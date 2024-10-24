Небоскребы на Речном, "свечки" в центре. Где в Барнауле построят новые ЖК?

Несмотря на высокие ипотечные ставки, застройщики начинают реализацию новых проектов

24 октября 2024, 10:35, ИА Амител

Проект набережной на Речном / Рендеры предоставлены застройщиком

Шесть разрешений на строительство получили барнаульские девелоперы за последние два месяца. Все объекты в этом году или ранее презентовали на градсовете, и экспертная комиссия их одобрила. Так, в Барнауле начнут застраивать Речной вокзал, площадь Сахарова, возводить ЖК в историческом центре, а также продолжат осваивать квартал на Солнечной Поляне.

На месте завода

Проект ЖК на ул. Пушкина, 30 / Фото "Мастерской Золотова"

Семиэтажный дом с подземной парковкой построят на ул. Пушкина, 30. Раньше по этому адресу располагался канифольный завод, построенный в 1928 году. Предприятие было ликвидировано в 2008-м по делу о банкротстве. Компания "Главалтайстрой" (входит в ГК "Союз", принадлежащую семье Отмашкиных) купила землю и имущественный комплекс в начале 2022 года.

Дом спроектирован буквой П. В нем заложено 218 квартир и подземный паркинг на 84 машино-места. Еще 78 парковок разместят на территории ЖК и вдоль ул. Гоголя. На первом этаже дома застройщик планирует расположить помещения общественного назначения: коммерческие площади, а также детские и спортивные зоны.

Сдать ЖК в эксплуатацию должны до февраля 2027 года.

В сердце Барнаула

ЖК на площади Сахарова / Фото: архитектурное бюро "Спич", Сергей Чобан

На пл. Сахарова построят ЖК, состоящий из трех 16-этажных "свечек", которые будут объединены трехэтажными коммерческими помещениями. В домах запланировано 210 квартир, в том числе двух- и трехкомнатные. Согласно проекту, в комплексе будет подземный гараж, рассчитанный на 273 машино-места.

В ЖК предусмотрены и два коммерческих корпуса: общественные помещения, расположенные как с проспекта Социалистического, так и с улицы Мерзликина.

Также уже известно, что в комплексе откроют премиальный фитнес-клуб World Class. Площадь спортцентра составит 4,7 тыс. квадратных метров.

Разрешение на строительство домов действует до марта 2029 года.

Начало квартала

Проект ЖК на пр. Комсомольском, 48 / Фото: "Тектоника"

Многоквартирный 12-17-этажный дом планируют построить на пр. Комсомольском, 48. Эскизы ЖК в июле 2022 года впервые показали на градсовете, а спустя ровно два года – в июле 2024-го – экспертиза выдала положительное заключение на проект.

Дом рассчитан на 337 квартир и 637 жителей. Первые этажи по проекту отданы под офисы и магазины. Под двором предусмотрен паркинг на 95 машино-мест.

Его кровлю сделали эксплуатируемой: там разместили детские, спортивные зоны (включая баскетбольную площадку), зоны отдыха.

Чтобы согласовать ЖК, застройщику потребовалось разработать проект планировки квартала, ограниченного улицами Чернышевского, Промышленной, Интернациональной и проспектом Комсомольским.

Вместо частного сектора и ветхих многоквартирных домов предполагают возвести 13 многоэтажек высотой от 7 до 17 уровней, рассчитанных на 1663 квартиры. Всего в квартале смогут проживать 3976 человек.

Построить ЖК на пр. Комсомольском, 48, должны до 23 апреля 2029 года.

Въездные "ворота"

Проект набережной на Речном / Рендеры предоставлены застройщиком

В конце сентября компания "Селфстроит" получила разрешение на возведение высоток на Речном вокзале. ЖК будет состоять из двух 27-этажных башен высотой почти 100 метров, объединенных стилобатом. В нем планируют разместить фитнес-залы, рестораны, офисы и новый детский сад. Сам комплекс рассчитан на 426 квартир и тысячу жителей.

Вдоль всего ЖК протянется набережная, которая будет доступна и открыта для всех желающих. На ней разместят скамейки, освещение, а также кассы Речного вокзала и трап, который позволит пользоваться водным транспортом.

Разрешение на строительство комплекса действует до 27 марта 2030 года.

Среди частного сектора

Проект ЖК на ул. Чернышевского, 39 / Фото: "Мастерская Золотова"

На ул. Чернышевского, 39 (через дорогу от БЮИ) построят Г-образный, разноэтажный ЖК: в нем будет 7, 9, 10 уровней. Его проект рассматривали на градсовете в феврале 2024 года. В доме предусмотрено 110 квартир. На кровле здания появятся площадки, которые смогут использовать жильцы верхних квартир.

На участке оборудуют парковку на 28 автомобилей, вдоль ул. Чернышевского разместят еще 26 гостевых машино-мест.

Завершить строительство дома должны до конца октября 2026 года.

Квартальный размах

Проект ЖК "Шотландия" / Фото: архитектурная мастерская Алексея Квасова

Продолжается возведение домов в квартале 2036, где работает компания "Союз". Очередной дом построят на ул. Солнечная Поляна, 73. Он будет состоять из трех башен выше 20 этажей, стоящих на одном стилобате. Под зданиями предусмотрен подземный паркинг.

Сдать дома должны до конца апреля 2028 года.