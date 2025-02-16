Екатерина Мизулина пообщалась с молодежью Барнаула. Главное
Глава Лиги безопасного интернета призналась, что ей очень нравится краевая столица
16 февраля 2025, 16:50, ИА Амител
16 февраля глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина встретилась со студентами и школьниками Барнаула в корпусе "Д" Алтайского государственного университета. Она рассказала молодым людям о безопасности в Сети и ответила на их вопросы. О чем Екатерина Мизулина поговорила с барнаульской молодежью – в материале amic.ru.
О разнообразии контента и фейках
Екатерина Мизулина отметила, что каждый человек сегодня сталкивается с огромным информационным потоком, и важно быть более избирательным – далеко не вся встречающаяся информация становится нужной или полезной.
"Каждый день на нас льется невероятное количество новостей. Каждую секунду в социальных сетях идет обновление контента, мы получаем новые и новые сюжеты. Не все из них, конечно, имеют какое-либо отношение к нашей жизни, потому что от очередной статьи о том, что кого-то съела акула в Египте, в принципе, наша с вами жизнь никаким образом не изменится", – сказала Мизулина.
Глава ЛБИ также подчеркнула, что важно следить за собой, реагируя на ту или иную новость, поскольку вокруг существует множество фейков.
"Но среди этого много непроверенной, недостоверной информации, и я призываю всех не спешить реагировать, когда вы видите ту или иную новость", – сказала она.
О западной политике в социальных сетях
Екатерина Мизулина обратила внимание на то, как быстро зарубежные соцсети меняют свою политику в зависимости от действующей власти.
"Мы видим, что они уже начали вилять хвостом и менять свою риторику исходя из результатов выборов в США. Это, кстати, не первый раз уже происходит: так было и в 16-м, и в 21-м годах. Как ветер подует, так и они и начинают себя вести", – отметила Мизулина.
Она указала, что политика США "повернулась" в сторону традиционных ценностей. По мнению главы ЛБИ, в дальнейшем за этим будет интересно понаблюдать.
"Будем смотреть, что будет происходить дальше. Я считаю, что они пойдут дальше вслед за вектором американской политики, которая повернулась в сторону консерватизма, традиционных ценностей. Поэтому дальше будет интересно. Поживем – увидим", – заявила она.
О платформе Twitch и "негодяях" на ней
Екатерина Мизулина считает, что значительная часть контента на Twitch весьма однообразна и примитивна. По ее мнению, стримерам стоит избегать обилия нецензурной брани в своей речи.
"На платформе хочется видеть поменьше нецензурной брани. К сожалению, мата там очень много. Кстати, без мата их контент делать намного сложнее. С матом, простите, любой дурак сможет стать популярным. Я призываю Twitch-стримеров следить языком", – сказала глава ЛБИ.
Мизулина также указала, что мало к кому с платформы Twitch она относится негативно – скорее, нейтрально или даже положительно. Однако "негодяев", которые выступают против РФ, она не приветствует и делает все, чтобы их привлекали к ответственности.
"Ко многим из тех, кто там действует, я отношусь либо нейтрально, либо даже положительно. Есть там негодяи, которые выступают против наш страны, и мы по ним неоднократно обращались в органы прокураты, их привлекли к ответственности", – отметила она.
Глава ЛБИ подчеркнула, что никакого крайне негативного отношения к Twitch у нее нет.
"В целом ничего не вижу плохого в этой площадке", – резюмировала Мизулина.
О блокировке Discord
Екатерина Мизулина отметила, что придерживалась лояльной позиции относительно Discord, однако "государство приняло решение, которое приняло". По ее мнению, блокировка сервиса в любом случае небезосновательна и его возвращения в РФ в ближайшее время ожидать не стоит.
"Вероятно, на это были веские основания, и, насколько я знаю, причины были в распространении террористических, экстремистских фактов. Это, конечно, очень серьезно. На данный момент никаких изменений я не предвижу в отношении этой площадки", – сказала глава ЛБИ.
Об урегулировании конфликта на Украине
По словам Мизулиной, полноценный ответ на вопрос о завершении СВО может дать лишь президент РФ Владимир Путин.
"Это вопрос будущего, вопрос переговоров, вопрос к нашему президенту – к Владимиру Владимировичу Путину. Думаю, что совсем скоро мы услышим ответ на этот вопрос, и, естественно, я жду нашей с вами победы", – сказала она.
Об основателе Telegram Павле Дурове
Глава ЛБИ рассказала, что хорошо относится к создателю мессенджера Telegram Павлу Дурову и желает ему "удачи в дальнейшей работе".
"К Павлу я отношусь как ко всем гениальным людям – очень хорошо, потому что мы должны вспомнить предысторию – он же не только создатель Telegram, но и создатель "ВКонтакте", и он многое сделал не только для российского, но и для общемирового IT-сектора. Я желаю ему удачи в дальнейшей работе, и у меня большие надежды на то, что Telegram расширит свой функционал. И я хочу, чтобы эти подарки наконец-то убрали", – сказала Мизулина.
Насчет подарков в Telegram Мизулину дополнила барнаульская студентка, сказав, что их следует сделать хотя бы дешевле. Глава Лиги безопасного интернета согласилась и пошутила, что место подарков в соцсети "Одноклассники".
Об Артемии Лебедеве
Екатерина Мизулина заявила, что судится с дизайнером Артемием Лебедевым, который несколько раз оскорбил ее.
"Данный гражданин сделал ряд оскорбительных высказываний в мой адрес, поэтому идет судебный процесс. Мы, естественно, подали иск в отношении данного гражданина и еще одного иноагента, который распространял видео. Я думаю, что суд примет самое справедливое решение", – сказала она.
О Барнауле
Глава ЛБИ призналась, что ей "очень нравится" Барнаул. По ее словам, город изменился в лучшую сторону за последние девять-десять лет.
"Барнаул мне очень нравится, я у вас не в первый раз в гостях. И последний раз я была здесь, мне кажется, в 15-м или в 16-м году, и я вижу изменения в лучшую сторону, и я этому очень рада", – сказала Мизулина.
Глава ЛБИ отметила, что на встречу с ней пришло огромное количество людей – еще до начала мероприятия очередь тянулась с проспекта Ленина. Так, Екатерина Мизулина заявила, что в скором времени ей обязательно нужно будет еще раз посетить краевую столицу.
"Судя по тому количеству людей, которые сегодня пришли на встречу и стоят на улице, нужно будет приехать снова в гости к вам", – сказала она.
21:29:38 16-02-2025
Пока любимый пел...
08:57:08 17-02-2025
Нагнали детей...100% туда никто не пришел добровольно.
10:31:39 17-02-2025
Дюша (08:57:08 17-02-2025) Нагнали детей...100% туда никто не пришел добровольно. ... Вот брехать не надо, сами шли, зал всех не вместил. Наверное места не хватило, вот и изрыгаешь хулу.
09:34:20 17-02-2025
да когда к нам фигура такого масштаба приезжала - а вот вспомнить?
филипп киркоров - но то когда было...
14:38:05 17-02-2025
Musik (09:34:20 17-02-2025) да когда к нам фигура такого масштаба приезжала - а вот вспо... Какого масштаба? Из под плинтуса не видно...Когда речь про музыку - про таких говорят "поющие трусы", а тут говорящие... Хоть что то приведите, что она дельного сказала. Вот когда в город приезжал Питер Хеммелл - это была ФИГУРА мирового уровня. Кстати, с Киркоровым то сравнение хорошее. Такой типа популярный, а на деле никому не нужен. В наше время интеллект определяли по тому, слушает ли человек Киркорова. Если да, то с ним больше никто не разговаривал серьезно.
10:03:35 17-02-2025
и что значит ваше - фигура такого масштаба!?
на счёт фигуры, незнаю... не видел в живую...
а вот ТАКОГО масштаба - подозреваю, если бы у вас была мама в...! вы бы тоже считали себя какого-то там масштаба? так что ли?!
совсем уже в феодализм провалились?!
11:21:05 17-02-2025
Гость (10:03:35 17-02-2025) и что значит ваше - фигура такого масштаба!?на счёт фигу... то и значит - гордыня у вас.
у вас есть в родственниках сенаторы?
вот и не крошите батон.
10:18:05 17-02-2025
наркотики, или травма в детстве?