали на градсовете, и экспертная комиссия их одобрила. Так, в Барнауле начнут застраивать Речной вокзал, площадь Сахарова, возводить ЖК в историческом центре, а также продолжат осваивать квартал на Солнечной Поляне.
На месте завода
Проект ЖК на ул. Пушкина, 30 / Фото "Мастерской Золотова"
Семиэтажный дом с подземной парковкой построят на ул. Пушкина, 30. Раньше по этому адресу располагался канифольный завод, построенный в 1928 году. Предприятие было ликвидировано в 2008-м по делу о банкротстве. Компания "Главалтайстрой" (входит в ГК "Союз", принадлежащую семье Отмашкиных) купила землю и имущественный комплекс в начале 2022 года.
Дом спроектирован буквой П. В нем заложено 218 квартир и подземный паркинг на 84 машино-места. Еще 78 парковок разместят на территории ЖК и вдоль ул. Гоголя. На первом этаже дома застройщик планирует расположить помещения общественного назначения: коммерческие площади, а также детские и спортивные зоны.
Сдать ЖК в эксплуатацию должны до февраля 2027 года.
В сердце Барнаула
ЖК на площади Сахарова / Фото: архитектурное бюро "Спич", Сергей Чобан
На пл. Сахарова построят ЖК, состоящий из трех 16-этажных "свечек", которые будут объединены трехэтажными коммерческими помещениями. В домах запланировано 210 квартир, в том числе двух- и трехкомнатные. Согласно проекту, в комплексе будет подземный гараж, рассчитанный на 273 машино-места.
В ЖК предусмотрены и два коммерческих корпуса: общественные помещения, расположенные как с проспекта Социалистического, так и с улицы Мерзликина.
Также уже известно, что в комплексе откроют премиальный фитнес-клуб World Class. Площадь спортцентра составит 4,7 тыс. квадратных метров.
Разрешение на строительство домов действует до марта 2029 года.
Начало квартала
Проект ЖК на пр. Комсомольском, 48 / Фото: "Тектоника"
Многоквартирный 12-17-этажный дом планируют построить на пр. Комсомольском, 48. Эскизы ЖК в июле 2022 года впервые показали на градсовете, а спустя ровно два года – в июле 2024-го – экспертиза выдала положительное заключение на проект.
Дом рассчитан на 337 квартир и 637 жителей. Первые этажи по проекту отданы под офисы и магазины. Под двором предусмотрен паркинг на 95 машино-мест.
Его кровлю сделали эксплуатируемой: там разместили детские, спортивные зоны (включая баскетбольную площадку), зоны отдыха.
Чтобы согласовать ЖК, застройщику потребовалось разработать проект планировки квартала, ограниченного улицами Чернышевского, Промышленной, Интернациональной и проспектом Комсомольским.
Вместо частного сектора и ветхих многоквартирных домов предполагают возвести 13 многоэтажек высотой от 7 до 17 уровней, рассчитанных на 1663 квартиры. Всего в квартале смогут проживать 3976 человек.
Построить ЖК на пр. Комсомольском, 48, должны до 23 апреля 2029 года.
Въездные "ворота"
Проект набережной на Речном / Рендеры предоставлены застройщиком
В конце сентября компания "Селфстроит" получила разрешение на возведение высоток на Речном вокзале. ЖК будет состоять из двух 27-этажных башен высотой почти 100 метров, объединенных стилобатом. В нем планируют разместить фитнес-залы, рестораны, офисы и новый детский сад. Сам комплекс рассчитан на 426 квартир и тысячу жителей.
Вдоль всего ЖК протянется набережная, которая будет доступна и открыта для всех желающих. На ней разместят скамейки, освещение, а также кассы Речного вокзала и трап, который позволит пользоваться водным транспортом.
Разрешение на строительство комплекса действует до 27 марта 2030 года.
Среди частного сектора
Проект ЖК на ул. Чернышевского, 39 / Фото: "Мастерская Золотова"
На ул. Чернышевского, 39 (через дорогу от БЮИ) построят Г-образный, разноэтажный ЖК: в нем будет 7, 9, 10 уровней. Его проект рассматривали на градсовете в феврале 2024 года. В доме предусмотрено 110 квартир. На кровле здания появятся площадки, которые смогут использовать жильцы верхних квартир.
На участке оборудуют парковку на 28 автомобилей, вдоль ул. Чернышевского разместят еще 26 гостевых машино-мест.
Завершить строительство дома должны до конца октября 2026 года.
Квартальный размах
Проект ЖК "Шотландия" / Фото: архитектурная мастерская Алексея Квасова
Продолжается возведение домов в квартале 2036, где работает компания "Союз". Очередной дом построят на ул. Солнечная Поляна, 73. Он будет состоять из трех башен выше 20 этажей, стоящих на одном стилобате. Под зданиями предусмотрен подземный паркинг.
Сдать дома должны до конца апреля 2028 года.
10:48:39 24-10-2024
Боьше! Надо больше человечников!
11:11:08 24-10-2024
Гость (10:48:39 24-10-2024) Боьше! Надо больше человечников! ... согл.
12:20:52 24-10-2024
Пропал город.. .
14:59:54 24-10-2024
Гость (12:20:52 24-10-2024) Пропал город.. .... Куда пропал? А раньше типа город городом был? Вот эти страйки на Алтайских и Прудских, на ВРЗ и Потоке - это город? Это город на месте пустых баков? У вас какие то странные представления о городах - посмотрите на картинки - как выглядит современный город.
16:05:05 24-10-2024
Гость (14:59:54 24-10-2024) Куда пропал? А раньше типа город городом был? Вот эти страйк... Да ,это город ,а не железобетонная мертвечина,посмотри на америку,там люди живут в одноэтажных домах-коттеджах,как и должен жить человек.
16:31:21 24-10-2024
Гость (14:59:54 24-10-2024) Куда пропал? А раньше типа город городом был? Вот эти страйк... Смотрю на картинки. Убогие детские рисунки, которые не дают реального представления о предполагаемых объектах, так как не вписаны в окружающую среду. Можно сказать, этакие архитектурные дипфейки. На картинках домики находятся в безвоздушном пространстве среди белых кубиков, искажены размеры и расстояния. Даже с развитым пространственным воображением невозможно представить, как всё будет на самом деле. Возникает вопрос, неужели в городе нет профессионалов, способных сделать визуализацию, ведь АлтГТУ каждый год исправно выпускает архитекторов и дизайнеров с дипломами. Ответов два: или это не дипломы, а справки; или умышленно рисуются изображения, искажающие действительность. Примерно как фото на Авито, где вытягивают картинку и создают эффект дворцовых покоев вместо малогабаритки.
12:23:10 24-10-2024
Народу меньше, Избушек больше.
12:26:17 24-10-2024
Вроде институт архитектуры есть в городе, а архитектуры нет. Человейники +/- одинаковые. Без какого-то изюма. Многоэтажные общежития, лишенные собственной уникальности.
13:22:03 24-10-2024
Гость (12:26:17 24-10-2024) Вроде институт архитектуры есть в городе, а архитектуры нет.... И не говорите. А ещё на днях один известный в городе архитектор, который прямо причастен к уничтожению архитектуры в городе и возведению Гетто-кварталов, оправдываясь возложил всю ответственность на тех, кто в 70-х годах прошлого века планировал развитие города и не предусмотрел текущие реалии. А такие как он лишь тупо выполняли принятые решения в 70-х. При этом он забыл сказать про своё участие в текущей точечной застройке и совсем новых Гетто-кварталах, которые и не планировались в 70-х. Он забыл сказать, что при его участии в новых Гетто-кварталах не запроектировано ни одной улицы или проспекта, равноценных по ширине Ленинскому, Красноармейскому, Малахова, Попова, которые были спроектированы архитекторами не только 70-х, а много раньше и даже Российской империи. Должно быть стыдно г-ну Боженко не только за сказанное, но за сделанное. Те проезды, о которых он говорил, было вдоль 1-2-х этажных бараков и этого было достаточно. А что вы сейчас делаете? Вы оставляете те же проезды и впихиваете 14-16-ти этажные человейники без дворов и зеленых зон, строите совсем новые Гетто-квартала из 14-16-22-х этажных домов, а дороги проектируете уже, чем в 70-х и даже уже, чем в Российской империи. Дефицит земли у нас, жалуется Боженко! Вы вспомните, в какой стране живёте. Однако, самой маленькой и густонаселённой.
13:37:27 24-10-2024
Гостья (13:22:03 24-10-2024) И не говорите. А ещё на днях один известный в городе архитек... Вы, наверно, не в курсе новых "ярких" предложений думцев по поводу уменьшения автомобилистов в стране и предложении строить дома вообще без парковок. Следовательно этих проездов вполне хватит для проезда мусоровоза или скорой
14:13:22 24-10-2024
Гость (13:37:27 24-10-2024) Вы, наверно, не в курсе новых "ярких" предложений думцев по ... Я в курсе этой инициативы "думцев". Просто подобные идеи исходят не от самих думцев, а от тех кто лоббирует интересы застройщиков, кто живёт одним днём, пытается сорвать сиюминутную прибыль и не связывает свою жизнь с нашей страной, прекрасно пользуясь законами и услугами архитекторов таких огромных стран, как Люксембург, Швейцария и пр,, где нет дефицита земли, как в маленькой России.
15:26:01 24-10-2024
Гость (13:37:27 24-10-2024) Вы, наверно, не в курсе новых "ярких" предложений думцев по ...
предложение это для проектировщиков. то есть согласовать строитеьство башни на 1000 квартир без парковок стент проще простого. а жители будут парковаться на площадках детских. ну и вдоль дороги с 2 полосных движением
15:10:05 24-10-2024
Гостья (13:22:03 24-10-2024) И не говорите. А ещё на днях один известный в городе архитек... Гетто - это Осипуха, ВРЗ, Алтайские, Прудские. Вы считаете дом на Сахарова - гетто? Вы где такое гетто видели по цене коттеджа в хорошем месте? Сколько сейчас стоит дом на Змейке? Где все нищие и убогие проживают? Ну от 20 до 50, у кого какой кошелек. Квартира в этом доме будет стоить от 15 до 45. По вашему там местные негры жить будут?
15:48:52 24-10-2024
Гость (15:10:05 24-10-2024) Гетто - это Осипуха, ВРЗ, Алтайские, Прудские. Вы считаете д... Гетто и в яме по Красноармейскому ниже Папанки и вплоть до Пролетарки. Навтыкали высоток из которых на труселя сохнущие в частном секторе виды. Но лошпетам нравится такие "картинки". Это их выбор. Их никто не осуждает.
15:56:45 24-10-2024
Гость (15:10:05 24-10-2024) Гетто - это Осипуха, ВРЗ, Алтайские, Прудские. Вы считаете д... Зачем цепляться к словам?Правильно он сказал -самое настоящее гетто,непригодное для нормальной человеческой жизни.
15:04:22 24-10-2024
Гость (12:26:17 24-10-2024) Вроде институт архитектуры есть в городе, а архитектуры нет.... Ваше мнение очень авторитетное для всех без исключения. Вы побольше высказывайтесь нам всем это очень надо.
17:08:23 24-10-2024
Гость (15:04:22 24-10-2024) Ваше мнение очень авторитетное для всех без исключения. Вы п... А Вы сгоняйте в Москву. Посмотрите на район Зиларт, хотя бы. Каждый дом индивидуален и почти каждый привлекателен. А вот это все смотрится лучше, чем панельки, но совсем печально в целом. Безликие многоэтажки.
13:05:26 24-10-2024
На речном, когда отвоёвывали место, новый собственник бил себя левой пяткой в грудь, что построит там визитную карточку города два небоскреба 44 этажа и что? Трепачи.
15:02:45 24-10-2024
Гость (13:05:26 24-10-2024) На речном, когда отвоёвывали место, новый собственник бил се... Построит. Этажность меньше будет. Но это ваши друзья критиканы повинны. Нодар построит этот комплекс.
15:18:57 24-10-2024
27 этажей на речном вокзале, чтобы ветром качало?
16:37:42 24-10-2024
Гость (13:37:27 24-10-2024) Вы, наверно, не в курсе новых "ярких" предложений думцев по ... Тем более! Пока думцы раскачиваются, надо успевать проектировать дома с нормальными дворами, учитывающими потребности жителей в машиноместах.
16:39:04 24-10-2024
Да не будет ниче, кто за это будет платить в современных реалиях?
16:39:57 24-10-2024
Должно быть стыдно г-ну Боженко не только за сказанное, но за сделанное. А , что сделал Боженко? напомните хоть один квартал где из окна в окно можно не поздравлять соседа по улице! Строят как придётся и где вздумается в так называемом центре. Б ГГЫ!!! ( это выражение радости и превосходства особенного человека тут живущего. По вашему там местные негры жить будут? ) Город давно вырос в совсем в другом направлении , так в чём же дело господин архитектор Боженко ? или всё таки писатель? Так кто Боженко..?
17:33:44 24-10-2024
Вообще-то давно пора сделать макет всего города в масштабе и цвете со всеми строениями и зелеными насаждениями. Конечно, для него нужно место, но оно стоит того! Домики прикреплять на скотч, чтобы легко убирать при необходимости.. Студенты-архитекторы учатся по 6 лет, вполне можно привлечь к работе и засчитывать лабораторными, курсовиками.
Если предполагается новый объект, проектировщик изготавливает макет своего здания, ставит его в макет города. Сразу будет понятно, как вписывается, как привязан к месту, что закрывает, откуда высовывается. Если осветить, видно, куда падает тень. Пожалуйста, фотографируй с разных ракурсов. А все рисованные 3D картинки лишь дополнение .
17:46:54 24-10-2024
Что за колхозная картинка с кондюками и мужиком, который вот- вот выпадет из окна? Почему сразу не проектируют для кондиционеров специальные корзины, выглядящие как декор, как часть фасада? Да и выходы соответствующих коммуникаций из квартиры неплохо предусмотреть. Причем на этапе строительства это значительно дешевле и нет необходимости потом установщикам рисковать жизнью.
09:14:14 25-10-2024
Гость (17:46:54 24-10-2024) Что за колхозная картинка с кондюками и мужиком, который вот... Видел я "запланированные при строительстве" решетки под кондюки на балконе...Архитектор видимо вооще не понимает как работает кондиционер, куда он отводит тепло и как людям летом жить с баней на лоджии...
10:10:46 25-10-2024
Дюша (09:14:14 25-10-2024) Видел я "запланированные при строительстве" решетки под конд... Ну а льющиеся сверху на прохожих струи воды при наружной установке - это норм? Шум кондиционера, мешающий жить соседям - тоже супер? Лучше уж на лоджии, глушится шум, меньше мешает окружающим, не портит вид. Чтобы не было бани, просто держите открытым окно лоджии.
10:46:36 30-10-2024
Гость (17:46:54 24-10-2024) Что за колхозная картинка с кондюками и мужиком, который вот... а вы где такую картинку увидели?
23:34:49 24-10-2024
Ощущение что все мысли и силы Градоначальников))) наших - это как бы повыгоднее участок под застройку тиснуть
Весь центр города по красной линии - буквально сыпется , объекта культурного наследия- ЦНТИ, кинотеатр Россия - просто в позорном состоянии , художественный музей лет 12 всё реставрируют , но это как то их мало заботит
08:10:21 25-10-2024
На Авито уже распродают квартиры по адресу пл.Баварина,8.
Объясняют, что НЕДВИЖИМОСТЬ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ. Квартира-студия, 38 м², 15/27 эт. Стоит 9 918 000 ₽. Отделка: предчистовая.
• Околодомовая территория плавно переходит в набережную, беговые и велосипедные дорожки, воркаут корнеры.
• доступ на территорию комплекса будет органичен для посторонних лиц управляется с мобильного телефона
Вот вам и Речной вокзал!
09:11:14 25-10-2024
А как возникли 27 этажей? У нас средства спасения в городе не выше 25...А водоохранная зона? Я уже молчу, что внешне это убожество больше всего напоминает руины В.Т.Ц. после атаки боингов...Как раз две башни...Хотя...Весь старый город превратили в кладбище своим "туркластером" и эти два столба прям впишутся в постапокалиптический пейзаж.
09:20:07 25-10-2024
Дюша (09:11:14 25-10-2024) А как возникли 27 этажей? У нас средства спасения в городе н... Квартиры уже распродаются! У кого лишних 10млн, станут счастливыми владельцами студии в бетоне аж с двумя окошечками! Сразу обозначено: "для инвесторов", то есть под сдачу в аренду. Гостиница такая. А какое дело хозяевам до спасения случайных постояльцев?
09:19:59 25-10-2024
По первой картинке вообще вопросов много...Там улицы перепутали...Наш БЦ как раз на пересечении Горького и Гоголя...Его никто сносить не планировал.