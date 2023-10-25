Экcперт назвал предел укрепления рубля

Минимальный курс доллара экономист оценил в 92 рубля

25 октября 2023, 15:44, ИА Амител

Фото: amic.ru

Сейчас есть большинство факторов, которые способствуют укреплению рубля, рассказал "Прайму" экономист Константин Церазов.

Среди причин эксперт отметил налоговый период, который продлится до 30 октября, высокий уровень ключевой ставки, рост мировых цен на нефть и указ президента об обязательной продаже валютной выручки некоторыми экспортерами, подписанный 11 октября.

"До конца октября будем наблюдать укрепление рубля к мировым валютам. Когда налоговый период закончится, в ход пойдут другие факторы. Вероятно, до конца года курс будет колебаться в обозначенных рамках, оптимальных для бюджета и экономики", – указал Церазов.

По его мнению, диапазон составит примерно 92-95 рублей к доллару.

Ранее министр финансов Антон Силуанов рассказал о "параметрах" рубля на ближайшую трехлетку.