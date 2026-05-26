Росгвардеец приподнял автомобиль и спас придавленного мужчину в алтайском селе
В настоящий момент пострадавший находится в тяжелом состоянии
26 мая 2026, 10:32, ИА Амител
В селе Хабары полицейский‑водитель отделения вневедомственной охраны спас жизнь местному жителю, сообщает алтайская Росгвардия.
«В выходной день заехал по делам к приятелю. Во время беседы услышал крик из дома напротив. Они обнаружили, что под легковым автомобилем находится мужчина. Росгвардеец и его друг приподняли автомобиль и извлекли пострадавшего», — рассказали в ведомстве.
Выяснилось, что мужчина поднял на домкрате машину, которая во время ремонта внезапно сорвалась и придавила грудную клетку. В доме, кроме пострадавшего, никого не было.
Медики госпитализировали мужчину, в настоящий момент он находится в тяжелом состоянии.
Ранее в Павловске росгвардеец спас семью из горящего дома. В ходе происшествия никто не пострадал.
11:01:26 26-05-2026
Батыр!
Но морду пострадавшему за нарушение ТБ набить надо.
13:43:22 26-05-2026
Musik (11:01:26 26-05-2026) Батыр! Но морду пострадавшему за нарушение ТБ набить над... Он сам себя наказал
11:41:05 26-05-2026
Росгвардеец - звучит гордо.
13:13:31 26-05-2026
Молодцы! Жизнь человеку спасли.
13:23:50 26-05-2026
Смотря какая машина. Если Ока - это одно, если Волга - совсем другое. Лет пятнадцать назад в горном в оторванном от цивилизации месте колесо спустило. У водителя не было ни насоса, ни домкрата. Вот мы поднимали заднюю правую часть Мерседеса вдвоем, а третий перекидывал запаску. Правда я тогда только МС по пауэрлифтингу выполнил, 250 кг. на становой тренировный вес. А второй от природы здоровый. Я тянул со стороны багажника, а второй в дверном проеме привставал.