Росгвардеец приподнял автомобиль и спас придавленного мужчину в алтайском селе

В настоящий момент пострадавший находится в тяжелом состоянии

26 мая 2026, 10:32, ИА Амител

Старшина полиции Иван Т. / Фото: Росгвардия

В селе Хабары полицейский‑водитель отделения вневедомственной охраны спас жизнь местному жителю, сообщает алтайская Росгвардия.

«В выходной день заехал по делам к приятелю. Во время беседы услышал крик из дома напротив. Они обнаружили, что под легковым автомобилем находится мужчина. Росгвардеец и его друг приподняли автомобиль и извлекли пострадавшего», — рассказали в ведомстве.

Выяснилось, что мужчина поднял на домкрате машину, которая во время ремонта внезапно сорвалась и придавила грудную клетку. В доме, кроме пострадавшего, никого не было.

Медики госпитализировали мужчину, в настоящий момент он находится в тяжелом состоянии.

Ранее в Павловске росгвардеец спас семью из горящего дома. В ходе происшествия никто не пострадал.