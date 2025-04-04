Экологический десант. Первый "чистый четверг" прошел в Барнауле
На улицы краевой столицы вышли более 9 тысяч неравнодушных горожан
04 апреля 2025, 07:00, ИА Амител
3 апреля в Барнауле прошел первый "чистый четверг" в рамках традиционного месячника весенней санитарной очистки и благоустройства. Во всех районах города провели масштабные экологические акции по уборке улиц, общественных пространств, зеленых зон и придомовых территорий.
В ней приняли участие более 9 тысяч горожан, было задействовано около 50 единиц специализированной техники. К уборке подключились не только жители, но и городские службы – в частности МБУ "Благоустройство и озеленение" и МБУ "Автодорстрой".
Напомним, месячник по благоустройству стартовал в Барнауле 1 апреля и продлится до 30-го числа. И в одном только Железнодорожном районе пройдет больше 20 экологических акций, рассказал amic.ru замначальника управления по коммунальному хозяйству районной администрации Олег Фроленков.
"В рамках месячника санитарной очистки муниципальные служащие еженедельно, по четвергам, проводят работы по уборке территории от мусора, от опавшей листвы, по ворошению снега. Также управляющими организациями, ресурсоснабжающими организациями в рамках месячника проводится работа по уборке закрепленных территорий. В них входит уборка мусора, покраска зданий, сооружений ТП. Также на территории района запланировано более 25 экологических акций. В настоящее время на Профинтерна, 16−20, силами Барнаульского лицея железнодорожного транспорта проводится работа по ворошению снега. Также мы убираем сквер на Социалистическом проспекте. Кроме этого, ТОСами у нас активно проводится работа по уборке вытаявшего мусора, устранение надписей, объявлений", – пояснил чиновник.
Всего в городе в период месячника планируется провести свыше 140 экологических акций и более 40 рейдовых мероприятий по контролю за санитарным порядком. И убирать будут не только скверы и аллеи, но и водоемы. В рамках всероссийской акции "Вода России" волонтеры проведут субботники на берегах реки Власихи у школы № 98, в заводи реки Оби в районе Правобережного тракта и у берега реки Пивоварки в районе улиц Головской и Панкратова. Участники очистят прибрежные зоны от мусора и приведут в порядок прилегающие территории.
Также пройдут акции по наведению санитарного порядка у памятников, мемориальных досок на зданиях, мероприятия по уборке несанкционированных свалок. С наступлением благоприятных погодных условий специалисты МБУ "Благоустройство и озеленение" начнут посадку деревьев.
Смотрите наш фоторепортаж с первого "чистого четверга" в Барнауле.
08:40:23 04-04-2025
Кто придумал идиотский термин? Если хотели лизнуть церкви, то мимо...В чистый четверг задницу моют, а не улицы подметают. Есть исторический термин - СУББОТНИК!!! И не надо лохматить бабушку. Или мы решили хохлов переплюнуть в десоветизации?
08:50:57 04-04-2025
Дюша (08:40:23 04-04-2025) Кто придумал идиотский термин? Если хотели лизнуть церкви, т... Было б дело в субботу - был бы субботник. Но вчера был четверг, отдыхай болезный!
09:21:55 04-04-2025
Гость (08:50:57 04-04-2025) Было б дело в субботу - был бы субботник. Но вчера был четве... Т.е. в рабочий ДЕНЬ отвлекли людей от работы и учебы ради того, чтобы не упоминать СУББОТНИКИ...
09:27:21 04-04-2025
Дюша (09:21:55 04-04-2025) Т.е. в рабочий ДЕНЬ отвлекли людей от работы и учебы ради то... Ага . Отпахал рабочую неделю и вперед бревна по субботам таскать.
09:46:59 04-04-2025
Гость (09:27:21 04-04-2025) Ага . Отпахал рабочую неделю и вперед бревна по субботам тас... В этом и суть...Добровольная и бескорыстная помощь и коллективный труд, а не подневольная разнарядка.
08:55:50 04-04-2025
Дюша (08:40:23 04-04-2025) Кто придумал идиотский термин? Если хотели лизнуть церкви, т... хохлы, советы, субботник, церковь, история, лохматить бабушку, сопли, сплюни... ДОКОЛЕ ЭТО БУДЕТ ПРОДОЛЖАЦА!!!
09:24:28 04-04-2025
Гость (08:55:50 04-04-2025) хохлы, советы, субботник, церковь, история, лохматить бабушк... Пока идиотские политтехнологии не исчезнут с горизонта.
16:49:16 04-04-2025
Дюша (08:40:23 04-04-2025) Кто придумал идиотский термин? Если хотели лизнуть церкви, т... Евреям по субботам работать нельзя, поэтому субботники проводят в другие дни.
09:06:22 04-04-2025
Лучше бы написали информацию как принять участие
09:11:25 04-04-2025
Ольга (09:06:22 04-04-2025) Лучше бы написали информацию как принять участие ... Все просто выйди и убери возле своего дома.
12:51:24 04-04-2025
Гость (09:11:25 04-04-2025) Все просто выйди и убери возле своего дома.... Мы так и сделали. Территория у дома не маленькая, почистили чать.
09:53:26 04-04-2025
Ольга (09:06:22 04-04-2025) Лучше бы написали информацию как принять участие ... Как принять участие? :-D :-D :-D Действительно, как же...
10:33:22 04-04-2025
Ольга (09:06:22 04-04-2025) Лучше бы написали информацию как принять участие ... как и мусорить. только наоборот.
11:41:09 04-04-2025
Расстаявший снег наглядно показал, сколько свиноты живёт в Барнауле.
Особенно доставляет собачий кал, там и тут вытаивающий.
Просто проведите его анализ, найдите владельцев животных, и пусть они оплатят работы по уборке во всём городе из своего кармана. Штраф в размере 700000-900000 рублей наверняка сделает любого всобакуввода внимательным и аккуратным.
12:09:14 04-04-2025
4356456546 (11:41:09 04-04-2025) Расстаявший снег наглядно показал, сколько свиноты живёт в Б... Если не напрягаться и не бежать вперед паровоза, то после первого дождя он превратиться в удобрение для травы...А вот бычки, пакеты Машка-ры, фантики, бутылки не растают и не рассыпятся от воды и ультрафиолета. На тротуарах владельцы должны убирать, на газонах смысла не вижу...Ибо таблички есть "По газонам не ходить", наступил - тебе и штраф за порчу газона.
13:23:15 04-04-2025
Дюша (12:09:14 04-04-2025) Если не напрягаться и не бежать вперед паровоза, то после пе... дюша, одно дело наступить на пакет и совсем другое вляпаться в отходы жизнедеятельности обожаемых тобой блоховозлв. Хотя может bs и нарочно в них наступаешь- обожаешь запах.
14:57:39 04-04-2025
Гость (13:23:15 04-04-2025) дюша, одно дело наступить на пакет и совсем другое вляпаться... Ну это не однозначно...В пакете могли быть загнившие продукты, бумажки туалетные, прокладки и прочие прелести...Особенно приятно, когда пакет ветром прилетает в лицо, это вам не каральки собачьи, которые можно легко обрулить, тем более что вас в этих местах быть не должно. Ходите по тротуарам.
18:21:30 04-04-2025
4356456546 (11:41:09 04-04-2025) Расстаявший снег наглядно показал, сколько свиноты живёт в Б... Ты сам понял что сказал,провести анализ!?Ну,а также собрать миллионны бычков,пивных банок и насраных куч от алкашей, тоже скажешь провести анализ!? Вопрос,кто этим будет заниматься,какая служба, полиция,СК!?
22:20:10 04-04-2025
Гость (18:21:30 04-04-2025) Ты сам понял что сказал,провести анализ!?Ну,а также собрать ... Проводить анализы собачьего гогна - а что, креативно. И денег можно приподнять если с умом подойти.
13:53:33 04-04-2025
о после первого дождя он превратиться в удобрение для травы - собачьи экскременты очень не благоприятны для почвы. концентрация фекальных масс просто «сжигает» растения». это не коровий навоз.. в собачьих фекалиях довольно часто можно обнаружить сальмонеллу. При этом на состоянии собаки это никак не будет сказываться. При разложении фекальных масс бактериальная флора вместе с грунтовыми водами проходит огромные пути и попадает в местные водоемы, где отлично размножается в теплое время года и служит источником инфекции для всех окружающих. Такое же значение имеют и яйца гельминтов. А высохнув на солнце и превратившись в пыль все ими дышат - малоприятно да?
15:13:02 04-04-2025
Гость (13:53:33 04-04-2025) о после первого дождя он превратиться в удобрение для травы ... Насмешил...Всё есть яд, все есть лекарство. Но ваши познания в биохимии никуда не годятся.Коровий навоз точно так же сжигает растения пока свежий... Когда я жил в городе, то часто сталкивался с вам подобными и воплями против выгула собак. Я всегда выводил собаку на пустырь за домом. При этом каждую весну я там наводил порядок, убирал всю траву, мусор, который с балконов выбрасывали, который ветром с помоек приносило , бутылки битые и банки из под пивасика и НИКОГДА не видел за этим занятием орущих зоофобов. Потому всех недовольных сразу посылаю в сторону леса...Вам не нравится, вы и убирайте. Я за собой собрал.
15:03:45 04-04-2025
Да у своих многоквартирных домов мы почистили. Собрали мусор в кучи. А вот вывезут ли этот мусор вопрос. Кто за это должен отвечать?