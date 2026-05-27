Экипаж автобуса спас жизнь пожилой женщине на Алтае

Героический поступок совершили жители Горно-Алтайска

27 мая 2026, 17:19, ИА Амител

Автобус в Горно-Алтайске / Фото: amic.ru

В один обычный рабочий день экипаж автобуса горно-алтайского филиала Национальной транспортной ассоциации спас пассажирку.

«Транспорт ехал по 20-му маршруту. На остановке "Жилмассив" в автобус зашла пожилая пара, они доехали до конечной (переулок Промышленный). Когда все пассажиры вышли, женщина попросила позволить ей остаться в салоне», — сообщает администрация Горно-Алтайска.

Тогда она сказала, что простыла, поэтому чувствует себя нехорошо. Ее муж ушел за теплой одеждой и должен был скоро вернуться.

Кроме водителя с 37-летним стажем, тогда в салоне работала бывшая сотрудница скорой помощи. Она заметила, что пассажирку знобит и лихорадит, провела первичный осмотр и попросила коллегу вызвать медиков.

Позже женщину прооперировали в больнице, сейчас она в порядке. А на автобусе теперь есть отличительный знак "Дружелюбный экипаж". Он означает, что на 20-м маршруте работают неравнодушные и отзывчивые люди.