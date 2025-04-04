Экологический десант. Первый "чистый четверг" прошел в Барнауле

На улицы краевой столицы вышли более 9 тысяч неравнодушных горожан

04 апреля 2025, 07:00, ИА Амител

"Чистый четверг" в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

3 апреля в Барнауле прошел первый "чистый четверг" в рамках традиционного месячника весенней санитарной очистки и благоустройства. Во всех районах города провели масштабные экологические акции по уборке улиц, общественных пространств, зеленых зон и придомовых территорий.

В ней приняли участие более 9 тысяч горожан, было задействовано около 50 единиц специализированной техники. К уборке подключились не только жители, но и городские службы – в частности МБУ "Благоустройство и озеленение" и МБУ "Автодорстрой".

Напомним, месячник по благоустройству стартовал в Барнауле 1 апреля и продлится до 30-го числа. И в одном только Железнодорожном районе пройдет больше 20 экологических акций, рассказал amic.ru замначальника управления по коммунальному хозяйству районной администрации Олег Фроленков.

"В рамках месячника санитарной очистки муниципальные служащие еженедельно, по четвергам, проводят работы по уборке территории от мусора, от опавшей листвы, по ворошению снега. Также управляющими организациями, ресурсоснабжающими организациями в рамках месячника проводится работа по уборке закрепленных территорий. В них входит уборка мусора, покраска зданий, сооружений ТП. Также на территории района запланировано более 25 экологических акций. В настоящее время на Профинтерна, 16−20, силами Барнаульского лицея железнодорожного транспорта проводится работа по ворошению снега. Также мы убираем сквер на Социалистическом проспекте. Кроме этого, ТОСами у нас активно проводится работа по уборке вытаявшего мусора, устранение надписей, объявлений", – пояснил чиновник.

Всего в городе в период месячника планируется провести свыше 140 экологических акций и более 40 рейдовых мероприятий по контролю за санитарным порядком. И убирать будут не только скверы и аллеи, но и водоемы. В рамках всероссийской акции "Вода России" волонтеры проведут субботники на берегах реки Власихи у школы № 98, в заводи реки Оби в районе Правобережного тракта и у берега реки Пивоварки в районе улиц Головской и Панкратова. Участники очистят прибрежные зоны от мусора и приведут в порядок прилегающие территории.

Также пройдут акции по наведению санитарного порядка у памятников, мемориальных досок на зданиях, мероприятия по уборке несанкционированных свалок. С наступлением благоприятных погодных условий специалисты МБУ "Благоустройство и озеленение" начнут посадку деревьев.

Смотрите наш фоторепортаж с первого "чистого четверга" в Барнауле.