Дерутся и едят борщевик. Что стало с красноярскими медвежатами-сиротами на Алтае

Медвежата Редис и Сюрприз в Алтайском заповеднике. Фото: vk.com/altzapovednik

Приехавшие месяц назад из Красноярского края на Алтай осиротевшие медвежата Редис и Сюрприз подросли и уже проявляют свой зверский характер, рассказали в Алтайском биосферном заповеднике. Малышей откормили, и теперь они заняты играми: даже дерутся и кусают друг друга.

Медвежат перевели на одноразовое кормление, им дают специальную смесь из крупы, молока, масла, яиц и минеральных добавок. А в подкормке у Редиса и Сюрприза сбор свежих трав: сныть, борщевик, дягиль и молодые побеги иван-чая.

За жизнью маленьких медведей, которых пока поместили на просторную лесную площадку, огороженную забором, сотрудники заповедника следят с помощью фотоловушки.

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Как медвежата попали на Алтай

Весной 2022 года малышей нашли в тайге в Ирбейском районе Красноярского края. Медведицу убили браконьеры, маленькие медвежата остались одни и могли умереть в дикой природе.

Нашедшие их люди содержали зверей три дня, потом передали в местный центр помощи диким животным. Сотрудники центра договорились с учеными Алтайского биосферного заповедника о передаче сирот на Телецкое озеро, где находится эта особо охраняемая территория.

5 июня из Красноярска в Республику Алтай медвежат повезла на своем автомобиле сотрудница центра.

Всего у убитой медведицы было трое медвежат, их разобрали волонтеры каждого по отдельности. Первого привезли в центр в коробке из-под редиса. Так он получил свое имя. Второго волонтеры назвали Сюрпризом, так как он явился им как сюрприз. Судьба третьего зверя неизвестна.

Пока их нельзя выпускать на волю, так как они не адаптированы к жизни на воле в дикой природе. Но когда Редис и Сюрприз вырастут, их отпустят в тайгу.