Екатерина Мизулина пообщалась с молодежью Барнаула. Главное

Глава Лиги безопасного интернета призналась, что ей очень нравится краевая столица

16 февраля 2025, 16:50, ИА Амител

Екатерина Мизулина / Фото: Антон Дегтярев / amic.ru

16 февраля глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина встретилась со студентами и школьниками Барнаула в корпусе "Д" Алтайского государственного университета. Она рассказала молодым людям о безопасности в Сети и ответила на их вопросы. О чем Екатерина Мизулина поговорила с барнаульской молодежью – в материале amic.ru.

О разнообразии контента и фейках

Екатерина Мизулина отметила, что каждый человек сегодня сталкивается с огромным информационным потоком, и важно быть более избирательным – далеко не вся встречающаяся информация становится нужной или полезной.

"Каждый день на нас льется невероятное количество новостей. Каждую секунду в социальных сетях идет обновление контента, мы получаем новые и новые сюжеты. Не все из них, конечно, имеют какое-либо отношение к нашей жизни, потому что от очередной статьи о том, что кого-то съела акула в Египте, в принципе, наша с вами жизнь никаким образом не изменится", – сказала Мизулина.

Глава ЛБИ также подчеркнула, что важно следить за собой, реагируя на ту или иную новость, поскольку вокруг существует множество фейков.

"Но среди этого много непроверенной, недостоверной информации, и я призываю всех не спешить реагировать, когда вы видите ту или иную новость", – сказала она.

О западной политике в социальных сетях

Екатерина Мизулина обратила внимание на то, как быстро зарубежные соцсети меняют свою политику в зависимости от действующей власти.

"Мы видим, что они уже начали вилять хвостом и менять свою риторику исходя из результатов выборов в США. Это, кстати, не первый раз уже происходит: так было и в 16-м, и в 21-м годах. Как ветер подует, так и они и начинают себя вести", – отметила Мизулина.

Она указала, что политика США "повернулась" в сторону традиционных ценностей. По мнению главы ЛБИ, в дальнейшем за этим будет интересно понаблюдать.

"Будем смотреть, что будет происходить дальше. Я считаю, что они пойдут дальше вслед за вектором американской политики, которая повернулась в сторону консерватизма, традиционных ценностей. Поэтому дальше будет интересно. Поживем – увидим", – заявила она.

О платформе Twitch и "негодяях" на ней

Екатерина Мизулина считает, что значительная часть контента на Twitch весьма однообразна и примитивна. По ее мнению, стримерам стоит избегать обилия нецензурной брани в своей речи.

"На платформе хочется видеть поменьше нецензурной брани. К сожалению, мата там очень много. Кстати, без мата их контент делать намного сложнее. С матом, простите, любой дурак сможет стать популярным. Я призываю Twitch-стримеров следить языком", – сказала глава ЛБИ.

Мизулина также указала, что мало к кому с платформы Twitch она относится негативно – скорее, нейтрально или даже положительно. Однако "негодяев", которые выступают против РФ, она не приветствует и делает все, чтобы их привлекали к ответственности.

"Ко многим из тех, кто там действует, я отношусь либо нейтрально, либо даже положительно. Есть там негодяи, которые выступают против наш страны, и мы по ним неоднократно обращались в органы прокураты, их привлекли к ответственности", – отметила она.

Глава ЛБИ подчеркнула, что никакого крайне негативного отношения к Twitch у нее нет.

"В целом ничего не вижу плохого в этой площадке", – резюмировала Мизулина.

О блокировке Discord

Екатерина Мизулина отметила, что придерживалась лояльной позиции относительно Discord, однако "государство приняло решение, которое приняло". По ее мнению, блокировка сервиса в любом случае небезосновательна и его возвращения в РФ в ближайшее время ожидать не стоит.

"Вероятно, на это были веские основания, и, насколько я знаю, причины были в распространении террористических, экстремистских фактов. Это, конечно, очень серьезно. На данный момент никаких изменений я не предвижу в отношении этой площадки", – сказала глава ЛБИ.

Об урегулировании конфликта на Украине

По словам Мизулиной, полноценный ответ на вопрос о завершении СВО может дать лишь президент РФ Владимир Путин.

"Это вопрос будущего, вопрос переговоров, вопрос к нашему президенту – к Владимиру Владимировичу Путину. Думаю, что совсем скоро мы услышим ответ на этот вопрос, и, естественно, я жду нашей с вами победы", – сказала она.

Об основателе Telegram Павле Дурове

Глава ЛБИ рассказала, что хорошо относится к создателю мессенджера Telegram Павлу Дурову и желает ему "удачи в дальнейшей работе".

"К Павлу я отношусь как ко всем гениальным людям – очень хорошо, потому что мы должны вспомнить предысторию – он же не только создатель Telegram, но и создатель "ВКонтакте", и он многое сделал не только для российского, но и для общемирового IT-сектора. Я желаю ему удачи в дальнейшей работе, и у меня большие надежды на то, что Telegram расширит свой функционал. И я хочу, чтобы эти подарки наконец-то убрали", – сказала Мизулина.

Насчет подарков в Telegram Мизулину дополнила барнаульская студентка, сказав, что их следует сделать хотя бы дешевле. Глава Лиги безопасного интернета согласилась и пошутила, что место подарков в соцсети "Одноклассники".

Об Артемии Лебедеве

Екатерина Мизулина заявила, что судится с дизайнером Артемием Лебедевым, который несколько раз оскорбил ее.

"Данный гражданин сделал ряд оскорбительных высказываний в мой адрес, поэтому идет судебный процесс. Мы, естественно, подали иск в отношении данного гражданина и еще одного иноагента, который распространял видео. Я думаю, что суд примет самое справедливое решение", – сказала она.

О Барнауле

Глава ЛБИ призналась, что ей "очень нравится" Барнаул. По ее словам, город изменился в лучшую сторону за последние девять-десять лет.

"Барнаул мне очень нравится, я у вас не в первый раз в гостях. И последний раз я была здесь, мне кажется, в 15-м или в 16-м году, и я вижу изменения в лучшую сторону, и я этому очень рада", – сказала Мизулина.

Глава ЛБИ отметила, что на встречу с ней пришло огромное количество людей – еще до начала мероприятия очередь тянулась с проспекта Ленина. Так, Екатерина Мизулина заявила, что в скором времени ей обязательно нужно будет еще раз посетить краевую столицу.