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Росгвардеец приподнял автомобиль и спас придавленного мужчину в алтайском селе

В настоящий момент пострадавший находится в тяжелом состоянии

26 мая 2026, 10:32, ИА Амител

Старшина полиции Иван Т. / Фото: Росгвардия
Старшина полиции Иван Т. / Фото: Росгвардия

В селе Хабары полицейский‑водитель отделения вневедомственной охраны спас жизнь местному жителю, сообщает алтайская Росгвардия.

«В выходной день заехал по делам к приятелю. Во время беседы услышал крик из дома напротив. Они обнаружили, что под легковым автомобилем находится мужчина. Росгвардеец и его друг приподняли автомобиль и извлекли пострадавшего», — рассказали в ведомстве.

Выяснилось, что мужчина поднял на домкрате машину, которая во время ремонта внезапно сорвалась и придавила грудную клетку. В доме, кроме пострадавшего, никого не было.

Медики госпитализировали мужчину, в настоящий момент он находится в тяжелом состоянии.

Ранее в Павловске росгвардеец спас семью из горящего дома. В ходе происшествия никто не пострадал.

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НОВОСТИОбщество
Алтайский край Росгвардия
       

Комментарии 5

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Musik

11:01:26 26-05-2026

Батыр!
Но морду пострадавшему за нарушение ТБ набить надо.

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Гость

13:43:22 26-05-2026

Musik (11:01:26 26-05-2026) Батыр! Но морду пострадавшему за нарушение ТБ набить над... Он сам себя наказал

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Гость

11:41:05 26-05-2026

Росгвардеец - звучит гордо.

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Гость

13:13:31 26-05-2026

Молодцы! Жизнь человеку спасли.

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Пузырек

13:23:50 26-05-2026

Смотря какая машина. Если Ока - это одно, если Волга - совсем другое. Лет пятнадцать назад в горном в оторванном от цивилизации месте колесо спустило. У водителя не было ни насоса, ни домкрата. Вот мы поднимали заднюю правую часть Мерседеса вдвоем, а третий перекидывал запаску. Правда я тогда только МС по пауэрлифтингу выполнил, 250 кг. на становой тренировный вес. А второй от природы здоровый. Я тянул со стороны багажника, а второй в дверном проеме привставал.

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