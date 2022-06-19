Россия начнет отказываться от пластиковой упаковки с 2025 года

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила о том, что Россия будет отказываться от пластиковой упаковки с 2025 года. Её слова передаёт ТАСС.

«Законопроект о вступлении в силу основной нормы, которая была предметом горячей дискуссии, когда будет 100% введён норматив утилизации упаковки, — это 2025 год», — сказала Абрамченко в рамках ПМЭФ.

Она отметила, что пластиковая упаковка, а также одноразовые товары, которые нельзя переработать, будут заменяться более экологичными материалами.

Вице-премьер пояснила, что отказываться от пластика начнут тогда, когда в стране появится достойная альтернатива.